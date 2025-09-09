Receta de galletas de limón sin harina ni azúcar, rápida y fácil

La receta rinde entre 10 y 12 galletitas, con un valor nutricional bajo en calorías y carbohidratos, perfecta para meriendas saludables (Imagen ilustrativa Infobae)

Las galletas de limón sin harina ni azúcar se volvieron tendencia entre quienes buscan recetas dulces saludables, rápidas y sencillas para disfrutar en cualquier momento del día. Esta receta permite satisfacer ese antojo sin culpa, aprovechando los sabores frescos y cítricos del limón en una textura crocante y ligera.

Su origen se relaciona con la cocina saludable y el auge de preparaciones amigables para quienes siguen dietas bajas en carbohidratos, sin gluten o desean reducir el consumo de azúcar. Las alternativas de este tipo son ideales para meriendas, snacks energéticos o para acompañar una infusión. Estas galletas pueden adaptarse agregando frutos secos, semillas o chips de chocolate amargo según gustos y necesidades, ¡y son la opción perfecta para cocinar con chicos o con poco tiempo!

Receta de galletas de limón sin harina ni azúcar

Esta receta se realiza empleando ingredientes sencillos como almendras o coco rallado para reemplazar la harina tradicional, endulzantes naturales y, por supuesto, la frescura del limón. El proceso consiste en mezclar los ingredientes húmedos y secos, formar pequeñas bolitas que se aplastan sobre la placa de horno y hornear hasta dorar. Son galletas que se preparan rápidamente y ayudan a satisfacer tu antojo de algo dulce de forma liviana.

Al utilizar limón rallado y jugo, las galletas tienen un aroma cítrico delicioso y un sabor equilibrado. Además, las recetas de este estilo suelen ser aptas para celíacos si se eligen bien los ingredientes, y el hecho de no usar azúcar las convierte en la elección ideal para personas con diabetes o para quienes cuidan su ingesta de azúcares refinados.

El uso de harina de almendras o coco rallado y endulzantes naturales permite disfrutar de un snack liviano y apto para celíacos (Pexels)

Tiempo de preparación

La receta de galletas de limón sin harina ni azúcar lleva aproximadamente 10 minutos para preparar la masa y unos 15 minutos de horneado. En total, tendrás tus galletas listas en solo 25 minutos.

Ingredientes

150 g de harina de almendras (o coco rallado seco si se prefiere)

1 huevo grande

2-3 cucharadas de endulzante granulado sin azúcar (edulcorante, stevia)

Ralladura de 1 limón

Jugo de 1/2 limón fresco

1/2 cucharadita de polvo para hornear

1 pizca de sal

1 cucharadita de esencia de vainilla opcional

Cómo hacer galletas de limón sin harina ni azúcar, paso a paso

Precalentar el horno a 180°C y preparar una placa forrada con papel manteca o una lámina de silicona.

En un bol, mezclar la harina de almendras (o coco rallado), el endulzante, el polvo para hornear y la pizca de sal.

Agregar el huevo, la ralladura y jugo de limón, y la esencia de vainilla. Mezclar todo hasta obtener una masa homogénea y maleable.

Tomar pequeñas porciones y formar bolitas del tamaño de una nuez. Colocarlas separadas en la placa y aplastarlas suavemente con la palma o un tenedor.

Llevar al horno durante 12-15 minutos, o hasta que estén levemente doradas en los bordes.

Retirar del horno, dejar enfriar sobre una rejilla para que terminen de endurecer y listo.

Estas galletas, listas en solo 25 minutos, son ideales para personas con dietas sin gluten o que desean reducir el consumo de azúcar (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde unas 10-12 galletitas de tamaño mediano, perfectas para 3 a 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de 3-4 galletas (usando harina de almendras y eritritol) contiene aproximadamente:

Calorías: 140

Grasas: 12 g

Grasas saturadas: 1 g

Carbohidratos: 3 g

Azúcares: 0 g

Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las galletas de limón sin harina ni azúcar se conservan hasta 5 días en un recipiente hermético a temperatura ambiente, o hasta una semana en heladera.