Receta de salsa carbonara, rápida y fácil

Se trata de una preparación sencilla que combina ingredientes cotidianos y logra una textura suave, ideal para cenas informales o reuniones familiares

Por Celeste Sawczuk

La versión rápida y fácil
La versión rápida y fácil de la salsa carbonara se prepara en solo 15 a 18 minutos - (Freepik)

Resulta difícil imaginar un recetario internacional donde no figure la salsa carbonara. Esta preparación, reconocida por su cremosidad y sabor, conquistó mesas en todo el mundo gracias a su simpleza y la facilidad de sus ingredientes.

Muchos consideran que la auténtica carbonara debe su popularidad no solo al equilibrio entre el queso y la panceta crujiente, sino también a la rapidez con la que se puede servir un plato satisfactorio.

Con origen en la región de Lacio, particularmente en Roma, la salsa carbonara tradicional combina pocos ingredientes y grandes resultados. Su nombre se asocia a los “carbonari”, aunque existen diversas leyendas sobre su procedencia. A nivel internacional, la receta se adaptó frecuentemente, sumando parmesano o panceta salada en reemplazo del pecorino o guanciale, y en ocasiones, crema de leche para una textura aún más suave.

Tradicionalmente, la carbonara suele servirse en encuentros familiares, cenas informales o como opción rápida y reconfortante al final del día.

Receta de salsa carbonara rápida y fácil

La salsa carbonara rápida y fácil se elabora comenzando por el dorado de la panceta cortada en pequeños cubos, hasta obtener una textura crocante. Posteriormente, se bate una mezcla de huevos y queso rallado para formar una crema compacta, la que se incorpora a la pasta recién cocida y escurrida, aprovechando el calor residual para obtener una salsa cremosa y homogénea, sin necesidad de utilizar fuego durante este último paso, lo cual evita la coagulación excesiva del huevo.

Este método reúne practicidad y sabor intenso en aproximadamente 15 minutos, utilizando ingredientes de uso cotidiano y sin complicaciones técnicas, ideal para quienes buscan velocidad y excelencia en un solo plato.

La salsa carbonara es una
La salsa carbonara es una receta clásica italiana reconocida por su cremosidad y sabor intenso (Freepik)

Tiempo de preparación

El tiempo estimado para preparar esta receta es de 15 a 18 minutos, distribuidos de la siguiente manera:

  • 5 minutos para medir y preparar los ingredientes.
  • 10 minutos para la cocción de la pasta y el dorado de la panceta.
  • 2-3 minutos finales para emulsionar la salsa junto con la pasta caliente.

Ingredientes

  • 400 g de spaghetti o fettuccine
  • 150 g de panceta o bacon en trozos pequeños
  • 2 huevos grandes + 1 yema extra
  • 70 g de queso parmesano o pecorino rallado
  • Sal y pimienta negra recién molida, a gusto
  • Opcional: 1 diente de ajo (para aromatizar)
  • 2 cucharadas del agua de cocción de la pasta

Cómo hacer salsa carbonara rápida y fácil, paso a paso

  1. Cocinar la pasta en abundante agua hirviendo con sal hasta que esté al dente.
  2. Mientras tanto, dorar la panceta o el bacon en una sartén a fuego medio-alto hasta que esté crujiente. En caso de desearlo, puede perfumarse el aceite añadiendo un diente de ajo y luego retirarlo.
  3. Batir en un bol los huevos y la yema junto con el queso rallado y una cantidad generosa de pimienta negra.
  4. Reservar media taza del agua de cocción de la pasta antes de escurrirla.
  5. Mezclar la pasta caliente con la panceta dorada.
  6. Con la olla o sartén fuera del fuego, añadir la mezcla de huevos y queso, mezclando rápidamente para que el calor residual cocine los huevos y forme una salsa cremosa, sin coagularse excesivamente.
  7. Incorporar, si es necesario, un poco del agua de cocción hasta lograr la textura deseada.
  8. Servir inmediatamente y espolvorear con más queso y pimienta negra al gusto.
La receta tradicional utiliza pocos
La receta tradicional utiliza pocos ingredientes: pasta, panceta, huevos, queso y pimienta negra - (Freepik)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta así detallada rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción proporciona aproximadamente:

  • Calorías: 480
  • Grasas: 20 g
  • Grasas saturadas: 7 g
  • Carbohidratos: 50 g
  • Azúcares: 3 g
  • Proteínas: 23 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Esta preparación se conserva en condiciones óptimas durante hasta 2 días en la heladera, almacenada en un recipiente hermético. Al recalentar, puede agregarse una pequeña cantidad de agua caliente y mezclar bien para devolverle cremosidad.

