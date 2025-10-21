Día Internacional del Tequeño: seis recetas para disfrutar este clásico de la gastronomía global

El Día Internacional del Tequeño, conmemoración que reconoce a este símbolo de la gastronomía, destaca una tradición culinaria que ha alcanzado proyección global.
Este plato, elaborado históricamente con masa de trigo y queso blanco, hoy tiene una variedad de rellenos dulces y salados. A continuación, seis recetas originales.
1- Tequeños originales de queso blanco
La versión tradicional permanece vigente y es reconocida internacionalmente como el formato clásico del tequeño.
Ingredientes
- 400 gramos de queso blanco semiduro
- 300 gramos de harina de trigo
- 60 gramos de manteca sin sal
- 1 huevo
- 120 ml de agua
- 1 cucharadita de sal
- Aceite vegetal para freír
Preparación
- Mezclar la harina con la sal en un recipiente amplio.
- Incorporar la manteca a temperatura ambiente y trabajar con las manos hasta obtener una mezcla arenosa.
- Añadir el huevo y, poco a poco, el agua hasta formar una masa suave y elástica.
- Cubrir la masa y dejar reposar durante 20 minutos.
- Cortar el queso en bastones alargados.
- Extender la masa sobre una superficie enharinada, dejarla de unos 3 milímetros de espesor y cortar en tiras de 2 centímetros de ancho.
- Enrollar cada trozo de queso con una tira de masa, procurando sellar bien los bordes y extremos.
- Calentar abundante aceite vegetal y freír los tequeños hasta lograr un tono dorado uniforme.
- Retirar y dejar escurrir sobre papel absorbente antes de servir.
2- Tequeños de queso y pesto
Esta receta fusiona la base del tequeño tradicional con el aroma y sabor del pesto, generando una opción que integra ingredientes típicos.
Ingredientes
- 300 gramos de queso blanco semiduro
- 300 gramos de harina de trigo
- 50 gramos de manteca sin sal
- 1 huevo
- 100 ml de agua
- 2 cucharadas de pesto (casero o comercial)
- 1 cucharadita de sal
- Aceite vegetal para freír
Preparación
- Disponer la harina y la sal en un bol. Incorporar la manteca a temperatura ambiente hasta integrar.
- Sumar el huevo y el agua, mezclar hasta obtener una textura suave y homogénea. Cubrir y reposar durante 20 minutos.
- Cortar el queso en tiras y untar cada una con pesto.
- Estirar la masa en una superficie limpia, dejarla de unos 3 milímetros de grosor y cortar en tiras de 2 centímetros de ancho.
- Envolver cada tira de queso con la masa, asegurando sellar los extremos.
- Freír en aceite caliente hasta dorar completamente.
- Retirar sobre papel absorbente.
3- Tequeños de jamón y queso
Esta variante incorpora jamón y un queso suave, manteniendo la estructura original del tequeño pero sumando un relleno que resulta familiar y versátil.
Ingredientes
- 250 gramos de jamón cocido
- 250 gramos de queso gouda o mozzarella
- 300 gramos de harina de trigo
- 1 huevo
- 50 gramos de manteca
- 100 ml de leche
- 1 cucharadita de sal
- Aceite vegetal para freír
Preparación
- Unir la harina y la sal en un recipiente grande e integrar la manteca.
- Agregar el huevo batido y la leche, mezclar hasta obtener una masa blanda y uniforme.
- Reposar cubierta durante 15 minutos.
- Cortar el jamón y el queso en bastones similares.
- Estirar la masa y cortar en tiras.
- Enrollar el relleno con la masa, cerrar bordes y extremos.
- Freír en aceite caliente hasta dorar.
- Escurrir sobre papel absorbente.
4- Tequeños de plátano maduro y queso
El plátano maduro aporta dulzura y suavidad en contraste con el queso, enfatizando los sabores típicos del trópico.
Ingredientes
- 2 plátanos maduros
- 200 gramos de queso blanco semiduro
- 300 gramos de harina de trigo
- 1 huevo
- 60 gramos de manteca
- 1 cucharadita de sal
- Aceite vegetal para freír
Preparación
- Pelar y cortar los plátanos en tiras, freír hasta que queden suaves y dorados.
- Colocar una tira de queso sobre cada plátano.
- Mezclar harina, sal y manteca, integrar el huevo y agua, amasar.
- Extender la masa y cortar en tiras.
- Envolver los rellenos con la masa y sellar.
- Freír en aceite caliente hasta dorar.
- Escurrir en papel absorbente.
5- Tequeños de pollo y cebollín
Presentan una propuesta salada con relleno de pollo desmechado y cebollín, adaptando sabores caseros a la presentación tradicional.
Ingredientes
- 200 gramos de pollo cocido y desmechado
- 2 cebollines finamente picados
- 50 gramos de queso crema
- 300 gramos de harina de trigo
- 50 gramos de manteca
- 1 huevo
- 1 cucharadita de sal
- 100 ml de agua
- Aceite vegetal para freír
Preparación
- Unir harina, sal y manteca, agregar huevo y agua, amasar y dejar reposar 20 minutos.
- Mezclar el pollo desmechado, cebollín y queso crema.
- Estirar la masa y cortar en tiras.
- Rellenar cada tira con la mezcla y cerrar completamente.
- Freír en aceite caliente hasta dorar.
- Escurrir sobre papel absorbente.
6- Tequeños dulces de crema de chocolate
Una versión dirigida al postre, rellenando los tequeños solo con crema de chocolate para un contraste dulce con la masa.
Ingredientes
- 200 gramos de crema de chocolate.
- 300 gramos de harina de trigo
- 50 gramos de manteca
- 1 huevo
- 100 ml de leche
- 1 cucharadita de sal
- Aceite vegetal para freír
- Azúcar pulverizada para espolvorear
Preparación
- Mezclar la harina y la sal con la manteca en un bol.
- Añadir huevo y leche, mezclar hasta lograr una masa suave y elástica.
- Extender la masa sobre una superficie limpia, cortar en tiras de unos 2 centímetros.
- Colocar una pequeña porción de crema de chocolate a lo largo de cada tira de masa y enrollar bien sellada para evitar escapes al freír.
- Cocinar en aceite bien caliente hasta que la masa luzca dorada.
- Retirar y espolvorear con azúcar pulverizada antes de servir.