Tendencias

¿El trabajo puede convertirse en una adicción? Cuáles son las señales de alerta, según una especialista

La psicóloga Analía Tarasiewicz analizó en El Puente el fenómeno de quienes no logran desconectarse de sus responsabilidades laborales y comienzan a experimentar síntomas que afectan su bienestar físico y emocional. Los consejos para abordarlo

Julieta Puente

Por Julieta Puente

Guardar
El Puente - Analía Tarasiewicz

En una nueva edición de El Puente, el ciclo de entrevistas de Infobae conducido por Julieta Puente, se abordó una incógnita: ¿El trabajo puede convertirse en una adicción?

La psicóloga Analía Tarasiewicz brindó definiciones, criterios y testimonios en torno a un fenómeno que atraviesa generaciones y profesiones.

Según la especialista, el uso cotidiano de la palabra workaholic no siempre se corresponde con su verdadera definición. “Siempre que conocemos a una persona que trabaja mucho, automáticamente le ponemos la etiqueta: ‘Sos workaholic, sos adicto al trabajo’. ¿Cuál es la diferencia?”, preguntó Julieta Puente. Tarasiewicz explicó que no es lo mismo involucrarse intensamente en el ámbito laboral que desarrollar una adicción: “Hay que entender la diferencia entre ser workaholic o adicto al trabajo y trabajar mucho, porque uno puede trabajar un montón, pero no necesariamente tiene que caer en una adicción”.

Entre los criterios diferenciales, la psicóloga subrayó la intencionalidad y los límites. “Si esto es una estrategia que tengo, si estoy trabajando mucho porque quiero llegar a un fin, por ejemplo comprarme la casa o ascender un puesto, no necesariamente implica adicción. El adicto pierde el control y no puede poner un límite”, aseguró.

La adicción al trabajo impacta
La adicción al trabajo impacta la vida personal y social de quienes la padecen, advierten especialistas

Los primeros síntomas

El cuadro se agrava cuando se desarrollan conductas obsesivas y se rompe el equilibrio vital. Tarasiewicz detalló: “Empezás a tener una obsesión, no podés frenar. De repente ya no vas a las fiestas, a los cumpleaños, no te encontrás con tus amigas y recibís reclamos. Incluso aparecen problemas de pareja. Todas las conductas empiezan a girar en torno a esto”.

Otro de los síntomas mencionados es la alienación, cuando “la identidad se funde con el rol laboral”, un proceso donde la persona empieza a hablar solo de trabajo fuera de su horario y entorno profesional.

Emprendedores, nuevas generaciones y el peligro de la autoexigencia

Consultada sobre los fenómenos actuales vinculados al mundo del emprendedurismo, Tarasiewicz señaló que los perfiles independientes presentan riesgos particulares: “Eso tiene que ver más con un perfil y con lo que yo llamo el dolor laboral. Cuando uno se vuelve adicto a algo hay algo no resuelto en el fondo que está resonando, por ejemplo, un mandato familiar o la autoexigencia exacerbada”.

En la conversación, la especialista afirmó: “Es terrible porque no podés con todo y te volvés cada vez más adicto. Empezás a encontrar también picos de estrés y hay gente que incluso cae en burnout”. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce el burnout como un fenómeno vinculado al entorno de trabajo, y su incidencia creció en las últimas décadas.

El workaholismo se manifiesta a
El workaholismo se manifiesta a través de obsesión laboral, aislamiento y síntomas físicos Fotografía: Adrián Escandar

¿Trabajo, éxito o reconocimiento?

El deseo de trabajar mucho suele asociarse al placer por la actividad, pero también puede esconder una búsqueda de validación. La psicóloga planteó: “¿Cuánto se relaciona la adicción al trabajo con la adicción al éxito?”. Y respondió sin rodeos: “Un montón. Cuando necesitamos likes, aplausos, mucho reconocimiento y eso está de base como cosas no resueltas que generan baja autoestima, por la búsqueda de ese reconocimiento cada vez se necesita más ‘trabajar para tener más instancias donde me digan que soy bueno, que puedo brillar’”.

En ese contexto, la validación externa y el mundo digital adquieren un peso considerable. “Lo que representa el trabajo para cada uno tiene que ver mucho con el significado personal, con el yo virtual que hoy se construye especialmente entre las nuevas generaciones”, precisó.

Las consecuencias en la salud

Entre las consecuencias más visibles, Tarasiewicz enumeró: “Aislarse, tener conductas mucho más repetitivas y más obsesivas, problemas psicofísicos, pensamientos rumiantes, dolor de panza, dolor de cabeza, insomnio, problemas de relacionamiento y también falta de claridad porque todo el tiempo está pensando en eso y no sabe hacia dónde está yendo su vida”.

El burnout aparece con frecuencia
El burnout aparece con frecuencia en contextos de alta autoexigencia laboral Fotografía: Adrián Escandar

Ante la consulta de la conductora sobre la dificultad para afrontar el tiempo libre, Tarasiewicz agregó: “Cuando uno llena el espacio con trabajo habla mucho de algo que puede estar pasando emocionalmente. Está la pregunta: ¿Cuál es el punto que hace que no quiera estar conmigo mismo?”.

