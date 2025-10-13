Tendencias

De correr a entrenar fuerza, los ejercicios que ayudan realmente a evitar deterioro de la vista

El nivel de exigencia y la constancia pueden marcar la diferencia cuando se trata de cuidar la visión a largo plazo. Qué factores priorizan los expertos

Por Faustino Cuomo

Guardar
La intensidad del entrenamiento es
La intensidad del entrenamiento es clave para maximizar la protección ocular, según estudios científicos (foto: Freepik)

Mantener una rutina de ejercicio físico no solo beneficia al corazón y al cerebro, sino que puede convertirse en una herramienta esencial para preservar la salud ocular a medida que pasan los años. Investigaciones científicas señalan que la actividad física, especialmente la de intensidad vigorosa, resulta clave para reducir la incidencia de enfermedades visuales asociadas al envejecimiento, como la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) y el glaucoma.

La relación entre el ejercicio y la salud ocular

El vínculo entre actividad física y la prevención de trastornos visuales se fundamenta en el papel de la circulación sanguínea. Según Phillip Yuhas, optometrista y profesor asistente en The Ohio State University College of Optometry, “el ojo depende en gran medida del suministro sanguíneo. Si el sistema cardiovascular es saludable, el riesgo de enfermedades oculares disminuye”. Una circulación eficiente garantiza que la retina y la mácula reciban oxígeno y nutrientes, requisitos básicos para mantener la visión nítida y central.

Por el contrario, cuando el flujo sanguíneo ocular se ve comprometido por enfermedades cardiovasculares, estas estructuras esenciales sufren daños, lo que incrementa el riesgo de que se desarrollen afecciones como la DMAE y el glaucoma. En este sentido, lo que beneficia al corazón también repercute positivamente en los ojos, evidenciando una conexión más profunda de la que comúnmente se suponía.

El ejercicio físico regular reduce
El ejercicio físico regular reduce el riesgo de enfermedades visuales como la DMAE y el glaucoma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios científicos que avalan el rol del ejercicio

La ciencia ha indagado en la influencia de la actividad física sobre la aparición y evolución de enfermedades oculares. Estudios en animales demostraron que el ejercicio puede frenar el crecimiento excesivo de vasos sanguíneos en los ojos, uno de los factores determinantes en el desarrollo de la DMAE.

Asimismo, un metaanálisis publicado en 2022, que incluyó a más de 14.000 adultos, concluyó que niveles elevados de actividad física se asocian con una menor incidencia de DMAE en estadios tempranos. Estos hallazgos resaltan el poder preventivo que posee el ejercicio regular, especialmente cuando se realiza de manera intensa y constante.

No obstante, los beneficios no se distribuyen de igual forma entre todos los tipos de actividad. Los expertos remarcan que no cualquier ejercicio basta para obtener este efecto protector. Las actividades de alta intensidad—como el entrenamiento de fuerza o ejercicios cardiovasculares vigorosos—según los especialistas, son las que ofrecen una mayor reducción del riesgo de enfermedad ocular. “El ejercicio ligero, como caminar, no otorga el mismo nivel de protección visual”, aclaran.

Estrategias para la prevención y el cuidado

La prevención primaria de la DMAE y el glaucoma a través del ejercicio viene determinada, entonces, tanto por la intensidad como por la frecuencia de la rutina. Practicar deportes o entrenamientos vigorosos se presenta como la medida más efectiva, en especial para quienes tienen antecedentes familiares de enfermedades oculares.

Mantener una rutina de actividad
Mantener una rutina de actividad física sostenida contribuye a la preservación de la visión a largo plazo (foto: Freepik)

Terri L. Call, profesora asociada en la UAB School of Optometry y directora de la UAB Eye Care Primary Care Clinic, fue enfática: “La actividad física vigorosa no revierte la DMAE en quienes ya la padecen”. Sin embargo, destaca la importancia de mantener un estilo de vida activo, sobre todo en la juventud y en quienes cuentan con predisposición genética, como forma de cuidar la salud cardiovascular y, por lo tanto, reducir el riesgo futuro de padecer enfermedades en la visión.

En personas que ya sufren DMAE, la actividad física debe adaptarse a sus capacidades. Se sugieren rutinas de 30 minutos diarios, preferentemente bajo supervisión médica. Aunque esta afección impacta la visión central, la periférica suele mantenerse, lo que permite continuar haciendo ejercicio en espacios conocidos y seguros.

Vaishnavi Balendiran, especialista en retina de la Mason Eye Clinic de la University of Missouri Health Care, recomienda consultar con un especialista en baja visión para acceder a orientaciones y herramientas que favorezcan la autonomía en las actividades diarias.

