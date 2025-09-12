Tendencias

¿Los básicos conquistan Hollywood?: quiénes son los famosos devenidos en influencers de looks clásicos

Figuras como David Beckham, Jennifer Aniston y Kim Kardashian consolidan la vigencia de estas prendas en sus estilos personales. La comodidad y la funcionalidad están de moda

Pilar Alvarez

Por Pilar Alvarez

Guardar
La camiseta blanca y el
La camiseta blanca y el jean recto se consolidan como piezas básicas en el armario de figuras influyentes del espectáculo

La moda cambia de forma constante y los estilos se actualizan cada temporada. Sin embargo, entre las celebridades más influyentes, existe un denominador común: muchas sostienen en sus guardarropas piezas clásicas que superan el paso del tiempo.

David Beckham, Jennifer Aniston, Kendall Jenner, Demi Moore y Kim Kardashian conforman un grupo de figuras cuyo estilo personal se apoya en prendas esenciales.

Estas piezas, ligadas a la funcionalidad, la comodidad y una estética sobria, destacan tanto en ocasiones casuales como en apariciones formales.

David Beckham

La camiseta blanca y el
La camiseta blanca y el jean recto se consolidan como piezas básicas en el armario de figuras influyentes del espectáculo (BOSS)

El exfutbolista británico multiplicó su alcance como referente de estilo tras su retiro. Durante más de dos décadas, Beckham ha mostrado preferencia por la moda atemporal, basado en la elección de prendas clave como la camiseta blanca, el jean recto, el blazer azul marino y la gabardina beige.

Suele combinar camisetas lisas con pantalones vaqueros de corte clásico y chaquetas estructuradas. Esta fórmula equilibra lo casual y lo elegante, reforzando su imagen y estableciendo tendencias para sus seguidores y para firmas de moda.

Al asistir a actos formales, opta por trajes con camisas blancas o en tonos celestes, confirmando su preferencia por lo clásico, lejos de extravagancias o tendencias fugaces.

Entre sus conjuntos más emblemáticos, destacan la camiseta blanca, los pantalones de tela en tonos claros, mocasines y lentes de sol oscuros, una combinación que se replica entre quienes buscan vestir con un estilo atemporal.

Jennifer Aniston

El minimalismo y la funcionalidad
El minimalismo y la funcionalidad marcan la pauta en el estilo de David Beckham, Jennifer Aniston y Kendall Jenner (REUTERS/Kylie Cooper)

El estilo de Jennifer Aniston se identifica por la sencillez, el orden y la fidelidad a lo esencial. Desde sus primeras apariciones, en los 90, se volcó hacia jeans de corte recto, camisetas blancas y camisas clásicas. Estas prendas forman la estructura de su armario y se adaptan tanto a reuniones informales como a citas laborales o presentaciones.

Prefiere tonos neutros, blanco, negro, gris y azul marino, que permiten combinaciones infinitas y mantienen continuidad con los años.

En alfombras rojas, selecciona diseños de líneas puras, con vestidos lisos y poco ornamentados. El blazer clásico y el abrigo largo se cuentan entre sus predilectos.

Kendall Jenner

La moda basada en prendas
La moda basada en prendas esenciales demuestra ser una fórmula efectiva para mantener coherencia y sofisticación personal (REUTERS)

Kendall Jenner popularizó el uso de prendas básicas, tanto en la alta costura como en la moda urbana. Su imagen integra campañas internacionales y salidas cotidianas en las que camisetas lisas, pantalones de tiro alto y chaquetas sin excesos son imprescindibles.

Jenner prefiere camisetas de algodón en blanco o negro, sudaderas neutras y jeans clásicos para sus actividades fuera de la pasarela. Los pantalones rectos o de pierna ancha favorecen una silueta atemporal.

Blazers, camperas de cuero y abrigos largos completan su guardarropa, fusionando elegancia y funcionalidad. Elige vestidos sencillos, conjuntos monocromáticos y zapatillas blancas como base de múltiples looks

Demi Moore

El minimalismo y la funcionalidad
El minimalismo y la funcionalidad marcan la pauta en el estilo (REUTERS/Aude Guerrucci)

La actriz basa su imagen en la discreción y la elegancia austera. A lo largo de su carrera, Demi Moore optó por prendas básicas como la camisa blanca clásica, pantalones negros o grises y abrigos largos en colores neutros.

En su vida diaria, prioriza el confort y la adaptabilidad de los clásicos del vestuario. Los conjuntos monocromáticos la acompañan en eventos de beneficencia y estrenos cinematográficos. La camisa blanca y los pantalones rectos son elementos recurrentes, con una clara inclinación por la atemporalidad.

