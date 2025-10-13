Receta de calamares rellenos, rápida y fácil

Reconocido como uno de los clásicos de la cocina marinera, la receta de calamares rellenos combina aroma, sabor y una textura inconfundible que los convierte en una comida especial. Es ideal tanto para un evento festivo como para un almuerzo de domingo. Además, existe una versión rápida y fácil para prepararlo, perfecta para quienes buscan sorprender sin dedicar horas en la cocina.
Con una amplia tradición en la gastronomía mediterránea y popularidad en la cocina española y argentina, este menú tiene se puede adaptar a cualquier costumbre. En España se suelen rellenar con pan y jamón, mientras que en la Argentina, el relleno habitualmente lleva huevo, cebolla, pimientos y hasta un toque de vino blanco.
Se suele acompañar de arroz o puré, y suelen ser servidos en ocasiones especiales. Esta versión simplificada está pensada para preparar en menos de una hora y sin pasos complicados, lo que la vuelve una receta codiciada.
Receta de calamares rellenos fácil y rápida
Preparar calamares rellenos en casa es mucho más sencillo de lo que parece. La clave está en limpiar bien los calamares y aprovechar sus tentáculos para el relleno, sumando pan rallado, huevo, ajo y condimentos para darles sabor y textura. Se cocinan en sartén, con salsa de tomate o simplemente al horno para un resultado jugoso y sabroso.
Este plato es muy versátil: admite pequeños cambios sobre la marcha, como sumar jamón, camarones o diferentes hierbas para variar el sabor. Además, puedes acompañarlo con una salsa rápida de tomates frescos y vino blanco. Ideal para quienes aman el marisco, pero buscan practicidad.
Tiempo de preparación
Tiempo total para esta receta de calamares rellenos:
- Limpieza y preparación de los calamares: 15 minutos
- Elaboración del relleno y armado: 15 minutos
- Cocción en sartén u horno: 20 minutos
Tiempo estimado total: 50 minutos.
Ingredientes
- 8 calamares medianos, limpios
- 2 huevos duros
- 2 dientes de ajo picados
- 1 cebolla pequeña picada
- 100 g de pan rallado
- Tentáculos y aletas de los calamares picados
- 3 cucharadas de perejil fresco picado
- Sal y pimienta a gusto
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 150 ml de salsa de tomate
- 50 ml de vino blanco (opcional)
- 1 hoja de laurel (opcional)
Cómo hacer calamares rellenos fáciles y rápidos, paso a paso
- Limpiar bien los tubos de calamar, reservando tentáculos y aletas.
- Picar los tentáculos y las aletas en trozos pequeños.
- En una sartén, calentar el aceite de oliva y rehogar la cebolla y el ajo hasta transparentar.
- Sumar los tentáculos y aletas picados; cocinar por 2 minutos.
- Incorporar los huevos duros picados, el pan rallado y el perejil. Condimentar con sal y pimienta.
- Mezclar y cocinar 1 minuto más para que se integre todo el sabor. Retirar del fuego y dejar enfriar un poco.
- Rellenar los tubos de calamar con la mezcla, sin presionar demasiado, y cerrar el extremo con un palillo.
- Poner los calamares en una sartén limpia. En caso de usar vino, echar por encima. Añadir la salsa de tomate y la hoja de laurel.
- Cocinar a fuego medio, tapados, por unos 20 minutos, girando a mitad del tiempo.
- Servir calientes, acompañando con arroz blanco o puré.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estos ingredientes se obtienen 4 porciones abundantes, ideales para proponer como plato principal en una cena o evento especial.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción de calamares rellenos contiene aproximadamente:
- Calorías: 230
- Grasas: 6 g
- Grasas saturadas: 1 g
- Carbohidratos: 17 g
- Azúcares: 3 g
- Proteínas: 25 g
Son estimaciones en base a la cantidad mencionada, los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los calamares rellenos se pueden guardar en la heladera hasta 2 días, siempre bien cubiertos o en recipiente hermético. Pueden recalentarse suavemente en sartén o microondas antes de volver a servir.