Cómo empezar a proteger tu vista

Si bien el ejercicio vigoroso se erige como pieza central en la prevención visual, no es necesario convertirse en un deportista de alto rendimiento. Actividades como correr, nadar, ciclismo enérgico o rutinas de fuerza variada pueden integrarse gradualmente, respetando límites individuales y siempre bajo control médico si existen otras condiciones de salud.

Lo fundamental es que la rutina se mantenga a lo largo del tiempo, ya que los beneficios del ejercicio habitual y sostenido son acumulativos y contribuyen, más allá del bienestar corporal general, a la preservación de una visión saludable.

Temas Relacionados

Ejercicio físico vigorosoPrevención de enfermedades ocularesDegeneración macular asociada a la edadGlaucomaSalud ocularNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo es el nuevo paradigma en la atención de la salud cardiovascular centrado en el paciente

En los próximos días, especialistas de la región y referentes internacionales se reunirán en Buenos Aires para compartir perspectivas sobre este rubro. Abordarán desafíos y avances vinculados a la detección, el manejo clínico y la reducción de factores de riesgo

Cómo es el nuevo paradigma

Cuáles son los efectos del estrés postraumático en los rehenes israelíes liberados

En el marco del histórico acuerdo entre Israel y Hamas para el alto el fuego, la liberación de quienes estuvieron más de dos años en manos de la organización terrorista conmovió al mundo. Cuáles son las condiciones de salud física y mental que deberán enfrentar

Cuáles son los efectos del

Captan por primera vez al murciélago más grande de Europa cazando y comiendo aves a gran velocidad en pleno vuelo

Una investigación internacional pudo demostrar con tecnología avanzada la antigua hipótesis que señalaba al nóctulo mayor como cazador y devorador de pájaros en el aire

Captan por primera vez al

Hallazgo de la Universidad de Cambridge: células madre pueden formar sangre en el laboratorio por sí solas

Científicos de la universidad británica crearon “hematoides” que producen sangre sin agregar factores externos ni manipular genes. Cómo el avance podría facilitar la evaluación de medicamentos y explorar terapias personalizadas

Hallazgo de la Universidad de

Qué es el “Slow Fade”, cómo reconocerlo y qué hacer para evitar la angustia en las citas

Una experta en relaciones, consultada por Women’s Health, explicó cómo identificar esta tendencia, cuáles son sus efectos emocionales y recomendaciones para afrontar este tipo de distanciamiento

Qué es el “Slow Fade”,
ÚLTIMAS NOTICIAS
El doble femicidio en Córdoba

El doble femicidio en Córdoba y la desaparición del chofer: hallaron un cuerpo en Entre Ríos

Los gobernadores de Provincias Unidas buscan consolidarse como una alternativa electoral y se mostrarán con Martín Lousteau

Fiscales y funcionarios judiciales realizaron una visita al Museo del Holocausto centrada en género y memoria

Brutal accidente en pleno centro de Córdoba: un conductor perdió el control de su auto y atropelló a varias personas

Tras el revés por las boletas, LLA apuesta a fortalecer la marca y el PRO reclama mayor participación

INFOBAE AMÉRICA
“Un nuevo capítulo para la

“Un nuevo capítulo para la región”: la Casa Blanca reveló el documento que firmaron Estados Unidos, Qatar, Turquía y Egipto sobre Gaza

Los mensajes ocultos en tatuajes de momias milenarias guardan secretos sobre rituales desconocidos en antiguas civilizaciones

Fingió ser ciego durante 50 años y estafó más de un millón de euros al Estado italiano: así lo descubrieron

Dos activistas venezolanos exiliados resultaron heridos tras ser atacados a tiros fuera de su residencia en Colombia

María Corina Machado insistió en que Venezuela debe dejar atrás el caos de Maduro para recuperar la estabilidad

TELESHOW
¿Pampita salió con Luis Miguel?

¿Pampita salió con Luis Miguel? La frase de Barbie Simons y la llamativa reacción de la conductora

El enojo de Georgina Barbarossa en medio de una pelea de Mariana Brey y Nancy Pazos: “Me levanto y me voy”

Florencia Peña sorprendió con su rutina diaria con bandas elásticas

Pampita le respondió a la China Suárez luego de que la dejara de seguir en redes: “Ya hablaremos”

Actores prestigiosos se unen a beneficio de La Casa del Teatro en 4 noches únicas: de Romina Richi a Miguel Ángel Solá