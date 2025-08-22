Receta de postre de vainillas y café, rápida y fácil

La receta de postre de vainillas y café es una opción rápida y fácil, ideal para reuniones familiares o con amigos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El postre de vainillas y café tiene raíces en tradiciones europeas; es una adaptación argentina del célebre tiramisú italiano, pero más doméstico y práctico. Es popular en las casas porque utiliza ingredientes accesibles y no requiere horno ni técnicas complicadas. Perfecto para quienes buscan un dulce después de la comida o como merienda especial. Se puede acompañar con crema chantilly, frutos secos picados o un toque de licor, dependiendo del gusto de cada familia.

Receta de postre de vainillas y café

La receta de postre de vainillas y café comienza preparando una mezcla de café fuerte (puede ser instantáneo o de filtro) en la cual se humedecen suavemente las vainillas, procurando que no se desarmen. Luego, se disponen en capas alternando con una preparación de crema (generalmente de dulce de leche y queso crema o simplemente crema batida con azúcar). Se termina con una capa de crema y, si se desea, un espolvoreado de cacao amargo o chocolate rallado.

Este postre se destaca por su practicidad: no necesita cocción y se puede preparar horas antes de servir, lo que lo hace ideal para cuando se quiere optimizar el tiempo en la cocina. Es refrescante, liviano y permite muchas variantes, ya sea agregando unas cucharadas de licor al café o utilizando frutas frescas entre las capas.

Tiempo de preparación

La preparación completa de este postre lleva aproximadamente 20 minutos, contando desde el momento de preparar el café y batir la crema. Hay que sumarle unos 30 minutos en heladera para que tome mejor consistencia, aunque este paso es opcional si no se tiene mucho tiempo.

Preparación del café: 5 minutos

Elaboración de la crema: 5 minutos

Armado de las capas: 10 minutos

Enfriado en heladera (opcional, pero recomendado): 30 minutos

Ingredientes

1 paquete de vainillas (aprox. 180 g)

2 tazas de café fuerte (frío)

250 g de queso crema o crema de leche batida

200 g de dulce de leche (opcional si se busca la versión más tradicional argentina)

3 cucharadas de azúcar (si se usa crema de leche)

Cacao amargo o chocolate rallado para decorar (opcional)

1 copa de licor (opcional, puede ser ron, amaretto o cognac)

El postre de vainillas y café se arma en capas y se recomienda enfriar en heladera para lograr mejor consistencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer postre de vainillas y café, paso a paso

Preparar 2 tazas de café fuerte (instantáneo o de filtro). Dejar enfriar. En caso de usar crema de leche, batir a punto chantilly junto con el azúcar. Mezclar el queso crema con el dulce de leche hasta lograr una crema uniforme y suave. Opcional: agregar el licor al café frío. Sumergir cada vainilla rápidamente en el café, evitando que se deshagan, y acomodarlas en una fuente o bandeja formando la primera capa. Cubrir las vainillas con una capa de la crema preparada (de queso y dulce de leche, o la crema chantilly). Repetir el procedimiento formando otra capa de vainillas y otra de crema, hasta terminar los ingredientes. La última capa debe ser de crema. Espolvorear con cacao amargo o chocolate rallado por encima. Llevar a heladera durante al menos 30 minutos antes de servir para que los sabores se integren.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, la receta rinde entre 6 y 8 porciones, dependiendo del tamaño del molde y del apetito de los comensales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de este postre contiene aproximadamente:

Calorías: 320

Grasas: 15 g

Grasas saturadas: 8 g

Carbohidratos: 40 g

Azúcares: 22 g

Proteínas: 4 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El postre de vainillas y café se puede conservar en la heladera hasta 3 días, cubierto con film para evitar que la crema absorba olores. No es apto para freezer, ya que la textura de las vainillas podría alterarse.