Receta de torta húmeda de zanahoria sin TACC, rápida y fácil

La torta húmeda de zanahoria sin TACC es la favorita de quienes buscan alternativas libres de gluten sin resignar sabor ni textura. Imagina la clásica merienda de la infancia, pero adaptada para todos: esponjosa, jugosa por dentro y con un dulzor natural que conquista a grandes y chicos. Muchos me han contado cómo este pastel se volvió imprescindible en cumpleaños donde hay comensales celíacos, y terminó por enamorar incluso a los más escépticos.
La torta de zanahoria tiene sus raíces más profundas en la Europa medieval, donde la falta de azúcar llevó a emplear zanahorias como endulzante natural. A lo largo de los años, ha recorrido el mundo sumando ingredientes y versiones. Hoy, en esta receta sin TACC, reemplazamos la harina de trigo por premezclas aptas y potenciamos su jugosidad natural. Es una torta ideal para celebraciones, acompañar con una infusión o simplemente darse un gusto, y puedes personalizarla con frutos secos, chips de chocolate o un glaseado de queso crema.
Receta de torta húmeda de zanahoria sin TACC
Esta receta de torta húmeda de zanahoria sin TACC es perfecta para quienes buscan practicidad y sabor. Se prepara con zanahorias ralladas que aportan humedad, aceite vegetal y una premezcla de harinas sin gluten de venta habitual, lo que facilita mucho el proceso. Los ingredientes se mezclan en pocos pasos y en menos de una hora tendrás un bizcocho dorado y tierno.
El secreto está en rallar finamente las zanahorias y evitar batir en exceso la mezcla, para que la torta quede aireada. Puedes variarla agregando nueces picadas, pasas o coco rallado, e incluso, decorarla con un toque de glaseado de queso crema para hacerla aún más irresistible.
Tiempo de preparación
Tiempo total aproximado: 50 minutos.
- Preparación de ingredientes y mezcla: 15 minutos
- Cocción en horno: 30-35 minutos
- Enfriado: 5 minutos (antes de desmoldar y servir)
Ingredientes
- 2 zanahorias medianas (aproximadamente 200 g), peladas y ralladas finas
- 3 huevos grandes
- 150 g de azúcar (puede ser rubia o común)
- 120 ml de aceite vegetal (girasol, maíz o coco)
- 200 g de premezcla sin gluten (revisar que sea apta para celíacos)
- 1 cucharadita de polvo para hornear sin gluten
- 1 cucharadita de canela en polvo (opcional)
- 1 pizca de sal
- Ralladura de ½ naranja (opcional)
- Nueces picadas o chips de chocolate (opcional, al gusto)
Cómo hacer torta húmeda de zanahoria sin TACC, paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C. Forrar un molde (22-24 cm) con papel manteca o engrasar con aceite y espolvorear con premezcla.
- Batir los huevos con el azúcar en un bol grande hasta que la mezcla esté espumosa y más clara.
- Agregar el aceite en forma de hilo, sin dejar de batir.
- Incorporar la zanahoria rallada y la ralladura de naranja, mezclando suavemente.
- Aparte, mezclar la premezcla sin gluten, el polvo para hornear, la canela y la pizca de sal.
- Añadir los ingredientes secos al bol con los líquidos. Mezclar en forma envolvente, solo hasta integrar.
- Si se desea, sumar las nueces picadas o chips de chocolate.
- Volcar la preparación en el molde y llevar al horno.
- Cocinar 30-35 minutos, o hasta que al pinchar el centro con un palillo este salga limpio.
- Dejar enfriar 5 minutos en el molde y luego desmoldar sobre una rejilla.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estas cantidades, la receta rinde aproximadamente 8 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción (sobre 8) contiene aproximadamente:
- Calorías: 240
- Grasas: 11 g
- Grasas saturadas: 1.5 g
- Carbohidratos: 32 g
- Azúcares: 18 g
- Proteínas: 4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La torta húmeda de zanahoria sin TACC se puede conservar hasta 4 días en heladera, cubierta con film o en recipiente hermético, para mantener su humedad y sabor.