Redes sociales y diversidad corporal: claves para la salud mental femenina

descansar, levantarse contenta, amanecer, mañana, madrugada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición a imágenes body positive y parodias en redes sociales incrementó la satisfacción corporal de las mujeres jóvenes y favoreció emociones capaces de impulsar la acción colectiva.

Investigaciones recientes de la University of Surrey y el Journal of Eating Disorders analizaron cómo estos contenidos en plataformas como Instagram y TikTok desafiaron los estándares de belleza poco realistas bajo creciente escrutinio.

Emociones positivas y acción colectiva en línea

La University of Surrey concluyó que visualizar imágenes que rompieron con los ideales corporales convencionales, ya sea a través de mensajes body positive o parodias humorísticas, produjo un efecto inmediato y favorable en la percepción que las mujeres jóvenes tuvieron de sus propios cuerpos.

Ver imágenes body positive en redes mejoró la satisfacción corporal y despertó emociones como gratitud y esperanza entre mujeres jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una muestra de 252 participantes de entre 18 y 35 años, la exposición a este tipo de contenido mejoró la satisfacción corporal y promovió emociones como la gratitud y la esperanza. Estas emociones se vincularon a una mayor predisposición para participar en acciones colectivas en línea, orientadas a frenar la difusión de representaciones corporales poco realistas y promover una mayor diversidad en los medios.

El equipo liderado por Fabio Fasoli de la University of Surrey subrayó la importancia de estas emociones positivas: “Promover imágenes diversas y realistas en redes sociales es fundamental no solo para mejorar el bienestar individual, sino también para movilizar a la comunidad en favor de un cambio social más amplio frente al statu quo”, afirmó.

El estudio destacó que la gratitud hacia quienes desafiaron los estándares de belleza y compartieron cuerpos diversos se convirtió en un motor para la participación colectiva, reforzando la idea de que reconocer el trabajo de otras mujeres en la mejora de la representación mediática pudo convertirse en activismo digital.

La University of Surrey destacó que estas emociones positivas impulsan la participación colectiva para desafiar los estándares de belleza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efectos del contenido body positive según el Journal of Eating Disorders

El Journal of Eating Disorders presentó un meta-análisis de 56 estudios publicados hasta octubre de 2024, con mayoría de participantes jóvenes. Los resultados indicaron que el contenido body positive en redes sociales generó mejoras notables en la satisfacción corporal y el bienestar emocional a corto plazo, especialmente cuando se enfatizó la diversidad corporal y la autoaceptación.

Los estudios longitudinales revisados mostraron que estos beneficios pudieron mantenerse si la exposición continuó, y que la apreciación corporal como rasgo personal tendió a robustecerse con el tiempo.

El análisis también reveló que el impacto de este tipo de contenido en la reducción de la comparación social y la auto-objetivación resultó limitado. Aunque mejoraron la satisfacción corporal y el estado de ánimo, factores como la insatisfacción corporal y la percepción de la funcionalidad del cuerpo permanecieron sin cambios significativos.

Además, la eficacia fluctuó según el formato: las imágenes acompañadas de textos positivos o centrados en la autocompasión resultaron más efectivas que los textos aislados, y la combinación de imágenes y leyendas produjo los mayores beneficios en la percepción corporal y el ánimo.

La juventud y el bienestar se reflejan en una mujer que despierta feliz después de un reparador sueño, resaltando la importancia del descanso para la salud (Imagen ilustrativa Infobae)

Retos actuales del movimiento body positive y limitaciones de los estudios

Ambas fuentes advirtieron que, si bien el movimiento body positive constituyó una respuesta necesaria frente a los estándares convencionales de belleza, su capacidad de transformar de manera profunda la cultura de la comparación y la auto-vigilancia corporal aún enfrentó desafíos.

El Journal of Eating Disorders señaló que en ciertos casos el énfasis en la apariencia pudo perpetuar la auto-objetivación y la ansiedad relacionada con la imagen, sobre todo entre usuarias más jóvenes o aquellas con alta internalización de los ideales de delgadez.

La University of Surrey resaltó que la gratitud emergió como un factor distintivo: las mujeres que valoraron a quienes desafiaron los cánones de belleza mostraron una mayor inclinación a participar en iniciativas colectivas para cambiar la representación de los cuerpos en los medios.

El movimiento body positive enfrenta desafíos: aún persisten la auto-objetivación y la presión estética en contextos digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las principales limitaciones de los estudios revisados, se encuentra la escasa diversidad de las muestras, centradas principalmente en mujeres jóvenes de contextos occidentales, y la falta de investigaciones sobre el impacto en otros grupos demográficos. Además, la mayoría de los trabajos utilizó diseños experimentales o controlados, lo cual reforzó la validez de los resultados, pero limitó su generalización a contextos más amplios.

Tanto la University of Surrey como el Journal of Eating Disorders enfatizaron la importancia de desarrollar estrategias más personalizadas y sostenidas en el tiempo, así como de incorporar enfoques que den prioridad a la funcionalidad corporal y al bienestar psicológico sobre la apariencia.

En un entorno digital donde la presión por ajustarse a estándares de belleza se mantuvo alta, estos hallazgos ofrecieron una perspectiva alentadora sobre el papel de las redes sociales para promover la salud mental y potenciar la acción social. Impulsar que las mujeres jóvenes siguieran y participaran en cuentas body positive pudo fortalecer su bienestar y su sentido crítico ante los mensajes mediáticos.