Tendencias

Día Internacional del Tequeño: seis recetas para disfrutar este clásico de la gastronomía global

La conmemoración invita a prepararlo en casa y experimentar nuevas combinaciones de sabores

Guardar
Seis recetas originales muestran cómo
Seis recetas originales muestran cómo la creatividad transforma el tradicional tequeño en propuestas tanto dulces como saladas (Freepik)

El Día Internacional del Tequeño, conmemoración que reconoce a este símbolo de la gastronomía, destaca una tradición culinaria que ha alcanzado proyección global.

Este plato, elaborado históricamente con masa de trigo y queso blanco, hoy tiene una variedad de rellenos dulces y salados. A continuación, seis recetas originales.

1- Tequeños originales de queso blanco

El tequeño, presente en celebraciones
El tequeño, presente en celebraciones y mesas familiares, se reinterpreta en nuevas opciones para todos los gustos (Adobe Stock)

La versión tradicional permanece vigente y es reconocida internacionalmente como el formato clásico del tequeño.

Ingredientes

  • 400 gramos de queso blanco semiduro
  • 300 gramos de harina de trigo
  • 60 gramos de manteca sin sal
  • 1 huevo
  • 120 ml de agua
  • 1 cucharadita de sal
  • Aceite vegetal para freír

Preparación

  1. Mezclar la harina con la sal en un recipiente amplio.
  2. Incorporar la manteca a temperatura ambiente y trabajar con las manos hasta obtener una mezcla arenosa.
  3. Añadir el huevo y, poco a poco, el agua hasta formar una masa suave y elástica.
  4. Cubrir la masa y dejar reposar durante 20 minutos.
  5. Cortar el queso en bastones alargados.
  6. Extender la masa sobre una superficie enharinada, dejarla de unos 3 milímetros de espesor y cortar en tiras de 2 centímetros de ancho.
  7. Enrollar cada trozo de queso con una tira de masa, procurando sellar bien los bordes y extremos.
  8. Calentar abundante aceite vegetal y freír los tequeños hasta lograr un tono dorado uniforme.
  9. Retirar y dejar escurrir sobre papel absorbente antes de servir.

2- Tequeños de queso y pesto

La receta clásica de masa
La receta clásica de masa de trigo y queso blanco sigue vigente, pero se enriquece con nuevas ideas y rellenos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta fusiona la base del tequeño tradicional con el aroma y sabor del pesto, generando una opción que integra ingredientes típicos.

Ingredientes

  • 300 gramos de queso blanco semiduro
  • 300 gramos de harina de trigo
  • 50 gramos de manteca sin sal
  • 1 huevo
  • 100 ml de agua
  • 2 cucharadas de pesto (casero o comercial)
  • 1 cucharadita de sal
  • Aceite vegetal para freír

Preparación

  1. Disponer la harina y la sal en un bol. Incorporar la manteca a temperatura ambiente hasta integrar.
  2. Sumar el huevo y el agua, mezclar hasta obtener una textura suave y homogénea. Cubrir y reposar durante 20 minutos.
  3. Cortar el queso en tiras y untar cada una con pesto.
  4. Estirar la masa en una superficie limpia, dejarla de unos 3 milímetros de grosor y cortar en tiras de 2 centímetros de ancho.
  5. Envolver cada tira de queso con la masa, asegurando sellar los extremos.
  6. Freír en aceite caliente hasta dorar completamente.
  7. Retirar sobre papel absorbente.

3- Tequeños de jamón y queso

El tequeño fusiona técnicas artesanales
El tequeño fusiona técnicas artesanales con ingredientes accesibles, demostrando su capacidad de adaptación e innovación (Freepik)

Esta variante incorpora jamón y un queso suave, manteniendo la estructura original del tequeño pero sumando un relleno que resulta familiar y versátil.

Ingredientes

  • 250 gramos de jamón cocido
  • 250 gramos de queso gouda o mozzarella
  • 300 gramos de harina de trigo
  • 1 huevo
  • 50 gramos de manteca
  • 100 ml de leche
  • 1 cucharadita de sal
  • Aceite vegetal para freír

Preparación

  1. Unir la harina y la sal en un recipiente grande e integrar la manteca.
  2. Agregar el huevo batido y la leche, mezclar hasta obtener una masa blanda y uniforme.
  3. Reposar cubierta durante 15 minutos.
  4. Cortar el jamón y el queso en bastones similares.
  5. Estirar la masa y cortar en tiras.
  6. Enrollar el relleno con la masa, cerrar bordes y extremos.
  7. Freír en aceite caliente hasta dorar.
  8. Escurrir sobre papel absorbente.

4- Tequeños de plátano maduro y queso

Las variantes de tequeños con
Las variantes de tequeños con plátano maduro, pollo o pesto aportan sabores diferentes a la tradición culinaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plátano maduro aporta dulzura y suavidad en contraste con el queso, enfatizando los sabores típicos del trópico.

Ingredientes

  • 2 plátanos maduros
  • 200 gramos de queso blanco semiduro
  • 300 gramos de harina de trigo
  • 1 huevo
  • 60 gramos de manteca
  • 1 cucharadita de sal
  • Aceite vegetal para freír

Preparación

  1. Pelar y cortar los plátanos en tiras, freír hasta que queden suaves y dorados.
  2. Colocar una tira de queso sobre cada plátano.
  3. Mezclar harina, sal y manteca, integrar el huevo y agua, amasar.
  4. Extender la masa y cortar en tiras.
  5. Envolver los rellenos con la masa y sellar.
  6. Freír en aceite caliente hasta dorar.
  7. Escurrir en papel absorbente.

