Receta de crema de maicena con chocolate, rápida y fácil

Cuando se piensa en un postre casero, rápido y reconfortante, la crema de maicena con chocolate se posiciona como una de las opciones más populares en muchas cocinas latinoamericanas. Este postre, de textura suave y sabor profundo, es una excelente forma de aprovechar ingredientes básicos que siempre están a mano: leche, maicena, cacao y azúcar. Ideal para una merienda caliente o para servir frío como postre después de una comida ligera.
La tradición de preparar cremas espesas con maicena es común en países como Argentina, Colombia o Perú, donde se elaboran natillas, atoles o dulces similares sin necesidad de huevo ni horno. Esta receta, en particular, destaca por su simplicidad y su versatilidad: se puede servir caliente, recién hecha, o bien refrigerada para obtener una textura más firme. Además, es una opción ideal para personas con restricciones alimentarias o para quienes buscan una alternativa económica, nutritiva y deliciosa.
Receta de crema de maicena con chocolate
La crema de maicena con chocolate se elabora calentando leche con azúcar y cacao, y luego añadiendo una mezcla de maicena disuelta en leche fría. A medida que se cocina, la preparación adquiere cuerpo y una textura aterciopelada. Puede aromatizarse con vainilla y enriquecerse con chocolate negro para un sabor más intenso.
Esta receta es ideal para quienes buscan una solución rápida a un antojo dulce o necesitan un postre sin horno. En menos de 15 minutos, se logra una crema lista para servir caliente o enfriar según la ocasión.
Tiempo de preparación
Esta receta de crema de maicena con chocolate requiere un total de 15 minutos, distribuidos de la siguiente manera:
- 5 minutos para preparar y medir los ingredientes.
- 10 minutos para la cocción de la crema hasta alcanzar la consistencia deseada.
Ingredientes
- 500 ml de leche (entera o semidesnatada).
- 3 cucharadas de maicena (aproximadamente 30 g).
- 3 cucharadas de azúcar (ajustar al gusto).
- 2 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).
- 20 g de chocolate negro picado (opcional).
- 1 pizca de sal (opcional).
Cómo hacer crema de maicena con chocolate, paso a paso
- Disolver la maicena en 100 ml de leche fría en un recipiente pequeño. Mezclar bien hasta eliminar los grumos.
- En una cacerola mediana, calentar los 400 ml restantes de leche junto con el azúcar, el cacao en polvo y la pizca de sal.
- Cuando la mezcla esté caliente, incorporar la maicena disuelta en leche, sin dejar de remover con un batidor manual.
- Continuar cocinando a fuego medio, revolviendo constantemente, durante unos 5 a 7 minutos, hasta que la crema espese.
- Retirar del fuego, añadir la esencia de vainilla y el chocolate picado, y mezclar hasta que se derrita completamente.
- Servir la crema caliente o verter en recipientes individuales y dejar enfriar. Para una textura más firme, se recomienda refrigerar al menos 2 horas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta de crema de maicena con chocolate rinde aproximadamente 4 porciones individuales, cada una de unos 125 ml. Es una cantidad ideal para servir como postre después de una comida o como una merienda reconfortante durante la tarde.
Si se desea utilizar moldes o recipientes más pequeños, como vasitos de degustación, puede rendir hasta 5 o 6 porciones pequeñas, perfectas para una mesa dulce o una presentación más elegante en reuniones o celebraciones. Además, esta crema es muy versátil y se puede acompañar con frutas, trozos de galleta o un poco de nata montada, lo que también puede aumentar la cantidad de raciones si se sirve en porciones más pequeñas y decoradas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción de esta crema contiene aproximadamente:
- Calorías: 180
- Grasas: 6 g
- Grasas saturadas: 3,5 g
- Carbohidratos: 28 g
- Azúcares: 17 g
- Proteínas: 5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La crema de maicena con chocolate se conserva en la heladera hasta 3 días, siempre que se mantenga tapada con film en contacto para evitar la formación de una costra superficial.