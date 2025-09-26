Tendencias

Sheldon Cooper se equivocó: el mejor número no es el 73, sino el 37

Entre ecuaciones y referencias científicas, un patrón sencillo desafía la “supremacía” del elegido por el protagonista de The Big Bang Theory

Guido Rimati

Aunque el 73 es famoso por su vínculo con la serie The Big Bang Theory, el 37 destaca como número clave entre los patrones matemáticos menos conocidos

Para los fanáticos de The Big Bang Theory, hay una verdad incuestionable: el número favorito de Sheldon Cooper, el excéntrico físico teórico de la serie es el 73. Él mismo lo explica con pasión: “73 es el 21.º número primo. Su espejo, 37, es el 12.º número primo. Su espejo, 21, es el producto de multiplicar 7 y 3”. Fascinante, sí.

Pero... ¿y si te dijéramos que el verdadero número mágico no es el 73, sino el 37?

Un número que aparece una y otra vez

Hay algo en el número 37 que lo hace destacar entre los demás. No solo es un número primo (lo que ya lo hace especial), sino que aparece en patrones matemáticos sorprendentemente simples y estéticos.

La particularidad del 37 se basa en la composición y descomposición de los números de tres cifras repetidas, estableciendo una relación única entre el número y la suma de sus dígitos (Imagen ilustrativa Infobae)

Tomá un número de tres cifras repetidas. Por ejemplo, el 444.

  1. Sumá sus cifras: 4 + 4 + 4 = 12
  2. Dividí el número original por esa suma:

444/12 = 37

El resultado de hacer esa cuenta es 37

¿Casualidad? Probemos con otro: 555

5 + 5 + 5 = 15555 / 15 = 37

Y así sucede también con 111, 222, 333... hasta el 999. Todos los números de tres cifras iguales, divididos por la suma de sus dígitos, dan 37.

¿Por qué sucede esto?

La explicación detrás del truco

Vamos a desarmar el truco con el ejemplo de 444:

  • 444 se puede escribir como 4 × 111
  • La suma de las cifras (4 + 4 + 4) es lo mismo que 4 × 3
  • Entonces, nos termina quedando la cuenta: (4 × 111) / (4 × 3)
  • Cancelo el 4 en el numerador y en el denominador tenemos: 111 / 3
  • El resultado de esa división es 37
Todos los números como 111, 222, 333 y hasta 999 cumplen con el mismo resultado: 37 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto le da al 37 un lugar privilegiado entre los números: es un divisor oculto en muchos patrones simétricos. De alguna manera, 37 es el número “detrás de escena” que hace que la magia funcione.

No le quitamos mérito al 73, que es un número interesante. Pero el 37 parece tener un rol fundamental en la estructura de los números repetitivos.

En fin. Lo único que el 37 puede decir en todo esto es: Bazinga.

Desde la apertura del cepo

Rusia está ayudando a China

Un nuevo paso en la

