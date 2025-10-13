Receta de calamares rellenos, rápida y fácil

La receta fácil y rápida para realizar calamares rellenos (Freepik)

Reconocido como uno de los clásicos de la cocina marinera, la receta de calamares rellenos combina aroma, sabor y una textura inconfundible que los convierte en una comida especial. Es ideal tanto para un evento festivo como para un almuerzo de domingo. Además, existe una versión rápida y fácil para prepararlo, perfecta para quienes buscan sorprender sin dedicar horas en la cocina.

Con una amplia tradición en la gastronomía mediterránea y popularidad en la cocina española y argentina, este menú tiene se puede adaptar a cualquier costumbre. En España se suelen rellenar con pan y jamón, mientras que en la Argentina, el relleno habitualmente lleva huevo, cebolla, pimientos y hasta un toque de vino blanco.

Se suele acompañar de arroz o puré, y suelen ser servidos en ocasiones especiales. Esta versión simplificada está pensada para preparar en menos de una hora y sin pasos complicados, lo que la vuelve una receta codiciada.

Receta de calamares rellenos fácil y rápida

Preparar calamares rellenos en casa es mucho más sencillo de lo que parece. La clave está en limpiar bien los calamares y aprovechar sus tentáculos para el relleno, sumando pan rallado, huevo, ajo y condimentos para darles sabor y textura. Se cocinan en sartén, con salsa de tomate o simplemente al horno para un resultado jugoso y sabroso.

Este plato es muy versátil: admite pequeños cambios sobre la marcha, como sumar jamón, camarones o diferentes hierbas para variar el sabor. Además, puedes acompañarlo con una salsa rápida de tomates frescos y vino blanco. Ideal para quienes aman el marisco, pero buscan practicidad.

Tiempo de preparación

Tiempo total para esta receta de calamares rellenos:

Limpieza y preparación de los calamares: 15 minutos

Elaboración del relleno y armado: 15 minutos

Cocción en sartén u horno: 20 minutos

Tiempo estimado total: 50 minutos.

Ingredientes

8 calamares medianos, limpios

2 huevos duros

2 dientes de ajo picados

1 cebolla pequeña picada

100 g de pan rallado

Tentáculos y aletas de los calamares picados

3 cucharadas de perejil fresco picado

Sal y pimienta a gusto

2 cucharadas de aceite de oliva

150 ml de salsa de tomate

50 ml de vino blanco (opcional)

1 hoja de laurel (opcional)

Ideal para servir en un evento especial o en cualquier comida habitual (Freepik)

Cómo hacer calamares rellenos fáciles y rápidos, paso a paso

Limpiar bien los tubos de calamar, reservando tentáculos y aletas.

Picar los tentáculos y las aletas en trozos pequeños.

En una sartén, calentar el aceite de oliva y rehogar la cebolla y el ajo hasta transparentar.

Sumar los tentáculos y aletas picados; cocinar por 2 minutos.

Incorporar los huevos duros picados, el pan rallado y el perejil. Condimentar con sal y pimienta.

Mezclar y cocinar 1 minuto más para que se integre todo el sabor. Retirar del fuego y dejar enfriar un poco.

Rellenar los tubos de calamar con la mezcla, sin presionar demasiado, y cerrar el extremo con un palillo.

Poner los calamares en una sartén limpia. En caso de usar vino, echar por encima. Añadir la salsa de tomate y la hoja de laurel.

Cocinar a fuego medio, tapados, por unos 20 minutos, girando a mitad del tiempo.

Servir calientes, acompañando con arroz blanco o puré.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes se obtienen 4 porciones abundantes, ideales para proponer como plato principal en una cena o evento especial.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de calamares rellenos contiene aproximadamente:

Calorías: 230

Grasas: 6 g

Grasas saturadas: 1 g

Carbohidratos: 17 g

Azúcares: 3 g

Proteínas: 25 g

Son estimaciones en base a la cantidad mencionada, los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los calamares rellenos se pueden guardar en la heladera hasta 2 días, siempre bien cubiertos o en recipiente hermético. Pueden recalentarse suavemente en sartén o microondas antes de volver a servir.