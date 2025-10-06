Cuando el miedo desaparece: qué ocurre si el cerebro pierde la capacidad de sentir temor

La paciente SM, con enfermedad de Urbach-Wiethe, demuestra que la destrucción de la amígdala cerebral impide experimentar temor ante amenazas externas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perder la facultad de sentir miedo, una emoción considerada vital para la supervivencia, parece una idea sacada de un relato de ficción. Sin embargo, existen casos documentados de personas que, tras sufrir alteraciones biológicas excepcionales, ya no son capaces de experimentar temor.

El británico Jordy Cernik, que dejó de sentir miedo después de la extirpación de sus glándulas suprarrenales, y la paciente conocida como SM, afectada por la enfermedad de Urbach-Wiethe, ejemplifican cómo la ausencia de esta emoción transforma por completo la vida cotidiana, alterando la percepción del peligro y la forma de interactuar socialmente.

En primera persona: cuando el miedo desaparece del cerebro

La historia de Jordy Cernik ilustra el impacto que puede tener la pérdida del miedo en la vida diaria. Diagnosticado con el síndrome de Cushing, una enfermedad poco frecuente asociada a la sobreproducción de cortisol, se sometió a una operación en la que le retiraron las glándulas suprarrenales.

La amígdala cerebral es clave en la percepción del peligro y la reacción ante amenazas, pero no afecta otras emociones como la alegría o la tristeza (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento eliminó por completo cualquier rastro de ansiedad o temor. Tras la cirugía, actividades que habitualmente generan adrenalina, como el paracaidismo, el rápel desde grandes alturas o las montañas rusas, no le produjeron ninguna sensación de vértigo o peligro. Esta ausencia total de miedo le resultó desconcertante y lo hizo sentir cierta desconexión con situaciones tradicionalmente entendidas como riesgosas.

En paralelo, se encuentra el caso de SM, considerada uno de los ejemplos más célebres de la enfermedad de Urbach-Wiethe. Esta rara condición genética, documentada en unas 400 personas a nivel mundial, destruye selectivamente regiones del cerebro responsables del procesamiento del miedo.

Investigadores de la Universidad de Iowa han estudiado a SM desde la década de 1980 y su caso ha sido ampliamente documentado por la literatura científica como ejemplo paradigmático de cómo la destrucción bilateral de la amígdala elimina la percepción normal del miedo ante amenazas externas.

La ausencia total de miedo, documentada en algunos pacientes, puede hacer que actividades como las montañas rusas no generen ninguna sensación de vértigo o peligro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en Current Biology confirma que, tras exponerla en experimentos a situaciones aterradoras para provocar respuestas de pánico, la paciente no mostró reacciones de miedo, lo que respalda la función central de la amígdala en la generación de esta emoción

Según detalló el neuropsicólogo Justin Feinstein, situaciones que para otras personas pueden resultar espeluznantes —como la exposición a películas de terror o la presencia de serpientes y arañas—, no despertaron ningún tipo de reacción en ella.

El papel de la amígdala en el miedo

La clave detrás de la insensibilidad de SM al temor reside en la destrucción de su amígdala cerebral a causa de la enfermedad.

El daño en la amígdala modifica la percepción del espacio social y la respuesta ante influencias humanas, según estudios de la Universidad de Maryland

Investigaciones clínicas previas, como las publicadas en el Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, han demostrado que las lesiones en la amígdala alteran de manera profunda el procesamiento del miedo en la conducta y la reacción ante el peligro, promoviendo incluso comportamientos exploratorios y menor respuesta de evitación

La amígdala, una estructura con forma de almendra situada profundamente en el cerebro, está directamente implicada en el procesamiento de emociones relacionadas con amenazas externas. Cuando esta región resulta dañada, la persona pierde la habilidad de anticipar o reaccionar ante peligros inminentes. No obstante, la capacidad de experimentar otras emociones, como alegría o tristeza, permanece intacta, según explicó Feinstein.

Uno de los aspectos más curiosos es que SM tampoco reconoce expresiones faciales de temor en los demás, aunque sí percibe otras señales emocionales. Este déficit repercute en la vida social cotidiana: muestra una sociabilidad extrema y una atracción hacia situaciones que la mayoría evita: su incapacidad para identificar el peligro la ha dejado expuesta a riesgos reales en numerosas ocasiones.

Modulación del espacio social y respuesta corporal

SM no reconoce expresiones faciales de miedo en los demás, lo que afecta su sociabilidad y la expone a riesgos reales (Imagen ilustrativa Infobae)

El impacto de la amígdala no se limita exclusivamente al temor físico. El profesor Alexander Shackman, de la Universidad de Maryland, observó que quienes presentan daño en esta región cerebral mantienen una relación distinta con el espacio social.

En el caso de SM, fue protagonista de un experimento en el que prefería acercarse a los demás mucho más de lo habitual, ignorando las normas implícitas de distancia personal. Para Shackman, este comportamiento revela que la amígdala desempeña un papel al organizar las respuestas ante influencias sociales y determinar la percepción de límites y amenazas humanas.

La investigación de Feinstein fue más allá, al mostrar que existen distintas formas de miedo dentro del cerebro. Cuando SM fue expuesta a dióxido de carbono, la reacción fue opuesta al habitual desinterés: experimentó un ataque de pánico intenso.

El miedo relacionado con la sensación de asfixia se origina en el tronco encefálico, no en la amígdala, como demostró un experimento con dióxido de carbono (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia del miedo ante amenazas externas, el temor relacionado con la sensación de asfixia tiene como origen el tronco encefálico, una estructura encargada de funciones corporales automáticas. Así, quedó demostrado que la amígdala no es indispensable para todos los tipos de miedo, aunque sí lo es para la ansiedad frente a peligros exteriores.

Repercusiones evolutivas y sociales

El caso de SM invita a reflexionar sobre la importancia evolutiva del miedo. Todos los vertebrados poseen una amígdala y su función es esencial para reaccionar frente a riesgos. Feinstein sostiene que la eliminación o el daño de esta estructura suele desembocar en la toma de decisiones temerarias y la exposición a situaciones que pueden poner en peligro la vida.

Sin embargo, SM ha logrado sobrevivir durante décadas sin miedo consciente a pesar de su vulnerabilidad, abriendo el debate sobre la función actual de esta emoción en condiciones modernas.

La ausencia de miedo puede llevar a decisiones temerarias y pone en debate la función evolutiva de esta emoción en la sociedad moderna (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, donde muchos peligros físicos han sido mitigados y las necesidades básicas suelen encontrarse cubiertas, la experiencia de personas incapaces de sentir miedo permite cuestionar hasta qué punto esta emoción resulta útil o perjudicial.

Feinstein ha señalado que el miedo, aunque originalmente jugó un papel protector, puede estar contribuyendo a los altos índices actuales de estrés y trastornos de ansiedad, lo que sugiere que su influencia ya no es necesariamente positiva en todas las circunstancias.

Las vivencias de Cernik y SM ofrecen una oportunidad única para entender los mecanismos neurobiológicos del miedo y los dilemas derivados de su ausencia.

La ciencia sigue esclareciendo cómo el cerebro procesa esta emoción y de qué modo suprimirla puede poner en riesgo la integridad física o facilitar la adaptación social en determinadas circunstancias. La comprensión profunda de estos casos abre nuevas vías para el estudio de los trastornos de ansiedad y permite reconsiderar el verdadero valor funcional del miedo en la sociedad contemporánea.