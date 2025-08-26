Receta de crema de maicena con chocolate, rápida y fácil

La crema de maicena con chocolate es un postre casero rápido y fácil, ideal para cualquier ocasión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se piensa en un postre casero, rápido y reconfortante, la crema de maicena con chocolate se posiciona como una de las opciones más populares en muchas cocinas latinoamericanas. Este postre, de textura suave y sabor profundo, es una excelente forma de aprovechar ingredientes básicos que siempre están a mano: leche, maicena, cacao y azúcar. Ideal para una merienda caliente o para servir frío como postre después de una comida ligera.

La tradición de preparar cremas espesas con maicena es común en países como Argentina, Colombia o Perú, donde se elaboran natillas, atoles o dulces similares sin necesidad de huevo ni horno. Esta receta, en particular, destaca por su simplicidad y su versatilidad: se puede servir caliente, recién hecha, o bien refrigerada para obtener una textura más firme. Además, es una opción ideal para personas con restricciones alimentarias o para quienes buscan una alternativa económica, nutritiva y deliciosa.

Receta de crema de maicena con chocolate

La crema de maicena con chocolate se elabora calentando leche con azúcar y cacao, y luego añadiendo una mezcla de maicena disuelta en leche fría. A medida que se cocina, la preparación adquiere cuerpo y una textura aterciopelada. Puede aromatizarse con vainilla y enriquecerse con chocolate negro para un sabor más intenso.

Esta receta es ideal para quienes buscan una solución rápida a un antojo dulce o necesitan un postre sin horno. En menos de 15 minutos, se logra una crema lista para servir caliente o enfriar según la ocasión.

La crema de maicena con chocolate es una opción práctica para quienes buscan postres fáciles y rápidos (Freepik)

Tiempo de preparación

Esta receta de crema de maicena con chocolate requiere un total de 15 minutos, distribuidos de la siguiente manera:

5 minutos para preparar y medir los ingredientes.

10 minutos para la cocción de la crema hasta alcanzar la consistencia deseada.

Ingredientes

500 ml de leche (entera o semidesnatada).

3 cucharadas de maicena (aproximadamente 30 g).

3 cucharadas de azúcar (ajustar al gusto).

2 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar.

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).

20 g de chocolate negro picado (opcional).

1 pizca de sal (opcional).

Cómo hacer crema de maicena con chocolate, paso a paso

La preparación no requiere huevo ni horno, lo que la convierte en una opción económica y sencilla (Freepik)

Disolver la maicena en 100 ml de leche fría en un recipiente pequeño. Mezclar bien hasta eliminar los grumos. En una cacerola mediana, calentar los 400 ml restantes de leche junto con el azúcar, el cacao en polvo y la pizca de sal. Cuando la mezcla esté caliente, incorporar la maicena disuelta en leche, sin dejar de remover con un batidor manual. Continuar cocinando a fuego medio, revolviendo constantemente, durante unos 5 a 7 minutos, hasta que la crema espese. Retirar del fuego, añadir la esencia de vainilla y el chocolate picado, y mezclar hasta que se derrita completamente. Servir la crema caliente o verter en recipientes individuales y dejar enfriar. Para una textura más firme, se recomienda refrigerar al menos 2 horas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta de crema de maicena con chocolate rinde aproximadamente 4 porciones individuales, cada una de unos 125 ml. Es una cantidad ideal para servir como postre después de una comida o como una merienda reconfortante durante la tarde.

Si se desea utilizar moldes o recipientes más pequeños, como vasitos de degustación, puede rendir hasta 5 o 6 porciones pequeñas, perfectas para una mesa dulce o una presentación más elegante en reuniones o celebraciones. Además, esta crema es muy versátil y se puede acompañar con frutas, trozos de galleta o un poco de nata montada, lo que también puede aumentar la cantidad de raciones si se sirve en porciones más pequeñas y decoradas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de esta crema contiene aproximadamente:

Calorías: 180

Grasas: 6 g

Grasas saturadas: 3,5 g

Carbohidratos: 28 g

Azúcares: 17 g

Proteínas: 5 g

La receta rinde entre 4 y 6 porciones, dependiendo del tamaño de los recipientes utilizados (Freepik)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La crema de maicena con chocolate se conserva en la heladera hasta 3 días, siempre que se mantenga tapada con film en contacto para evitar la formación de una costra superficial.