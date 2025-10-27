Tendencias

El nuevo paradigma del skincare: una experta en estética propone cuidar la piel desde el interior y sin excesos químicos

La alemana Barbara Sturm reveló en una entrevista para Ultimate Human Podcast una rutina básica y advirtió sobre los peligros de ingredientes agresivos, y hábitos poco saludables

Por Dante Martignoni

Guardar
La Dra. Barbara Sturm, referente
La Dra. Barbara Sturm, referente en dermatología antiinflamatoria, critica los tratamientos agresivos y defiende una rutina sencilla para el cuidado de la piel (Captura de video: YouTube)

La Dra. Barbara Sturm es una médica alemana, especialista en ortopedia y estética. Se formó en la Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf y contribuyó al desarrollo de tratamientos innovadores contra la inflamación articular.

Desde 2002, aplica sus conocimientos científicos en el campo estético, destacándose como referente en el cuidado antiinflamatorio de la piel.

Durante su participación en el Ultimate Human Podcast, grabado en vivo en The Health Experience en Londres, desafió las prácticas dermatológicas convencionales.

Junto al biólogo humano Gary Brecka y ante una audiencia atenta, Sturm expuso su visión antiinflamatoria, criticó la medicalización excesiva y defendió una rutina sencilla basada en la protección de la barrera cutánea, la hidratación y la nutrición adecuada.

Inflamación crónica: el origen de las principales afecciones cutáneas

Desde el inicio de la conversación, la Dra. Sturm dejó clara su postura: “Muchos de los problemas que preocupan a quienes buscan una piel sana, como el envejecimiento prematuro, el enrojecimiento o el acné, tienen su origen en la inflamación crónica“.

La inflamación crónica, según la
La inflamación crónica, según la Dra. Sturm, es el origen de problemas cutáneos como el envejecimiento prematuro, el acné y el enrojecimiento (Captura de video: YouTube)

Según su experiencia, la industria dermatológica suele recurrir a tratamientos agresivos como corticoides, antibióticos, láseres y peelings (proceso que elimina las capas superficiales dañadas y “favorece” la formación de una piel nueva con una textura más suave), que lejos de fortalecer la piel, debilitan y dañan su barrera protectora.

Sturm, formada en ortopedia y con una trayectoria de más de dos décadas en investigación antiinflamatoria, sostiene que este enfoque “ataca” la piel en vez de cuidarla.

Riesgos de la medicalización excesiva y abordaje antiinflamatorio

La especialista explicó que la inflamación es una respuesta inmunitaria necesaria para combatir infecciones, pero advirtió que, cuando se vuelve crónica, puede desencadenar enfermedades autoinmunes, cáncer y acelerar el envejecimiento cutáneo.

Sturm advierte sobre los riesgos
Sturm advierte sobre los riesgos de la medicalización excesiva y el uso indiscriminado de retinol, ácidos y peelings en la salud de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el podcast, Sturm subrayó que la clave está en controlar la inflamación y evitar prácticas que la perpetúen. Criticó el uso indiscriminado de retinol y ácidos agresivos, señalando que su aplicación frecuente desgasta los mecanismos naturales de reparación de la piel y altera el microbioma cutáneo.

“Si se utilizan de forma puntual, pueden ser útiles en fases agudas, pero su uso constante agota los factores de curación y destruye la barrera cutánea”, explicó al conductor del podcast, Gary Brecka.

Alimentación y microbioma: el cuidado cutáneo desde el interior

Este episodio también sirvió para profundizar en la relación entre la dieta, el microbioma intestinal y la salud de la piel. Sturm y Brecka coincidieron en que el daño cutáneo suele originarse más desde el interior que desde el exterior.

La especialista recomendó una alimentación rica en vegetales de hoja verde, pescados grasos como el salmón y el atún, frutos secos y frutos rojos, todos ellos con propiedades antiinflamatorias.

La especialista recomienda una dieta
La especialista recomienda una dieta antiinflamatoria y alerta sobre los efectos negativos de los aceites de semillas ultraprocesados en la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Advirtió sobre los riesgos de los aceites de semillas ultraprocesados, presentes en muchos alimentos industriales, que pueden desencadenar la producción de citocinas inflamatorias asociadas incluso al cáncer de piel.

“He criado a mis hijos con agua y comida saludable; si nunca comes comida ultraprocesada, nunca la deseas”, comentó, destacando la importancia de los hábitos desde la infancia.

Ingredientes y productos a evitar en el cuidado de la piel

En cuanto a los ingredientes y productos a evitar fue tajante: “Debemos evitar ingredientes como fragancias, aceites minerales, alcoholes en altas concentraciones, ácidos glicólicos y peelings agresivos”.

En el Ultimate Human Podcast, alertó sobre los disruptores endocrinos, ftalatos, parabenos, fragancias sintéticas, presentes en productos de cuidado personal y cosméticos, que pueden alterar el equilibrio hormonal y afectar la salud general.

