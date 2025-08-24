El grunge regresó a la moda: cómo las celebridades reinterpretan un clásico con esencia rockera

La tendencia del “rock pulido” fusiona rebeldía grunge y sofisticación en la moda actual (REUTERS)

La moda retoma ciclos pasados y reinventa estilos ligados al inconformismo y la individualidad, siendo el resurgimiento del grunge uno de los ejemplos más notables.

Esta vez, el grunge se aleja de sus orígenes crudos para dar paso a una versión conocida como “rock pulido”, donde la rebeldía se combina con un sentido de refinamiento y una cuidada selección de prendas.

El avance de esta tendencia responde al agotamiento que provocaron las microtendencias digitales y el minimalismo dominante de los últimos años, vinculado al lujo discreto. Frente a las novedades efímeras, el rock pulido simboliza un regreso a lo auténtico y al carácter propio, sin sacrificar la sofisticación.

Este movimiento surge impulsado tanto por la atracción hacia la moda del pasado en redes y firmas, como por una reacción contra la perfección del lujo silencioso. El grunge actual mantiene su irreverencia, aunque ya no se limita a prendas gastadas o estilos improvisados.

Sus códigos se adaptan a los tiempos mediante materiales de calidad, cortes más definidos y composiciones sofisticadas.

El rock pulido sobresale al conservar la actitud desenfadada sin perder el control estilístico, logrando una imagen energética, estructurada y alejada del desaliño.

Elementos clave del “rock pulido”

La moda contemporánea encuentra inspiración en la irreverencia y la individualidad del pasado (AFP)

La esencia de este estilo proviene de la combinación de elementos opuestos. Así, prendas ícono del grunge, como chaquetas de cuero, camisetas básicas, jeans rotos o camisas de tartán, adoptan un enfoque más elaborado.

Se observan camisetas blancas que acompañan abrigos estructurados u anchos pantalones combinados con accesorios de inspiración lujosa. El resultado: un contraste equilibrado entre la actitud relajada y el brillo audaz.

Los detalles tienen especial importancia. Destacan materiales de calidad superior, costuras precisas y siluetas inspiradas en la indumentaria masculina y la estética de subculturas rockeras, adaptadas al vestuario femenino contemporáneo.

Camperas amplias, botas robustas, accesorios llamativos y superposiciones sobrias transmiten autenticidad y sofisticación. La imagen final recuerda al grunge original, aunque sin excesos ni aspecto descuidado.

Lejos de centrarse únicamente en lo vintage o en piezas de archivo, el rock pulido potencia prendas versátiles y atemporales. Jeans clásicos, camisetas neutras y botas negras cobran relevancia cuando se mezclan con prendas lujosas o detalles originales, como toques metálicos o estampados controlados.

De esta forma, el estilo grunge se adapta tanto al día a día como a entornos formales, ampliando sus posibilidades.

Billie Eilish y Maneskin: íconos del “rock pulido” en la moda

Billie Eilish y los integrantes de Maneskin reinterpretan el legado del grunge con prendas de diseño y acabados sofisticados, consolidándose como referentes del “rock pulido” en la escena internacional

Billie Eilish y Maneskin se consolidan como referentes de la estética “rock pulido”. La cantante estadounidense destaca por fusionar prendas oversized, materiales de alta calidad y detalles inspirados en el rock, logrando una imagen personal que equilibra irreverencia y sofisticación.

Por su parte, la banda italiana Maneskin traslada el espíritu del grunge clásico a atuendos de diseño cuidado, en los que se combinan camperas de cuero, pantalones estructurados y accesorios audaces.

Ambos ejemplos demuestran cómo esta tendencia resignifica los códigos del rock desde una mirada contemporánea y refinada.

Contraste con el grunge tradicional

Siluetas estructuradas y contrastes audaces amplían las posibilidades del grunge renovado (Freepik)

La tendencia difiere del grunge de los años noventa en varios aspectos. La atención ya no se centra en el descuido o la rebeldía absoluta, sino en recalibrar esa energía juvenil con una mirada moderna. Si antes el grunge evocaba ropa maltratada y combinaciones al azar, ahora el rock pulido propone una ruptura desde el diseño, la calidad y el detalle.

Se mantiene la irreverencia, pero ahora acompañada de énfasis en acabados, texturas y combinaciones cuidadas. No es necesario mostrar un look desaliñado para proyectar actitud, sino seleccionar prendas que conserven el espíritu rockero pero reflejen igualmente sofisticación.

El desorden es intencionado y responde a una lógica bien definida, creando estilismos que parecen espontáneos pero revelan una elaboración consciente.

El éxito del rock pulido reside en su flexibilidad y capacidad de personalización. Las generaciones actuales, en particular los jóvenes, buscan mostrar su individualidad y rechazan los cánones impuestos por la velocidad de las tendencias digitales.

Históricamente la música estuvo ligada a la moda y sus expresiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rock pulido representa esa libertad, permitiendo reinterpretar símbolos de diversas épocas, desde el punk hasta el glam rock, de acuerdo con el criterio personal. Así, surge una tendencia que promueve la creatividad por encima de la simple imitación, lo que le otorga vocación de permanencia.

Su vigencia se explica también por el equilibrio que ofrece: conjugando atrevimiento y lujo en un solo look, da lugar a estilos con carácter, personalidad y un discreto toque audaz. El grunge se transforma en una base para una nueva manera de entender la moda, donde el pasado se reinterpreta y el presente establece el estándar de la sofisticación y el detalle.