Jornada financiera: las bajas de la inflación y del dólar respaldaron el optimismo de los inversores

El Indec informó un alza promedio de 3% para los servicios y subieron los ADR del sector.

Las acciones argentinas subieron en el exterior, mientras que los bonos soberanos exhibieron mínimas variantes este martes, para acoplarse a las ganancias de Wall Street y también frente a un leve avance para los precios del petróleo. En el plano cambiario, el dólar mayorista bajó por tercera rueda seguida, mientras que el BCRA se alzó con más de USD 500 millones por su intervención, el monto más alto de la era Milei.

Aunque el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cedió 0,2% en pesos, en los 3.229.224 puntos. Los ADR argentinos operaron con alzas en Wall Street, encabezados por compañías de servicios púbicos como Telecom (+3%), Transportadora Gas del Sur (+2,8%) y Edenor (+2,7%).

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Los activos venían afectados por la creciente aversión a los activos de riesgo dado el recrudecimiento de las hostilidades en Oriente Medio. Los precios del petróleo se afirmaron con una ganancia de 2,5% , con el barril Brent del Mar del Norte a USD 85,37 para septiembre.

El Indec reportó un dato de inflación de 1,9% junio (IPC), en momentos que los analistas proyectaron una desaceleración mensual, según un sondeo de Reuters.

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Tomás Bazzani, analista de Research de MM Investments, enfatizó “el primer registro por debajo del 2% en diez meses, desde agosto de 2025. El acumulado del primer semestre llegó a 16,8% y el interanual a 33,5%. El dato confirmó lo que esperaban las consultoras, que se movían en un rango de 1,8% a 2,1% con mediana en 1,9%. Pero el promedio esconde lo más relevante: dentro de ese 1,9% conviven divisiones que subieron 4,2% y otras que subieron 0,4%. No hay una inflación: hay varias, y la distancia entre ellas es la que define quién siente el alivio y quién no”.

“Lo más notable del dato de junio fue la desaceleración de la inflación núcleo al 1,6%, por debajo del 1,9% del mes pasado y del 1,9% esperado por los analistas. Es decir, hubo sorpresa desinflacionaria aun con los precios estacionales moviéndose bastante por encima del índice general, lo que resalta el dato y la desinflación de junio”, explicó Eric Ritondale, economista jefe de Puente.

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Julián Neufeld, economista en la Fundación Libertad y Progreso, señaló que “en línea con las expectativas del mercado, el IPC de junio perforó la barrera del 2%, ubicándose en 1,9% y marcando el dato de inflación más bajo desde agosto del año pasado. De esta manera la inflación interanual pasó al 33,5%. Esta desaceleración, por tercer mes consecutivo, se dio pese a la depreciación del peso del 5% en junio”.

“La composición del dato deja una señal muy positiva hacia adelante. Los bienes aumentaron apenas 1,4% mensual y, dentro de ellos, Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba de solo 1,3%, confirmando que la desinflación se extiende a los productos de consumo masivo”, aportó Santiago Casas, Economista Jefe de EcoAnalytics.

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Un informe del equipo de Research de Adcap destacó que “el desagregado entre bienes y servicios muestra que aún persiste un importante componente inercial de la inflación, especialmente vinculado a la relación entre servicios y salarios: los precios de los servicios aumentaron, en promedio, alrededor de 3% durante el último año. En cambio, los bienes subieron apenas 1,4% mensual, lo que sugiere que el traslado a precios de la reciente volatilidad cambiaria fue limitado”.

A la vez, Balanz observó que “los precios estacionales se aceleraron a 3,4% mensual, ejerciendo presión al alza sobre la inflación general, mientras que los precios regulados aumentaron 2,3% mensual”.

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- exhibieron comportamiento neutro, con un riesgo país de JP Morgan que subió cuatro unidades para la Argentina, en los 410 puntos básicos, principalmente por una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EEUU en esa proporción.

Deflación en EE.UU.

Las bolsas de Nueva York subieron hasta 1,1%, impulsadas por las acciones tecnológicas, ante una positiva evaluación del dato de inflación en EE.UU.

La economía norteamericana experimentó una deflación de 0,4% mensual en junio, la caída de precios más pronunciada desde abril de 2020, en el marco de la pandemia de Covid-19. La fuerte baja en el precio de los combustibles tras el cese al fuego entre EEUU e Irán en el Golfo Pérsico fue el factor determinante enÍndice de Precios al Consumidor.

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“Los mercados financieros vivieron una sesión de marcado alivio y volatilidad geopolítica, impulsados por un dato de inflación en Estados Unidos que resultó más optimista de lo esperado, el IPC interanual se situó en el 3,5% y el subyacente en el 2,6%, una moderación que disipó los temores inmediatos a un endurecimiento agresivo de la Reserva Federal”, expresó Laura Torres, directora de Inversiones IMB Capital Quants.

El BCRA compró más de USD 500 millones

Con un monto operado de USD 604,6 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista negoció al cierre con una baja de 10,50 pesos o 0,7%, a $1.471,50, un mínimo desde el 23 de junio. El tipo de cambio oficial registró la tercera sesión consecutiva en descenso y anota ahora una leve alza de 16,50 pesos o 1,1% en el transcurso de 2026.

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“La oferta volvió a imponerse por momentos, obligando a los compradores a retroceder sucesivamente los niveles que actuaban como soporte. Ya en la última media hora, el soporte de $1.470 terminó cediendo, y tras tocar un mínimo de $1.469 el dólar mayorista rebotó para cerra en $1.471,50″, detalló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El Banco Central fijó un techo para su régimen de bandas cambiarias en los $1.823,96, lo que dejó al dólar mayorista a 352,46 pesos o 24% de ese límite para la libre flotación, el rango más amplio desde el 16 de junio (24,3%).

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En sintonía con el mayorista, el precio del billete al público restó diez pesos o 0,7% y quedó ofrecido a $1.495 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedia $1.500,76 para la venta y $1.449,27 para la compra.

La cotización blue del dólar descontó cinco pesos o 0,3%, a $1.520 para la venta. El billete de EEUU en la reducida plaza informal registra en lo que va de 2026 una baja de diez pesos o 0,7 por ciento.

Todos los contratos en el mercado de futuros estuvieron negociados con bajas en un rango de 0,5% a 0,9%, según datos de A3 Mercados, con un volumen de operaciones equivalente a importantes USD 1.248,3 millones y un interés abierto que se expandió a USD 4.224,7 millones. La postura más negociada, para fin de julio, perdió 12 pesos o 0,8%, a 1.481 pesos.

El Banco Central absorbió USD 532 millones, en parte por operaciones de mercado y también por una compra “en bloque” correspondiente a la colocación de Obligaciones Negociables, lo que constituyó el mayor volumen de compras en una sesión en lo que va de la gestión de Santiago Bausili al frente de la entidad.

Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 482 millones, a 48.687 millones de dólares.