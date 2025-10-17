Mini bags, el accesorio diminuto que conquista a las celebridades

La moda de los bolsos pequeños gana terreno entre las figuras internacionales

Las mini bags se convirtieron en una de las tendencias más notorias del momento. Este fenómeno consiste en llevar carteras de dimensiones mínimas, piezas que destacan en cualquier outfit y que sobresalen tanto por su diseño, color y acabados como por su carácter icónico e impráctico porque de necesitar llevar algún objeto lo más probable es que no quepa.

Las “tiny bags” se posicionan como un complemento estrella, tanto en pasarelas como en looks cotidianos de celebridades.

A diferencia de las tradicionales carteras de gran tamaño, la mini bag desafía los cánones prácticos y apuesta por el impacto visual y la personalización del estilo. Firmas de lujo y creadores emergentes exploran materiales llamativos, colores audaces y texturas que realzan aún más la presencia de este pequeño accesorio.

Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo sorprendió en la previa del partido de Argentina con una micro cartera amarilla

Durante la previa del partido entre Argentina y Colombia, Antonela Roccuzzo, empresaria argentina y esposa de Lionel Messi, publicó en redes su look en el que resaltaba una mini bag de cuero amarillo.

El modelo, cruzado a la cintura sobre un top negro ajustado y jeans anchos, sumó un destello de color vibrante y reforzó la tendencia de los bolsos microscópicos. El diseño con textura acolchada y herrajes metálicos no solo cumple su función práctica, sino que instala un punto focal en el atuendo elegido.

Wanda Nara

La empresaria y conductora Wanda Nara ha apoyado el auge de las mini bags en distintas ocasiones.

Wanda Nara combinó un tapado clásico con un bolso Chanel

Por primera vez lo mostró en Instagram en un estilismo de hace algunos años, cuando Nara combinó un trench beige clásico con una mini bag Chanel en forma de corazón y acabado acolchado negro.

Pero volvió a redoblar la apuesta recientemente, cuando fue al estudio de OLGA, la reconocida plataforma de stream argentina, donde participó del programa con un blazer en tonos oscuros y una mini bag de jean sobre la mesa.

Este modelo rectangular en denim aportó una nota juvenil e informal que contrasta con el resto del conjunto. El reducido tamaño no resta protagonismo y transforma el accesorio en pieza central del look, cumpliendo un papel funcional y estilístico.

Gigi Hadid

Gigi Hadid eligió una cartera bicolor pequeña y estructurada

La supermodelo Gigi Hadid siempre está usando las ultimas modas, por lo que no podía quedarse abajo de este barco con un street style en el que protagonizó un modelo de mini bag estructurada en blanco y negro.

Combinada con una camiseta sin mangas y jeans de corte recto, la cartera de diseño geométrico proporciona contraste y actualidad. Llevada en la mano, la mini bag no solo suma un elemento gráfico al look, sino que consolida una dirección dentro de las tendencias urbanas.

Gafas de sol de gran tamaño y lentes amarillos completan una elección que remarca la importancia de los accesorios mínimos en la composición estética.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni apostó por accesorios diminutos y sofisticados

La empresaria digital italiana Chiara Ferragni fue también una de las pioneras en usar esta mini tendencia en diferentes escenarios.

En una de sus apariciones recientes, Ferragni optó por un conjunto relajado de jeans anchos y sandalias planas, complementado por una Lady Dior en tono nude rosado y herrajes metálicos.

Alternó entre una Lady Dior en tono nude y un modelo gráfico de Louis Vuitton para elevar dos looks casuales diferentes

Otra versión la muestra con un suéter marino, detalles en rojo y blancos, jeans rectos y una mini bag azul con blanco de la colección “On The Go” de Louis Vuitton.

En esta ocasión, el bolso introdujo un guiño moderno y colorido, funcionando como base del outfit y evidenciando la preferencia de la influencer italiana por los micro accesorios.

Paris Hilton

Paris Hilton integró una mini cartera de brillo metálico, con moño decorativo Backgrid/The Grosby Group

El repertorio glam de Paris Hilton incluye mini bags como sello personal. En un evento reciente, la socialité eligió un vestido rosa metálico con mangas adornadas con plumas y lo complementó con una mini cartera rosa brillante de asa superior. El diseño, rígido y estructurado, muy asociado a la estetica Barbie, resaltó gracias a un adorno de moño plateado con incrustaciones brillantes, que actúa como punto focal.

El accesorio mantiene la coherencia del look e intensifica el impacto visual, conectando los elementos de vestuario y joyería en un solo gesto estilístico. El moño en la cartera refuerza el carácter lúdico y lujoso que caracteriza las elecciones de Hilton.

Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski completó un look monocromático de cuero negro con el emblemático bolso Le Chiquito de Jacquemus Splash News/The Grosby Group

La modelo Emily Ratajkowski, conocida en las redes como Emrata, reforzó la vigencia de la mini bag con un estilo que se apoya en la síntesis. En su caso, seleccionó un Jacquemus “Le Chiquito” de cuero negro, que acompañó con un conjunto de camisa y mini shorts de cuero negro y accesorios dorados.

Esta mini bag, identificable por el logo metálico dorado y la proporción ultracompacta, subraya la diferenciación conceptual: el pequeño tamaño se asume como ironía fashion, una pieza imprescindible para el mensaje del look. La armonía entre materiales y detalles refuerza la importancia de los accesorios bien seleccionados.

Las mini bags han superado el rol de accesorio para convertirse en un verdadero símbolo de identidad y experimentación en la moda contemporánea, con celebridades internacionales como principales referentes de esta tendencia que privilegia el diseño y el impacto visual, aún en proporciones mínimas y poco prácticas.