Tendencias

Cómo aprender a andar en bicicleta en la adultez

La perseverancia y la elección de espacios seguros resultan fundamentales para quienes desean iniciarse en el ciclismo después de los 20 años. Diversos medios especializados compartieron claves para superar esta barrera

Por Osvaldo Ortiz

Guardar
Elegir la bicicleta adecuada y
Elegir la bicicleta adecuada y practicar en lugares seguros permite a los adultos aprender a andar en bicicleta con confianza (Freepik)

Aprender a andar en bicicleta en la adultez es totalmente posible y puede convertirse en una experiencia gratificante. Portales especializados en ciclismo y bienestar coinciden en que elegir la bicicleta adecuada, practicar en lugares seguros y avanzar paso a paso permite empezar, sin importar la edad.

La guía basada en las recomendaciones de expertos, reúne los pasos esenciales para que cualquier adulto pueda iniciarse en el mundo del ciclismo con confianza y seguridad.

El primer paso consiste en seleccionar una bicicleta que se adapte a la estatura y necesidades del aprendiz. De acuerdo con el sitio Biciscope.com, las bicicletas con cuadro bajo resultan accesibles para quienes se inician, ya que facilitan el proceso de subir y bajar.

Además, Maillotmag.com aconsejó ajustar el asiento de modo que los pies puedan tocar el suelo mientras se está sentado, lo que aporta una sensación de seguridad durante las primeras prácticas. Como señaló este medio: “Coloca el asiento a una altura que te permita tocar el suelo con los pies mientras estás sentado. Esto te brindará mayor seguridad durante el aprendizaje”.

Practicar en espacios amplios y
Practicar en espacios amplios y sin tráfico aporta seguridad en las etapas iniciales (Freepik)

Protección y seguridad personal

La protección personal es fundamental. Los expertos resaltaron la importancia de utilizar casco siempre y recomienda completar la protección con rodilleras, coderas y guantes para reducir el riesgo de lesiones en caso de caída. Biciscope.com coincidió en que la seguridad debe ser el eje central durante todo el proceso de aprendizaje.

Espacio ideal para practicar con primeros pasos

Una elección del lugar de práctica influye directamente en la confianza y el progreso. Biciscope.com sugirió buscar espacios amplios, llanos y libres de tráfico, como parques o estacionamientos vacíos, para las primeras sesiones. Estos entornos permiten concentrarse en la técnica sin distracciones ni peligros externos.

Antes de comenzar a pedalear, resulta esencial familiarizarse con la bicicleta. Se recomienda subir y bajar varias veces para ganar soltura, así como caminar junto a la bicicleta para acostumbrarse a su peso y manejo. Este portal también sugiere aprender a accionar los frenos de manera suave, lo cual garantiza paradas seguras y controladas desde el principio.

Familiarizarse con la bicicleta y
Familiarizarse con la bicicleta y ajustar correctamente el asiento incrementa la confianza al comenzar (Freepik)

Equilibrio como base del aprendizaje

El desarrollo del equilibrio representa un hito en este proceso. Maillotmag.com propuso que, antes de pedalear, se practique el impulso con los pies y el deslizamiento, imitando una bicicleta de equilibrio.

Esta técnica ayuda a interiorizar la sensación de estabilidad y prepara al aprendiz para el siguiente paso. Tal como destacó el mismo medio: “Antes de pedalear, intenta impulsarte con los pies y deslizarte, como si estuvieras en una bicicleta de equilibrio”.

Dominio del pedaleo y maniobras iniciales

Una vez que se haya conseguido el equilibrio, llega el momento de iniciar el pedaleo. Maillotmag.com explicó que debe colocarse un pie en el pedal en posición elevada, aproximadamente a las dos en punto, y empujar hacia abajo mientras el otro pie se sitúa en el pedal opuesto. El sitio agregó que es fundamental mantener la mirada al frente, dirigiéndola hacia el destino deseado y evitando mirar al suelo, lo que facilita el control de la dirección y la anticipación de obstáculos.