La Dra. Sturm señala ingredientes
La Dra. Sturm señala ingredientes y productos a evitar en el cuidado cutáneo, como fragancias, alcoholes y disruptores endocrinos (Captura de video: YouTube)

La experta en estética también cuestionó la recomendación de usar protector solar de forma continua, especialmente en climas donde la presencia de luz solar es baja como el caso de Inglaterra y Bélgica.

Otro aspecto criticado fue la falta de actualización en la regulación de filtros solares en Estados Unidos, donde varias marcas fueron retiradas del mercado por riesgos asociados al cáncer de piel.

Rutina básica y consejos para potenciar la salud cutánea

Frente a la complejidad del mercado cosmético, la Dra. Sturm propuso una rutina básica y efectiva, compuesta por solo cuatro productos: un limpiador hidratante, una exfoliación enzimática suave dos veces por semana, un suero de ácido hialurónico y una crema facial que refuerce la barrera cutánea.

“La hidratación es la clave para una piel sana, luminosa y equilibrada”, aseguró. Asimismo, desaconsejó la acumulación de productos y defendió la coherencia en la elección de una sola marca de confianza para evitar interacciones indeseadas entre ingredientes.

Sturm destaca la importancia de
Sturm destaca la importancia de la hidratación, el sueño y la sincronización con el ciclo circadiano para una piel sana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la rutina, ofreció consejos adicionales para potenciar la salud cutánea: mantener una hidratación adecuada, priorizar el sueño reparador, evitar el estrés y sincronizar los hábitos diarios con el ciclo circadiano. Explicó que la piel, al igual que otros órganos, sigue un ritmo biológico: durante el día se protege y por la noche se regenera.

También recomendó una exposición solar responsable para favorecer la producción de vitamina D y la elasticidad vascular, y alertó sobre los efectos nocivos de la luz azul de dispositivos electrónicos, que puede acelerar el envejecimiento y la pigmentación.

Temas Relacionados

PielCuidado de la pielSalud cutáneaInflamación crónicaMicrobioma cutáneoAfecciones cutáneasEntrevistas PodcastMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Descubren el mecanismo de la bacteria Escherichia coli para evadir las defensas del intestino y causar infección

El hallazgo fue realizado por investigadores de Estados Unidos, quienes analizaron modelos de tejido para observar la interacción entre el patógeno y las células intestinales

Descubren el mecanismo de la

El nuevo look cómodo y sensual de Antonela Roccuzzo que la China Suárez imitó desde Turquía

La apuesta por prendas relajadas y tonos neutros que impone la esposa de Lionel Messi inspiró a la actriz a repetir el estilo en su guardarropas

El nuevo look cómodo y

¿Por qué algunas flores atraen más insectos? La respuesta de los científicos

Un equipo internacional analizó especies de plantas alpinas y descubrió cómo las características químicas del perfume floral influyen en la diversidad de polinizadores y microorganismos

¿Por qué algunas flores atraen

¿Cuál es la edad que define la salud del corazón para toda la vida?

Se estima que sólo uno de cada cuatro jóvenes mantiene rutinas saludables durante la transición a la adultez. Cuáles son los riesgos y cómo prevenir

¿Cuál es la edad que

Descubren que el esperma de los hombres acumula mutaciones con la edad y puede afectar la salud de los hijos

Los científicos advierten que la paternidad tardía duplica la presencia de variantes genéticas dañinas y recomiendan mayor conciencia y asesoramiento médico en hombres que buscan concebir a edades avanzadas

Descubren que el esperma de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ezeiza: intensa búsqueda de un

Ezeiza: intensa búsqueda de un adolescente que salió de un boliche durante la tormenta y desapareció

Diego Santilli aseguró que cumplirá su promesa de pelarse y dijo que el “bonaerense decidió no volver atrás”

Las acciones argentinas suben hasta 50% en Wall Street y la Bolsa porteña se dispara 20%

Elecciones 2025: el analista Gabriel Slavinsky aseguró que “el miedo mató a los peros” que tenía el votante del oficialismo

Detuvieron a un hombre con una camioneta melliza tras una persecución en Devoto

INFOBAE AMÉRICA
Tri Maharani, la única doctora

Tri Maharani, la única doctora especializada en veneno de serpientes en uno de los países con más víboras del mundo

Leila Guerriero: “La música del texto es importantísima”

En medio de disturbios, muertes y denuncias de fraude, el presidente más longevo del mundo volvió a ganar las elecciones

Un láser y un nanopartícula de oro abren la puerta a una nueva forma de fabricar cristales electrónicos

Cómo convertir los plásticos automotrices en un activo circular

TELESHOW
Disfraces, juegos y risas: así

Disfraces, juegos y risas: así fueron las vacaciones de Ángela Leiva en los parques temáticos de Orlando

“Nada ni nadie puede separar lo que siento”: el fuerte mensaje de Mauro Icardi a su hija menor por su cumpleaños

Thelma Fardin festejó sus 33 años entre música y cariño: “Me siento tan querida, tan cuidada”

Valeria Lynch: “A esta edad uno dice ‘ya está’, pero no, siempre hay algo nuevo para aprender”

Catherine Fulop se emocionó por el gol de Paulo Dybala: “Es el primero dedicado a nuestra nieta”