Estrategias para salir del círculo obsesivo

La detección es el primer paso, pero también el más difícil. Según la invitada, “el primer paso es reconocerlo. El segundo, buscar ayuda. Empezar a hablar con personas cercanas y, si es posible, recurrir a un profesional”. La clave, explicó, está en “empezar a hacer una diferenciación entre mi vida y mi trabajo”.

Una estrategia sugerida por la especialista comienza con prestar atención a la salud física y a las emociones: “Hay que observar el cuerpo, leer los patrones, notar cómo sube la dopamina durante la conducta adictiva y cómo el cuerpo empieza a pasar factura: enojo, ira, desmotivación, temblores, dolor de panza o insomnio”.

Además, propuso como ejercicio identificar los momentos fuera del trabajo que resultan placenteros: “El placer puede ser algo muy simple, cocinar sin el celular, salir a pasear, desconectarse”, y recomendó aumentar las actividades que generen oxitocina, como convivir con afecto.

Sobre la incidencia por generación y género, Tarasiewicz fue contundente: “Mi generación, que es de arriba de 40 años, está más acostumbrada porque es la generación del sacrificio. Los millennials y más jóvenes tienen muchos casos de adicción, pero también de burnout, porque están en una etapa de transición donde hay mucha incoherencia entre el discurso y la gestión del liderazgo”. Sostuvo, además, que esos cuadros son más frecuentes a partir de los 35 años.

Temas Relacionados

Adicción al trabajoWorkaholicPsicologíaEl Puenteúltimas noticias

Últimas Noticias

Estrés, memoria y la ciencia del bienestar: el fisioterapeuta español, Antonio Valenzuela, revela cómo la vida moderna inflama el cerebro y erosiona la salud

En La Fórmula Podcast, el especialista explicó que el verdadero desafío en la actualidad no son las enfermedades en sí, sino la tensión crónica y su impacto en el organismo. Analizó cómo el cerebro puede convertirse en nuestro mayor aliado o en el peor enemigo, influyendo en procesos de inflamación, y destacó a los hábitos ancestrales como herramientas clave para ganar resiliencia emocional

Estrés, memoria y la ciencia

Día Mundial de la Parálisis Cerebral: cinco recomendaciones clave para acompañar a los pacientes

En exclusiva para Infobae, especialistas de Ineco explican cómo la detección temprana, el abordaje interdisciplinario y el apoyo continuo permiten potenciar la autonomía y la calidad de vida

Día Mundial de la Parálisis

Cuáles son los errores más frecuentes al teñirse el cabello y cómo evitarlos

Tomar decisiones apresuradas suele tener consecuencias no deseadas. El estilista Leonardo Rocco explica cómo lograr los resultados perfectos

Cuáles son los errores más

Luna llena del Cazador: a partir de qué hora se podrá ver hoy

El satélite natural alcanzará una fase especial de luminosidad y tamaño. Cómo apreciar el fenómeno

Luna llena del Cazador: a

Las tres estrategias de una experta de Harvard para evitar que la ansiedad interfiera en el bienestar diario

La psicóloga clínica Rachel Zack Ishikawa propone pautas concretas para manejar preocupaciones excesivas, desafiar pensamientos automáticos y atender las señales del cuerpo

Las tres estrategias de una
ÚLTIMAS NOTICIAS
Senado: disputa entre libertarios y

Senado: disputa entre libertarios y kirchneristas para endurecer o aliviar penas en el manejo de cooperativas

Tras bajar la candidatura de Espert, Javier Milei hará hoy un acto en el Movistar Arena rodeado de ministros y aliados

Estrés, memoria y la ciencia del bienestar: el fisioterapeuta español, Antonio Valenzuela, revela cómo la vida moderna inflama el cerebro y erosiona la salud

Día Mundial de la Parálisis Cerebral: cinco recomendaciones clave para acompañar a los pacientes

Cuáles son los errores más frecuentes al teñirse el cabello y cómo evitarlos

INFOBAE AMÉRICA
Andrés Paredes, en una exploración

Andrés Paredes, en una exploración poética de la memoria y la transformación

Un museo de arte sacro revela la calidad artística de los guaraníes entre los siglos XVII y XVIII

La sorprendente influencia de los chismes en la Revolución francesa

Selena Gomez compartió fotos inéditas de su boda con el productor musical Benny Blanco

Trump anunció que la primera fase de su plan de paz para Gaza “debería completarse” esta semana

TELESHOW
Matías Bagnato habló del documental

Matías Bagnato habló del documental que protagoniza sobre la masacre de su familia: “Volví a reír de otra forma”

Ale Sergi celebró su cumpleaños junto a su novia La Cintia, tras los rumores de separación: “Mi corazón”

Eliana Guercio lució su nuevo tatuaje dedicado a Chiquito Romero y el significado detrás del diseño: “Nosotros”

La inesperada frase de Thiago Medina a Camilota cuando se despertó de su accidente: “Estás más gorda”

Catherine Fulop recordó su caída en el show de Erreway que se volvió viral y recorrió el mundo: “No tuve ni un moretón”