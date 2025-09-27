Instinto filial: cómo la presencia de un bebé despierta alertas automáticas en los adultos

Los experimentos virtuales muestran que adultos reaccionan más rápido ante amenazas cuando deben proteger a un bebé en comparación con un perro o un robot - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Cornell aportó una perspectiva novedosa sobre los mecanismos instintivos que impulsan la protección infantil en adultos, independientemente de su experiencia parental. Un reciente estudio revela que los adultos no solo detectaron amenazas con mayor rapidez cuando cuidaron a un infante, sino que evaluaron el entorno como más riesgoso al estar a cargo de un bebé.

La investigación, publicada en Child Development y liderada por Michael Goldstein, profesor del Departamento de Psicología y director del Laboratorio BABY, junto a la investigadora Emma Murrugarra, diseñó experimentos virtuales para analizar cómo la presencia de un bebé alteró la percepción del peligro.

Participaron tanto padres como personas sin hijos, que debían proteger a un bebé virtual en escenarios de riesgo simulados.

La Universidad de Cornell revela que los adultos perciben mayor peligro cuando cuidan a un bebé, independientemente de su experiencia parental - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En uno de los experimentos clave, los participantes se situaron al borde de una carretera tras quedarse sin gasolina y debían mantener a salvo a un infante virtual. Los resultados mostraron que, en presencia del bebé, los adultos reaccionaron más rápido ante el tráfico y percibieron los coches como más veloces y peligrosos que cuando debían proteger a un perro o un robot de juguete.

El equipo de Cornell subrayó que este efecto no dependió de la experiencia parental previa, sino que la propia presencia del bebé indujo una interpretación sensorial distinta, facilitando la seguridad infantil.

Goldstein explicó que la percepción aumentada del peligro no respondió a la multitarea, sino a la influencia del bebé, y añadió que el cuidado infantil operó en un nivel automático y perceptivo, sin involucrar necesariamente actitudes conscientes: “La crianza parece ocurrir en un nivel bajo de percepción y acción, en lugar de actitudes y atribuciones de alto nivel”, aseguró Goldstein para la Universidad de Cornell.

El estudio demuestra que la presencia de un infante activa respuestas instintivas de protección y aumenta la percepción de riesgo en adultos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio empleó dos experimentos virtuales. En el primero, 65 padres y 31 personas sin hijos interactuaron con un bebé —inmóvil, gateando o caminando— y debían levantarlo si se acercaba a la carretera, con el riesgo de perder de vista los autos que circulaban entre 48 y 112 km/h.

En el segundo, 16 padres y 21 personas sin hijos debían proteger a un bebé gateando, un perro callejero o un robot móvil. En ambos casos, la presencia del bebé activó respuestas más rápidas y severas en la percepción del riesgo.

El análisis contempló diferencias entre padres y no padres, así como entre géneros. Goldstein reconoció que, aunque inicialmente le sorprendió la similitud en ambos grupos, esto resultó coherente con el carácter aloparental de la especie humana: cualquier adulto pudo reaccionar instintivamente para proteger a un infante, incluso si no era propio.

El efecto protector se observó tanto en padres como en personas sin hijos, confirmando el carácter aloparental de la especie humana - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, las mujeres mostraron mayor rapidez al responder, aunque el investigador aclaró que este dato podría estar influido por la mayor presencia de mujeres cuidadoras principales en la muestra.

Desde una perspectiva evolutiva, el equipo de Cornell sostuvo que la prolongada vulnerabilidad de los bebés —que exploran el entorno antes de alcanzar plenas capacidades cognitivas— favoreció la aparición de mecanismos automáticos de protección en adultos.

“La evolución moldeó a los adultos para que tuvieran una comprensión automática y profunda de lo que se necesita para mantener a un bebé seguro y brindarle información”, afirmó Goldstein. Este comportamiento, rápido e inconsciente, obedeció a mecanismos biológicos profundos y no a aprendizajes o actitudes conscientes.

Los hallazgos abren nuevas líneas de investigación sobre los procesos biológicos y psicológicos que aseguran la seguridad y el aprendizaje en la infancia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación de la Universidad de Cornell abrió nuevas líneas sobre la percepción del peligro y la crianza, al demostrar que la protección infantil se activó de manera automática en los adultos, más allá de su experiencia como padres.

El equipo consideró que estos hallazgos pueden contribuir a entender mejor los procesos biológicos y psicológicos que garantizan la seguridad y el aprendizaje en la infancia.

La supervivencia y el desarrollo de los más pequeños dependieron de que los adultos respondieran de forma inmediata y automática, un proceso esencial para proteger a los bebés.