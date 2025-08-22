Tendencias

Receta de postre de vainillas y café, rápida y fácil

Una combinación irresistible con ingredientes simples y sabor a tradición lo convierte en una opción ideal para disfrutar en familia o en reuniones

Guardar
La receta de postre de
La receta de postre de vainillas y café es una opción rápida y fácil, ideal para reuniones familiares o con amigos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El postre de vainillas y café tiene raíces en tradiciones europeas; es una adaptación argentina del célebre tiramisú italiano, pero más doméstico y práctico. Es popular en las casas porque utiliza ingredientes accesibles y no requiere horno ni técnicas complicadas. Perfecto para quienes buscan un dulce después de la comida o como merienda especial. Se puede acompañar con crema chantilly, frutos secos picados o un toque de licor, dependiendo del gusto de cada familia.

Receta de postre de vainillas y café

La receta de postre de vainillas y café comienza preparando una mezcla de café fuerte (puede ser instantáneo o de filtro) en la cual se humedecen suavemente las vainillas, procurando que no se desarmen. Luego, se disponen en capas alternando con una preparación de crema (generalmente de dulce de leche y queso crema o simplemente crema batida con azúcar). Se termina con una capa de crema y, si se desea, un espolvoreado de cacao amargo o chocolate rallado.

Este postre se destaca por su practicidad: no necesita cocción y se puede preparar horas antes de servir, lo que lo hace ideal para cuando se quiere optimizar el tiempo en la cocina. Es refrescante, liviano y permite muchas variantes, ya sea agregando unas cucharadas de licor al café o utilizando frutas frescas entre las capas.

Tiempo de preparación

La preparación completa de este postre lleva aproximadamente 20 minutos, contando desde el momento de preparar el café y batir la crema. Hay que sumarle unos 30 minutos en heladera para que tome mejor consistencia, aunque este paso es opcional si no se tiene mucho tiempo.

  • Preparación del café: 5 minutos
  • Elaboración de la crema: 5 minutos
  • Armado de las capas: 10 minutos
  • Enfriado en heladera (opcional, pero recomendado): 30 minutos

Ingredientes

  • 1 paquete de vainillas (aprox. 180 g)
  • 2 tazas de café fuerte (frío)
  • 250 g de queso crema o crema de leche batida
  • 200 g de dulce de leche (opcional si se busca la versión más tradicional argentina)
  • 3 cucharadas de azúcar (si se usa crema de leche)
  • Cacao amargo o chocolate rallado para decorar (opcional)
  • 1 copa de licor (opcional, puede ser ron, amaretto o cognac)
El postre de vainillas y
El postre de vainillas y café se arma en capas y se recomienda enfriar en heladera para lograr mejor consistencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer postre de vainillas y café, paso a paso

  1. Preparar 2 tazas de café fuerte (instantáneo o de filtro). Dejar enfriar.
  2. En caso de usar crema de leche, batir a punto chantilly junto con el azúcar.
  3. Mezclar el queso crema con el dulce de leche hasta lograr una crema uniforme y suave.
  4. Opcional: agregar el licor al café frío.
  5. Sumergir cada vainilla rápidamente en el café, evitando que se deshagan, y acomodarlas en una fuente o bandeja formando la primera capa.
  6. Cubrir las vainillas con una capa de la crema preparada (de queso y dulce de leche, o la crema chantilly).
  7. Repetir el procedimiento formando otra capa de vainillas y otra de crema, hasta terminar los ingredientes. La última capa debe ser de crema.
  8. Espolvorear con cacao amargo o chocolate rallado por encima.
  9. Llevar a heladera durante al menos 30 minutos antes de servir para que los sabores se integren.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, la receta rinde entre 6 y 8 porciones, dependiendo del tamaño del molde y del apetito de los comensales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de este postre contiene aproximadamente:

  • Calorías: 320
  • Grasas: 15 g
  • Grasas saturadas: 8 g
  • Carbohidratos: 40 g
  • Azúcares: 22 g
  • Proteínas: 4 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El postre de vainillas y café se puede conservar en la heladera hasta 3 días, cubierto con film para evitar que la crema absorba olores. No es apto para freezer, ya que la textura de las vainillas podría alterarse.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas dulcesPostresÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Con brindis, música y sorpresas, los salones Cerini se vistieron de fiesta por sus 40 años

El reconocido estilista Claudio Cerini agradeció a quienes acompañaron el crecimiento de la marca y para festejar las cuatro décadas, transformó cada peluquería en un espacio de encuentro con sus seguidoras

Con brindis, música y sorpresas,

¿El taxi era azul o amarillo?: el caso que confunde a la intuición, pero no a la matemática

Un testigo que dice haber visto desde su ventana el atropello de una persona asegura que el auto involucrado era un taxi azul, aunque las matemáticas sugieren un resultado distinto al esperado por la intuición

¿El taxi era azul o

Por qué la creatina trasciende los gimnasios y se posiciona como aliada para la salud

El suplemento más investigado en el ámbito deportivo amplió su alcance. Estudios recientes destacan que sus beneficios van desde el fortalecimiento muscular hasta mejoras en cognición y densidad ósea

Por qué la creatina trasciende

Moda sustentable: científicas argentinas crearon un biomaterial similar al cuero a partir de hongos

Investigadoras de Rosario desarrollaron un biotextil elaborado con residuos orgánicos. Los detalles de la iniciativa que busca reducir el impacto ambiental del fast fashion

Moda sustentable: científicas argentinas crearon

Cuál es el particular hábito que Charlize Theron usa para meditar y alcanzar el bienestar emocional

La reconocida actriz sudafricana aseguró que esta sencilla práctica se convirtió en su pilar para mantener la serenidad, reducir el estrés y fortalecer el equilibrio mental

Cuál es el particular hábito
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ordenaron la prisión preventiva de

Ordenaron la prisión preventiva de los dos menores acusados del crimen de Rita Suárez en La Matanza

Les prohibieron la salida del país a Diego Spagnuolo y al resto de los investigados por las presuntas coimas en la ANDIS

Paro de controladores: afecta a 10.500 pasajeros y Aerolíneas Argentinas tuvo que modificar más de 100 vuelos en un día

Jornada financiera: el dólar subió por tercer día y las acciones quedaron afuera de la corriente alcista de Wall Street

Atraparon a un hombre por robar en una casa de La Plata: tiene 5 antecedentes similares

INFOBAE AMÉRICA
Putin elogió el liderazgo de

Putin elogió el liderazgo de Trump y afirmó que ve “luz al final del túnel” en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos

Ecuador: Contraloría inició auditoría rutinaria a la Corte Constitucional

Toma de rehenes en cárceles de Guatemala: pandilleros secuestraron a guardias y personal civil

El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ordenó revisar las detenciones de Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho

Así será la miniserie “Amadeus”, con el protagónico de Will Sharpe en busca de mostrar el lado íntimo de Mozart

TELESHOW
Cachetadas, gritos y la arenga

Cachetadas, gritos y la arenga de Lali Espósito: Dillom mostró cómo entrena para su show más grande

Evangelina Anderson habló de su separación de Martín Demichelis: “Nadie piensa en mis hijos, salvo yo”

Quién es Erika de Sautu Riestra, la actriz que interpreta a la polémica médica de la cárcel de “En el Barro”

Los días de Benjamín Vicuña junto a sus hijos entre juegos y paseos en la playa

El final de una amistad icónica: el motivo detrás de la pelea entre Luciano Castro y Gonzalo Heredia