Cuando se domina el pedaleo en línea recta, Biciscope.com recomendó comenzar a practicar giros suaves y frenadas controladas. Estos ejercicios permiten ganar destreza y confianza en la maniobrabilidad de la bicicleta, aspectos necesarios para circular con seguridad en entornos más complejos.

La perseverancia y la regularidad
La perseverancia y la regularidad son claves para adquirir confianza y destreza en el ciclismo (Freepik)

Constancia, paciencia y satisfacción personal

La perseverancia y la regularidad en la práctica sostienen el proceso de aprendizaje. Por su parte, Foodspring.es recordó que puede requerir tiempo y que la constancia resulta decisiva para superar las dificultades iniciales. La paciencia, acompañada de práctica frecuente, allana el camino hacia el dominio de la bicicleta.

Cada avance, por pequeño que sea, acerca al objetivo de disfrutar plenamente del ciclismo. La edad no representa una barrera y el proceso de aprendizaje puede transformarse en una fuente de satisfacción personal y bienestar.

Temas Relacionados

BicicletasCiclismoCiclismo para adultosSeguridad en bicicletaEquilibrio en bicicletaAprender a andar en bicicletaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

¿Se puede ganar músculo con pesas livianas? Qué dice la ciencia y cuándo es recomendable

Entrenar con poco peso ofrece ventajas específicas según el nivel de experiencia, y los resultados dependen del tipo de esfuerzo realizado durante la rutina

¿Se puede ganar músculo con

Las olas de calor marinas baten récords en Europa: un estudio alertó sobre los riesgos

Científicos detectaron que en un caso sin precedentes las temperaturas se elevaron hasta 2,9  grados por encima del promedio durante 16 días consecutivos

Las olas de calor marinas

Receta de tiramisú de limón, rápida y fácil

Una alternativa ligera y sofisticada, ideal para quienes buscan sabores cítricos y texturas cremosas en celebraciones o reuniones familiares

Receta de tiramisú de limón,

Así trabajan los paleontólogos del Conicet que buscan fósiles de los dinosaurios en la Patagonia

Un equipo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y del Museo Argentino de Ciencias Naturales está en un yacimiento clave en Río Negro, en la primera expedición paleontológica transmitida en vivo. Qué buscan y cómo seguir el streaming

Así trabajan los paleontólogos del

Una mujer se acuesta con su gata embarazada sin imaginar los planes de su pequeña compañera

La felina eligió un lugar seguro para el parto, mostrando la confianza que refleja el fuerte vínculo y cariño hacia su entorno cercano

Una mujer se acuesta con
ÚLTIMAS NOTICIAS
La inflación en la Ciudad

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,2% en septiembre y acumuló un alza del 35% en los últimos doce meses

Las olas de calor marinas baten récords en Europa: un estudio alertó sobre los riesgos

Mercados: leve baja de los bonos a la espera de avances concretos en las negociaciones con EEUU

Un voraz incendio consumió el interior de un departamento en San Telmo: una bebé fue hospitalizada

La salud de Thiago Medina, en vivo: qué se sabe hoy, 7 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Los acuerdo de OpenAI con

Los acuerdo de OpenAI con sus nuevos socios costarán más de un billón de dólares: ¿quién los financiará?

El mercado del arte de Hong Kong en crisis: la caída de subastas y el ascenso de Pekín y Shanghái

Las olas de calor marinas baten récords en Europa: un estudio alertó sobre los riesgos

¿Quién ganará el Nobel de Literatura?: hipótesis, vaticinios y preferencias de los especialistas

El oro superó los USD 4.000 por onza y marca un nuevo récord histórico en 2025

TELESHOW
La salud de Thiago Medina,

La salud de Thiago Medina, en vivo: qué se sabe hoy, 7 de octubre

La espectacular fiesta de 15 de Valentina, la hija de Hernán Caire: la emoción en videos, robots y una sorpresa única

La primera salida de Daniela Celis a casi un mes del accidente de Thiago Medina: “Directo a mi infancia”

Tensa devolución de Soledad Pastorutti a una participante de La Voz Argentina: “Te noté un poco nerviosa”

Mercedes Morán recordó cómo surgió la icónica frase que se transformó en mantra: “Sótano nunca, siempre terraza”