5- Tequeños de pollo y cebollín

Preparar tequeños en casa permite
Preparar tequeños en casa permite experimentar con rellenos originales y disfrutar la herencia venezolana en cada bocado (Freepik)

Presentan una propuesta salada con relleno de pollo desmechado y cebollín, adaptando sabores caseros a la presentación tradicional.

Ingredientes

  • 200 gramos de pollo cocido y desmechado
  • 2 cebollines finamente picados
  • 50 gramos de queso crema
  • 300 gramos de harina de trigo
  • 50 gramos de manteca
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de sal
  • 100 ml de agua
  • Aceite vegetal para freír

Preparación

  1. Unir harina, sal y manteca, agregar huevo y agua, amasar y dejar reposar 20 minutos.
  2. Mezclar el pollo desmechado, cebollín y queso crema.
  3. Estirar la masa y cortar en tiras.
  4. Rellenar cada tira con la mezcla y cerrar completamente.
  5. Freír en aceite caliente hasta dorar.
  6. Escurrir sobre papel absorbente.

6- Tequeños dulces de crema de chocolate

El tequeño dulce de crema
El tequeño dulce de crema de chocolate es ideal como postre para sorprender en cualquier ocasión especial (Freepik)

Una versión dirigida al postre, rellenando los tequeños solo con crema de chocolate para un contraste dulce con la masa.

Ingredientes

  • 200 gramos de crema de chocolate.
  • 300 gramos de harina de trigo
  • 50 gramos de manteca
  • 1 huevo
  • 100 ml de leche
  • 1 cucharadita de sal
  • Aceite vegetal para freír
  • Azúcar pulverizada para espolvorear

Preparación

  1. Mezclar la harina y la sal con la manteca en un bol.
  2. Añadir huevo y leche, mezclar hasta lograr una masa suave y elástica.
  3. Extender la masa sobre una superficie limpia, cortar en tiras de unos 2 centímetros.
  4. Colocar una pequeña porción de crema de chocolate a lo largo de cada tira de masa y enrollar bien sellada para evitar escapes al freír.
  5. Cocinar en aceite bien caliente hasta que la masa luzca dorada.
  6. Retirar y espolvorear con azúcar pulverizada antes de servir.

Temas Relacionados

Día Internacional del TequeñoGastronomía venezolanaTequeñosRecetas fácilesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Qué tratamientos son realmente efectivos para frenar la caída del cabello

La técnica a aplicar depende de la causa de este problema. La alopecia afecta especialmente a los varones, pero a partir de los 50 años también a las mujeres aunque de distinta manera

Qué tratamientos son realmente efectivos

Dos platos argentinos quedaron entre los 10 mejores del mundo en un ranking

La gastronomía nacional sumó un nuevo reconocimiento tras la publicación de un listado de Taste Atlas que destaca sabores locales dentro de una selecta clasificación global

Dos platos argentinos quedaron entre

Aumentaron los casos de cáncer relacionados con la obesidad, según un estudio con datos de 42 países

Los autores resaltaron la influencia del sobrepeso y los hábitos de vida en el desarrollo de estas enfermedades

Aumentaron los casos de cáncer

Los ocho cuidados que hay que tener para que la Calathea crezca sana y rápido en el hogar

Esta planta requiere atención rigurosa para mantener su crecimiento. Las recomendaciones clave

Los ocho cuidados que hay

¿Cuál es el límite de la resistencia física de un atleta? Qué reveló un estudio

Una investigación examinó a deportistas y ahondó en la exigencia prolongada que puede tolerar el organismo. El trabajo aportó datos clave sobre el gasto energético

¿Cuál es el límite de
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno apuesta por un

El Gobierno apuesta por un resultado decoroso este domingo y Milei define el reseteo de la gestión y el Gabinete

De abogado a imputado en la fuga de la plata de los cuadernos: el extraño viaje de Miguel Ángel Plo

Megaoperativo antidrogas: desarticularon una banda narco que operaba en la provincia de Buenos Aires

Asesinaron a tiros a un joven en Rosario y detuvieron a tres sospechosos con drogas

Revelaron que antes del arresto Pablo Laurta había pedido un remis para escapar con su hijo a Uruguay en canoa

INFOBAE AMÉRICA
EEUU planea aplicar aranceles de

EEUU planea aplicar aranceles de hasta el 100% a Nicaragua por sus violaciones de derechos humanos y laborales

Israel confirmó la identidad del rehén asesinado y entregado por los terroristas de Hamas el lunes por la noche

Azotea, la residencia de artistas que busca recuperar el espíritu de los ‘60 en el Microcentro porteño

María Corina Machado felicitó a Rodrigo Paz por su victoria en Bolivia y afirmó que ambos países comparten “un destino de libertad”

Amélie Nothomb: ¿qué pasa cuando tus padres no te quieren?

TELESHOW
El anuncio de L-Gante tras

El anuncio de L-Gante tras su escandalosa ruptura con su representante: “Hoy comienzo una nueva etapa de mi carrera”

MasterChef Celebrity presentó a la estrella del rock elegida para reemplazar a Pablo Lescano

El error de Juana Repetto por el que se filtró el nombre de su tercer hijo: el video que la delató

La postura de Edith Hermida sobre su acosador: “Es una persona que no está en eje, pero nunca fue agresivo conmigo”

La confesión de Fede Vigevani sobre su soltería: “Le tengo el miedo al compromiso”