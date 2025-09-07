Los diez países europeos que más valoran el placer diario y los vínculos, según un ranking

El estudio de Time Out resalta la diversidad de hábitos y valores que marcan el bienestar en el continente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Europa exhibe una notable diversidad en la manera de experimentar el placer y la felicidad cotidiana. Un reciente estudio identificó los países donde la población dedica más tiempo a momentos de alegría y conexión, bajo el concepto de “Placer Doméstico Bruto”.

El ranking, publicado por Time Out y construido a partir de encuestas a ciudadanos de doce países europeos, desafía ideas preconcebidas sobre el clima y la satisfacción, ya que los mayores índices de bienestar no se ubican exclusivamente en el sur soleado del continente. Los resultados reflejan un abanico de hábitos y valores en la vida diaria europea.

1- Suecia

Suecia lidera la clasificación como el país europeo cuyo pueblo manifiesta un mayor nivel de satisfacción y disfrute cotidiano. Los habitantes destacan por la frecuencia con la que se permiten pequeños caprichos y priorizan el bienestar personal. Esta tendencia nacional hacia el equilibrio entre deberes y tiempo libre fortalece la reputación escandinava en calidad de vida.

2- Polonia

Polonia ocupa el segundo lugar, apenas un punto por debajo de Suecia, sorprendiendo al superar a países tradicionalmente asociados al bienestar. Una proporción considerable de la población polaca reconoce la importancia de destinar momentos a la alegría sin justificaciones, lo que eleva el nivel de satisfacción colectiva.

3- Hungría

En tercera posición está Hungría, con 72 puntos. La cultura húngara fomenta experiencias compartidas y encuentros cotidianos en los que el disfrute y la conexión humana toman protagonismo. El bienestar se presenta como un eje central en la vida social del país.

4- España

España y Portugal figuran entre los cinco países europeos con mayor énfasis en la sociabilidad y la alegría (REUTERS)

España reúne 69 puntos, ubicándose en el cuarto puesto. Aunque la cultura española sea reconocida por su alegría, los datos reflejan que el placer y la sociabilidad se mantienen como valores sólidos, aunque por debajo de los países líderes. La convivencia, la interacción y la risa se destacan como pilares fundamentales del bienestar en la vida cotidiana española.

5- Portugal

El informe de Time Out destaca la diversidad de hábitos que contribuyen a la satisfacción cotidiana en Europa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Portugal se sitúa en el quinto lugar con 68 puntos. Los portugueses conservan el hábito de compartir pequeños placeres y reservar tiempo para el disfrute personal, generando un entorno social saludable y consolidando al país entre los más alegres de Europa.

6- Grecia

Grecia mantiene altos índices de felicidad cotidiana a pesar de los recientes desafíos económicos (Marc Bruxelle)

Grecia aparece en sexta posición con 67 puntos. A pesar de los desafíos económicos recientes, la sociedad griega sigue centrándose en el valor de la conexión humana y la importancia de los momentos cotidianos, atributos esenciales en su estilo de vida.

7- Alemania

Alemania ocupa el séptimo lugar con 65 puntos. Su población logra incluir placeres simples en una rutina caracterizada por la disciplina y la organización. A pesar de la imagen de seriedad, el estudio muestra que existe una notable valoración de las experiencias que aportan satisfacción personal.

8- Francia

El “Placer Doméstico Bruto” mide los niveles de alegría y conexión interpersonal en doce países europeos (Freepik)

Francia comparte el mismo puntaje que Alemania. Aunque en las grandes ciudades el día a día sea vertiginoso, la cultura francesa sigue asegurando espacios para la socialización y el goce individual, costumbres que conservan fuerza y reconocimiento entre sus habitantes.

9- Países Bajos

Países Bajos también alcanza los 65 puntos, situándose en la novena posición. La tradición neerlandesa de priorizar la calidad de vida y el tiempo libre facilita la presencia constante de placeres sencillos y alienta la conexión interpersonal como parte integral de la rutina.

10- Italia

Italia cierra el top diez europeo con 61 puntos. Aunque internacionalmente se asocie el estilo de vida italiano al disfrute y la interacción social, el estudio indica que la intensidad de esos momentos es menor que en otros países mediterráneos mejor ubicados en el ranking. La cultura del placer persiste, aunque ocupa un espacio menos relevante en la rutina diaria en comparación con España o Portugal.