Moore incorpora blazers y prendas de lana o algodón, alternando formalidad y relax según la ocasión. Para ella, la sofisticación reside en la calidad y en los detalles simples más que en la acumulación de accesorios llamativos.

Kylie Jenner

Las celeridades destacan la ventaja
Las celeridades destacan la ventaja de elegir colores neutros y cortes rectos que trascienden el tiempo (The Grosby Group)

Kylie Jenner se sumó con decisión a la tendencia de los básicos y los colores neutros. La empresaria y creadora de contenido suele incorporar en sus looks diarios prendas lisas, como jeans blancos y remeras blancas ajustadas o de corte relajado. La elección de prendas sin estampas ni grandes logotipos marca una clara inclinación hacia la sencillez y la versatilidad.

En sus redes sociales, Kylie exhibe conjuntos en los que predominan los pantalones en tonos claros, camisetas de algodón y crop tops lisos.

Esta apuesta por la sobriedad se equilibra con accesorios seleccionados, como carteras de cuero o zapatillas deportivas blancas, que mantienen coherencia con su preferencia por lo minimalista.

Para los eventos formales, suele optar por vestidos en tonos sólidos, apostando por cortes simples o conjuntos monocromáticos que prolongan el concepto de lo básico.

Temas Relacionados

ModaEstilo de celebridadesBásicosLooksÚltimas noticias

Últimas Noticias

Los implantes orales metálicos aumentan el riesgo de enfermedades, según los expertos: cuáles son las alternativas

Expertos argentinos e internacionales advirtieron que la implantología de titanio pueden provocar efectos inflamatorios y complicaciones sistémicas y señalaron que existen alternativas autorizadas por las principales agencias regulatorias del mundo que han mostrado mayor seguridad

Los implantes orales metálicos aumentan

¿Un simple chiste o una clase de matemáticas encubierta?: la escena de Los Simpson que esconde tres números fascinantes

En segundos, una escena revela una compleja referencia matemática: los tres números elegidos para un juego en un estadio, esconden propiedades únicas que solo los espectadores más atentos pueden detectar

¿Un simple chiste o una

La alta costura argentina deslumbra con una colección que celebra la confección artesanal para novias y fiestas

La colección DAMASCO, diseñada por Camila Romano, sorprendió al público en un evento inmersivo, en el que distintas figuras tuvieron la oportunidad de ver de cerca los increíbles looks

La alta costura argentina deslumbra

Caballos Brumby: los equinos salvajes que habitan en Australia

La especie enfrenta el riesgo de desaparecer en estado salvaje por los planes de control poblacional

Caballos Brumby: los equinos salvajes

Cuál es la mejor rutina de ejercicios para controlar la presión arterial alta

El control de la hipertensión depende tanto del tipo de actividad como de la frecuencia semanal. Nuevas recomendaciones de la American Heart Association aconsejan rutinas combinadas y adaptadas a cada persona

Cuál es la mejor rutina
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un adolescente apuñaló a otro

Un adolescente apuñaló a otro a la salida de una escuela en José C. Paz

Los implantes orales metálicos aumentan el riesgo de enfermedades, según los expertos: cuáles son las alternativas

Renunciaron los abogados de Diego Spagnuolo en la causa por las presuntas coimas en discapacidad

La Asamblea General de la ONU avaló la “solución de los dos Estados” para Palestina e Israel: Argentina votó en contra

Un dirigente gremial kirchnerista comparó al Gobierno con la dictadura y llamó a organizar “la resistencia”

INFOBAE AMÉRICA
La OTAN reforzará su flanco

La OTAN reforzará su flanco oriental con tropas y defensas aéreas tras la incursión de 21 drones rusos en Polonia

Tensión en Turquía: el principal opositor Imamoglu compareció ante un tribunal por presunta falsificación de su título universitario

Carreras técnicas con grado de bachiller en Perú: opciones y duración

Steven Spielberg revive la magia de “Tiburón”, en el 50° aniversario de su estreno

Gobierno de Ecuador exigió a autoridades locales pronunciarse sobre riesgos hídricos de un proyecto minero

TELESHOW
María Julia Oliván anunció la

María Julia Oliván anunció la suspensión de su obra de teatro: “Todavía no me puedo reir de lo que sufrí”

El detalle de un video en la casa de Wanda Nara en Punta del Este hizo estallar los rumores de embarazo

Wanda Nara demandaría a L-Gante por dichos sexistas en su contra

El gesto del Indio Solari para Lali Espósito luego de la versión que hizo de un tema de Los Redonditos de Ricota

El homenaje íntimo de Elba Marcovecchio a Jorge Lanata en el día de su cumpleaños