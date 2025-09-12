¿Los básicos conquistan Hollywood?: quiénes son los famosos devenidos en influencers de looks clásicos

La camiseta blanca y el jean recto se consolidan como piezas básicas en el armario de figuras influyentes del espectáculo

La moda cambia de forma constante y los estilos se actualizan cada temporada. Sin embargo, entre las celebridades más influyentes, existe un denominador común: muchas sostienen en sus guardarropas piezas clásicas que superan el paso del tiempo.

David Beckham, Jennifer Aniston, Kendall Jenner, Demi Moore y Kim Kardashian conforman un grupo de figuras cuyo estilo personal se apoya en prendas esenciales.

Estas piezas, ligadas a la funcionalidad, la comodidad y una estética sobria, destacan tanto en ocasiones casuales como en apariciones formales.

David Beckham

El exfutbolista británico multiplicó su alcance como referente de estilo tras su retiro. Durante más de dos décadas, Beckham ha mostrado preferencia por la moda atemporal, basado en la elección de prendas clave como la camiseta blanca, el jean recto, el blazer azul marino y la gabardina beige.

Suele combinar camisetas lisas con pantalones vaqueros de corte clásico y chaquetas estructuradas. Esta fórmula equilibra lo casual y lo elegante, reforzando su imagen y estableciendo tendencias para sus seguidores y para firmas de moda.

Al asistir a actos formales, opta por trajes con camisas blancas o en tonos celestes, confirmando su preferencia por lo clásico, lejos de extravagancias o tendencias fugaces.

Entre sus conjuntos más emblemáticos, destacan la camiseta blanca, los pantalones de tela en tonos claros, mocasines y lentes de sol oscuros, una combinación que se replica entre quienes buscan vestir con un estilo atemporal.

Jennifer Aniston

El minimalismo y la funcionalidad marcan la pauta en el estilo de David Beckham, Jennifer Aniston y Kendall Jenner (REUTERS/Kylie Cooper)

El estilo de Jennifer Aniston se identifica por la sencillez, el orden y la fidelidad a lo esencial. Desde sus primeras apariciones, en los 90, se volcó hacia jeans de corte recto, camisetas blancas y camisas clásicas. Estas prendas forman la estructura de su armario y se adaptan tanto a reuniones informales como a citas laborales o presentaciones.

Prefiere tonos neutros, blanco, negro, gris y azul marino, que permiten combinaciones infinitas y mantienen continuidad con los años.

En alfombras rojas, selecciona diseños de líneas puras, con vestidos lisos y poco ornamentados. El blazer clásico y el abrigo largo se cuentan entre sus predilectos.

Kendall Jenner

La moda basada en prendas esenciales demuestra ser una fórmula efectiva para mantener coherencia y sofisticación personal (REUTERS)

Kendall Jenner popularizó el uso de prendas básicas, tanto en la alta costura como en la moda urbana. Su imagen integra campañas internacionales y salidas cotidianas en las que camisetas lisas, pantalones de tiro alto y chaquetas sin excesos son imprescindibles.

Jenner prefiere camisetas de algodón en blanco o negro, sudaderas neutras y jeans clásicos para sus actividades fuera de la pasarela. Los pantalones rectos o de pierna ancha favorecen una silueta atemporal.

Blazers, camperas de cuero y abrigos largos completan su guardarropa, fusionando elegancia y funcionalidad. Elige vestidos sencillos, conjuntos monocromáticos y zapatillas blancas como base de múltiples looks

Demi Moore

El minimalismo y la funcionalidad marcan la pauta en el estilo (REUTERS/Aude Guerrucci)

La actriz basa su imagen en la discreción y la elegancia austera. A lo largo de su carrera, Demi Moore optó por prendas básicas como la camisa blanca clásica, pantalones negros o grises y abrigos largos en colores neutros.

En su vida diaria, prioriza el confort y la adaptabilidad de los clásicos del vestuario. Los conjuntos monocromáticos la acompañan en eventos de beneficencia y estrenos cinematográficos. La camisa blanca y los pantalones rectos son elementos recurrentes, con una clara inclinación por la atemporalidad.

Moore incorpora blazers y prendas de lana o algodón, alternando formalidad y relax según la ocasión. Para ella, la sofisticación reside en la calidad y en los detalles simples más que en la acumulación de accesorios llamativos.

Kylie Jenner

Las celeridades destacan la ventaja de elegir colores neutros y cortes rectos que trascienden el tiempo (The Grosby Group)

Kylie Jenner se sumó con decisión a la tendencia de los básicos y los colores neutros. La empresaria y creadora de contenido suele incorporar en sus looks diarios prendas lisas, como jeans blancos y remeras blancas ajustadas o de corte relajado. La elección de prendas sin estampas ni grandes logotipos marca una clara inclinación hacia la sencillez y la versatilidad.

En sus redes sociales, Kylie exhibe conjuntos en los que predominan los pantalones en tonos claros, camisetas de algodón y crop tops lisos.

Esta apuesta por la sobriedad se equilibra con accesorios seleccionados, como carteras de cuero o zapatillas deportivas blancas, que mantienen coherencia con su preferencia por lo minimalista.

Para los eventos formales, suele optar por vestidos en tonos sólidos, apostando por cortes simples o conjuntos monocromáticos que prolongan el concepto de lo básico.