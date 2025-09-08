Receta de budín de dulce de leche, rápida y fácil

El budín de dulce de leche es una de esas propuestas irresistibles cuando se trata de disfrutar de un clásico argentino en la merienda o el desayuno. Suaves, húmedos y profundamente perfumados, estos budines se encuentran frecuentemente en reuniones familiares y cafeterías, junto a una buena taza de café o un mate.
El protagonismo del dulce de leche, ingrediente emblemático de la pastelería argentina, permite transportar a cada comensal al corazón mismo de la tradición local.
Históricamente, el budín de dulce de leche surge como variante de los clásicos budines europeos introducidos por inmigrantes y adaptados por las manos criollas con ingredientes nacionales.
Hoy es posible encontrar infinidad de versiones: con nueces, con chips de chocolate, con coco y hasta glaseados, pero la receta básica y rápida garantiza éxito en cualquier mesa. Suele prepararse en moldes alargados de budín inglés y es perfecto para cortar en rebanadas y compartir.
Receta de budín de dulce de leche
La preparación de un budín de dulce de leche rápido requiere pocos ingredientes y técnicas simples: se baten los ingredientes húmedos, se agregan los secos, y la mezcla resultante se lleva al horno hasta que, al pinchar con un palillo, este salga limpio.
Este budín se caracteriza por una miga húmeda, suave y perfumada, que se obtiene gracias a la integración del dulce de leche en la masa. Es ideal para acompañar con un café, un té o el infaltable mate argentino.
Tiempo de preparación
Tiempo total estimado: 50 minutos
- Preparación de los ingredientes y la mezcla: 10 minutos
- Cocción: 35 a 40 minutos
Ingredientes
- 200 g de dulce de leche (más extra para decorar, según preferencia)
- 100 g de manteca (mantequilla) a temperatura ambiente
- 100 g de azúcar
- 2 huevos
- 180 g de harina leudante (o 180 g de harina común + 1 cucharadita de polvo de hornear)
- 1 pizca de sal
- 100 ml de leche
Cómo hacer budín de dulce de leche, paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C. Enmantecar y enharinar un molde de budín.
- Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema suave y pálida.
- Incorporar los huevos, de a uno por vez, batiendo bien después de cada adición.
- Añadir el dulce de leche y mezclar hasta que la preparación sea homogénea.
- Agregar la leche y mezclar nuevamente.
- Sumar la harina leudante (o mezcla de harina y polvo de hornear) y la pizca de sal, integrando con movimientos envolventes y sin sobrebatir.
- Verter la mezcla en el molde preparado y alisar la superficie.
- Llevar al horno durante 35 a 40 minutos, o hasta que, al insertar un palillo, este salga limpio.
- Retirar, dejar enfriar y desmoldar. Si se desea, decorar con más dulce de leche por encima.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
La receta detallada alcanza aproximadamente para 8 porciones estándar.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Por cada porción (1/8 del budín):
- Calorías: 290 kcal
- Grasas: 11 g
- Grasas saturadas: 6 g
- Carbohidratos: 42 g
- Azúcares: 26 g
- Proteínas: 4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El budín de dulce de leche, correctamente envuelto o almacenado en un recipiente hermético, se conserva en la heladera hasta 5 días. También es posible congelarlo hasta 2 meses.