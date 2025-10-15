Tendencias

¿Es posible ser amigo de tu ex pareja?

Hoy disfrutamos de tiempos con mayor flexibilidad en las relaciones amorosas y sexuales. Por qué se comprende y tolera mucho más este tipo de relación

Dr. Walter Ghedin

Por Dr. Walter Ghedin

Guardar
Mantener una relación amistosa con
Mantener una relación amistosa con una expareja puede generar inseguridades y dilemas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La amistad es uno de los valores humanos que enriquece la realización personal y social. Los protagonistas del vínculo amistoso construyen una relación de amor mutuo que retroalimenta simultáneamente la felicidad personal.

Si el amor fraterno está basado en los lazos de parentesco, el amor de la amistad se funda en la sociabilidad, la incondicionalidad, la tolerancia, la aceptación de las diferencias, el refuerzo de las afinidades y la empatía.

Tanto el amor de pareja como el de la amistad, respetan la simetría, es decir, la igualdad vincular. Ninguno es superior al otro, tampoco se complementan, se nutren por la individualidad y la diferencia.

Mantener una amistad después de
Mantener una amistad después de una relación amorosa puede aportar beneficios a la salud mental y emocional, siempre que exista comunicación clara y respeto por los límites establecidos con la pareja actual (Imagen Ilustrativa Infobae)

La amistad después del amor de pareja rescata lo mejor de cada uno, algo fundamental que no se quiere perder, por ejemplo: la comunicación, los gustos, las afinidades, la ideología, la filosofía de vida, etc.

En los tiempos que vivimos, de más flexibilidad en las relaciones amorosas y sexuales, se comprende y tolera mucho más este tipo de relación.

Ser claro con la pareja actual

Defender la independencia y establecer
Defender la independencia y establecer límites claros ayuda a preservar relaciones sanas, evitando caer en dinámicas de control o desconfianza tras una ruptura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por supuesto, es fundamental hablar el tema con la pareja actual, para que no existan conflictos. Sin embargo, no siempre la aceptación del otro es tan abierta; los celos y las comparaciones pueden poner a la persona en el dilema de tener que decidir entre el amigo o la pareja. Estar en el medio no es una posición cómoda, hay que correrse de ella lo antes posible.

No es decidir por uno o por el otro, es defender la autonomía personal y no sucumbir en la idea que todo se debe hacer en sintonía con la pareja. Cuando surgen conflictos porque se mantiene la relación con un ex o una ex, se puede poner en duda la confianza, generando sospechas y la urgencia por controlar al otro, cuestión que no es nada saludable.

Abrir el tema, una y tantas veces que sea necesario, es condición fundamental para impedir que se convierta en un problema. Y explicitar qué cosas son valiosas para preservar la amistad.

*El doctor Walter Ghedin (MN 74.794) es médico psiquiatra y sexólogo

Temas Relacionados

ParejaRelación amorosaAmistadWalter Ghedinúltimas noticias

Últimas Noticias

Día del Lavado de Manos: por qué es un hábito clave para prevenir enfermedades y cómo realizarlo correctamente

Esta acción reduce la propagación de gérmenes que se acumulan al tocar personas, objetos y superficies. Qué aconsejan los especialistas

Día del Lavado de Manos:

Los 5 cuidados que hay que tener para que la lengua de suegra crezca sana y rápido

Conocida por su fácil adaptación y capacidad para mejorar el aire del hogar, la Sansevieria trifasciata requiere atención específica en riego, ubicación y mantenimiento, todos factores fundamentales para asegurar su crecimiento óptimo y un aspecto siempre saludable

Los 5 cuidados que hay

Un experto de Harvard anticipó la nueva era de la medicina: “El futuro de los ensayos clínicos será virtual”

Durante el PreCongreso ICBA 2025 en la Ciudad de Buenos Aires, el cardiólogo Michael Gibson expuso cómo la inteligencia artificial y la gestión digital de datos impulsarán transformaciones profundas en la investigación médica cardiovascular y el acceso a nuevos tratamientos

Un experto de Harvard anticipó

Cuál es la mejor temperatura para dormir y cómo influye en la calidad del descanso

Lograr un ambiente ideal en el dormitorio ayuda al cuerpo a sincronizar sus funciones biológicas durante la noche, lo que favorece la reparación física y mental. Cuál es el rango térmico para lograr un sueño profundo y sin interrupciones

Cuál es la mejor temperatura

El secreto para la longevidad de Manuel Álvarez Escudero, el ajedrecista que compite a los 104 años

El madrileño celebró un nuevo aniversario en plena competencia oficial, rodeado de rivales de todas las edades. Su disciplina, la pasión por el ajedrez y una rutina cotidiana marcada por el ejercicio mental lo mantienen activo y lúcido

El secreto para la longevidad
ÚLTIMAS NOTICIAS
Día del Lavado de Manos:

Día del Lavado de Manos: por qué es un hábito clave para prevenir enfermedades y cómo realizarlo correctamente

Los 5 cuidados que hay que tener para que la lengua de suegra crezca sana y rápido

Un experto de Harvard anticipó la nueva era de la medicina: “El futuro de los ensayos clínicos será virtual”

Científicos investigan el origen de misteriosas grietas profundas en Marte

Absolvieron a la ex pareja de la mujer que murió tras caer de un cuarto piso en un edificio de Salta

INFOBAE AMÉRICA
La Autoridad Palestina condenó las

La Autoridad Palestina condenó las ejecuciones cometidas por los terroristas de Hamas: “Una flagrante violación de los derechos humanos”

“Como dijo Sarlo”: del vacunatorio VIP al feminismo, las entrevistas con la pensadora más popular

Comienza la Feria de Frankfurt: un “jeepney” filipino, los desafíos de la IA y la literatura en tiempos polarizados

Memes, blogs y creatividad, el legado de los amateurs en la red

Margaret Thatcher habría mantenido dos relaciones extramatrimoniales mientras estaba casada con Denis Thatcher, según un nuevo libro

TELESHOW
Cómo es la nueva vida

Cómo es la nueva vida de Luisito Zerda, el histórico exparticipante de Cuestión de Peso

El error de Emilia Attias en MasterChef Celebrity que Donato de Santis no perdonó: “Le pusiste la lengua”

El divertido blooper de Evelyn von Brocke al confundir a Lourdes Sánchez con Lowrdez Fernández de Bandana

El reclamo de Wanda Nara a Maxi López, cara a cara en MasterChef: “Te encontraste una mujer más hermosa y más flaca que yo”

El presagio de Pampita sobre la futura relación entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona