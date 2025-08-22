Cuáles son las 200 mejores empresas para trabajar en América Latina en 2025

El informe de Great Place To Work resalta la importancia de la confianza como base de la transformación empresarial en América Latina (GPTW)

La publicación del Ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar™ en América Latina 2025 pone en primer plano la importancia de la confianza laboral como motor de transformación en el entorno de trabajo regional.

En esta nueva edición, 200 organizaciones integran el ranking. Son compañías que han sido reconocidas por su capacidad para crear culturas organizacionales sólidas, enfocadas en el bienestar y el desarrollo de sus empleados, abarcando una amplia diversidad de países y sectores en América Latina.

El informe, basado en la experiencia de millones de colaboradores, ofrece una radiografía detallada de las fortalezas y desafíos que enfrentan las empresas en la región, y subraya el papel central de la confianza en la construcción de entornos laborales excepcionales.

El ranking, elaborado por Great Place To Work (GPTW), se fundamenta en una metodología rigurosa que incluyó encuestas a más de 2,4 millones de empleados, lo que representa la experiencia de 4,3 millones de personas en la región. Para ser consideradas, las empresas debieron figurar previamente en los listados nacionales de los Mejores Lugares para Trabajar en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Centroamérica y el Caribe, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela durante 2024 y principios de 2025.

El relevamiento arrojó 375.280 respuestas en la lista regional: las grandes empresas concentran el 95% de la muestra. La participación es representativa de toda América Latina con diversidad de industrias y contextos.

Las 5 fortalezas más destacadas de las organizaciones elegidas (GPTW)

La lista final distingue a 100 grandes empresas —aquellas con más de 500 colaboradores— y a 100 pequeñas y medianas empresas (PyMEs), con plantillas de entre 50 y 499 empleados. Este enfoque permite comparar realidades diversas y resalta que la excelencia en la cultura organizacional no depende exclusivamente del tamaño de la compañía.

El análisis regional revela un promedio de satisfacción del 91% en los ítems evaluados, lo que indica un alto nivel de confianza general en las organizaciones reconocidas.

Entre las principales fortalezas identificadas se encuentran el trato justo sin importar orientación sexual (98%) o género (97%), la seguridad física en el trabajo (97%), la cálida bienvenida a los nuevos empleados (97%) y el orgullo por los logros alcanzados en la organización (96%). Estos resultados reflejan avances en inclusión, seguridad y sentido de pertenencia dentro de los entornos laborales latinoamericanos.

Diferencias entre grandes empresas y PyMEs en la cultura organizacional

La diversidad de sectores entre las empresas reconocidas evidencia la amplitud del avance en inclusión y bienestar laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al comparar los resultados entre grandes empresas y PyMEs, se observa que las organizaciones de menor tamaño superan a las grandes en todos los indicadores evaluados, con un promedio de 93% frente al 89% de las grandes compañías.

Las diferencias más marcadas se encuentran en la capacidad de evitar favoritismos, la promoción por mérito y el cuidado de la salud psicológica y emocional, donde las PyMEs aventajan a las grandes en siete puntos porcentuales.

Además, las pequeñas y medianas empresas destacan por su cercanía, la celebración de logros y la calidez en la bienvenida a los nuevos integrantes, mientras que las grandes empresas sobresalen en la implementación de programas de gran alcance y en la generación de impacto en contextos complejos. A pesar de estos logros, ambos grupos comparten retos en la equidad económica y la transparencia en los procesos de promoción.

Las áreas de oportunidades más relevantes, según el informe (GPTW)

El informe también señala áreas de oportunidad que requieren atención.

La percepción de una distribución justa de las ganancias (78%), la imparcialidad en la gestión para evitar favoritismos (81%), la promoción basada en el mérito (82%), la percepción de un pago justo (82%) y la capacidad de evitar conflictos y prácticas desleales (85%) figuran entre los aspectos con menor puntaje.

Estas cifras evidencian desafíos persistentes en materia de equidad económica y meritocracia, aspectos clave para fortalecer la confianza interna y la satisfacción de los empleados.

Análisis sectorial y recomendaciones para la región

El ranking también ofrece una perspectiva sectorial, que permite identificar las industrias con mayor y menor representación entre las empresas premiadas.

El sector de Servicios Financieros y Seguros encabeza la lista con 41 organizaciones reconocidas, seguido por Tecnología de la Información (37), Producción y Manufactura (29), y otros sectores como Hospitalidad, Transporte y Logística, Retail, y Biotecnología y Farmacéutica. En cuanto a los puntajes por industria, el sector Transporte alcanza el promedio más alto (93%), mientras que Hospitalidad registra el más bajo (88%), lo que sugiere oportunidades de mejora específicas en la gestión y percepción de equidad en este último.

Las pequeñas y medianas empresas superan a las grandes en indicadores clave de cultura organizacional y satisfacción del personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las conclusiones del informe subrayan que, si bien la región ha avanzado en inclusión y seguridad, persisten brechas en la percepción de equidad y meritocracia.

El estudio recomienda revisar las políticas de compensación variable y reparto de beneficios, así como fortalecer la transparencia en los procesos de desarrollo y promoción. Además, destaca la necesidad de capacitar a los líderes en gestión imparcial para reducir la percepción de favoritismos y reforzar la confianza en la meritocracia.

Michael C. Bush, CEO Global de Great Place To Work, resumió el impacto de estas organizaciones al afirmar que “estas empresas líderes están marcando el camino, construyendo lugares de trabajo que fortalecen a las comunidades, hacen a las naciones más prósperas y al mundo un lugar mejor”.

El informe invita a las empresas de la región a ver el reconocimiento no como un punto de llegada, sino como una oportunidad para seguir evolucionando hacia culturas más inclusivas, equitativas y sostenibles.

Las principales diferencias halladas entre las grandes organizaciones y las PyMEs (GPTW)

La construcción de entornos laborales de confianza y bienestar trasciende el ámbito empresarial y se convierte en un aporte fundamental para el desarrollo de las comunidades y la calidad de vida de las personas en América Latina.

Ranking GPTW LATAM 2025

Categoría grandes empresas

1 - DHL Express

2 - Hilton

3 - PedidosYa

4 - TP

5 - Itaú

6 - Eurofarma

7 - Nestlé

8 - Cisco

9 - Philip Morris International

10 - AES

11 - Accenture

12 - Gentera

13 - Novo Nordisk

14 - Arcos Dorados

15 - AstraZeneca

16 - Tigre

17 - Stryker

18 - Grupo Financiero Bantrab

19 - Fundación Génesis Empresarial

20 - Banco Internacional

21 - Virú S.A.

22 - Vesta Customs

23 - Parque Del Recuerdo

24 - Caja Los Andes

25 - Sicredi

DHL se ubicó primera en la categoría de grandes empresas en el ranking 2025 de los Mejores Lugares para Trabajar LATAM (DHL)

26 - SC Johnson

27 - Gazin

28 - Vivo

29 - Raízen

30 - Magazine Luiza

31 - GRUPO BOTICÁRIO

32 - SAP

33 - TokioMarine

34 - Diestra Hoteles

35 - Interprotección

36 - Sociedad Portuaria Regional de Cartagena -SPRC-

37 - Deloitte

38 - Unlimited Vacation Club

39 - Casa de Campo Resort & Villas

40 - Distribuidora Salvadoreña

41 - Banco De Occidente

42 - ACCOR

43 - Eurofish S.A.

44 - Banco Guayaquil

45 - Hilti

46 - Encora

47 - Banco Económico

48 - NTT Data

49 - ECOM

50 - Linde

El Grupo AW es la organización con presencia en Argentina mejor ubicada en la categoría PyMEs (Grupo AW)

51 - Banco De Finanzas

52 - Schneider Electric

53 - VISAGIO

54 - LIPIGAS

55 - Experian

56 - Santander

57 - Italcol

58 - NGR

59 - Banco De Crédito

60 - CBN

61 - PlazaVea & Vivanda

62 - Grupo EFE

63 - AFP Habitat

64 - Grupo Saesa

65 - Universidad Central Del Paraguay

66 - BancoEstado y Filiales

67 - FUNDIMISA - FUNDIÇÃO E USINAGEM LTDA

68 - Mercadinhos São Luiz

69 - VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS

70 - Griffith Foods

71 - Italcol de Occidente S.A.

72 - ZOOM INTERNATIONAL SERVICES C.A.

73 - GIASA RENTAS

74 - HOMECENTERS PERUANOS S.A.

75 - Viacredi

El trato justo, la seguridad y el sentido de pertenencia se consolidan como fortalezas en los entornos laborales destacados por el ranking (Imagen Ilustrativa Infobae)

76 - Avanade

77 - Cielo Talent

78 - RSM

79 - TIM Brasil

80 - Cresol

81 - Marriott International

82 - Metlife

83 - Scotiabank

84 - Zurich

85 - Ericsson

86 - Pharmetique Labs

87 - Redeban

88 - Konecta

89 - O-I

90 - Radix

91 - Monex Grupo Financiero

92 - Grupo Ruba

93 - Thomson Reuters

94 - Grupo México Complejo Metalúrgico Sonora

95 - Banregio

96 - Grupo Cofiño

97 - Equinix

98 - Salesforce

99 - CATALONIA HOTELS & RESORTS

100 - Interbank

Brechas en equidad económica y meritocracia siguen siendo desafíos relevantes para las empresas líderes en América Latina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Categoría pequeñas y medianas empresas

1 - FEDECRÉDITO

2 - World Wide Technology

3 - Fondo Nacional de Garantías S.A. -FNG-

4 - BHS

5 - Capemisa Seguradora e Capemisa Capitalização

6 - AERIS

7 - Efí

8 - FLEXFORM

9 - Wines & Spirits S.A.

10 - Kia Ecuador

11 - LEVVO

12 - Chévere Salud, C.A.

13 - Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. -Contecar-

14 - GRUPO LANDA

15 - Inteligo Group

16 - Creditel

17 - Grupo Parawa

18 - MG MARKEN

19 - Gran Américas Fontibón 1

20 - Gases del Caribe

21 - Crédito de la Casa

22 - CEVALDOM S.A.

23 - MAO S.A.

24 - Aeropuertos Uruguay

25 - AW

El sector de servicios financieros y seguros lidera en representación dentro de los mejores lugares para trabajar en 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

26 - Generadora Metropolitana

27 - Corporación KATARI

28 - INDUSTRIAS TEBI

29 - Gestión Integral de Proyectos S.A.S. -GIP-

30 - Esenttia

31 - Térbol

32 - Decathlon

33 - Laboratorios Bagó

34 - ÍNTEGRO

35 - ABN Digital

36 - AVANZA SÓLIDO

37 - Cyberpuerta

38 - LABORATORIO COFASA S.A.

39 - ESPERT

40 - Grupo Tecnospeed

41 - NEXT SHIPPING

42 - Aerocare

43 - Celina Inversiones

44 - Pitang Agile IT

45 - Maestranza Diesel S.A.

46 - BRASAL VEÍCULOS

47 - Golfleet Tecnología Ltda.

48 - TI724

49 - Bancard

50 - Crossnet S.A.

La satisfacción general de los empleados reconocidos alcanza un promedio regional del 91% según el informe (Imagen Ilustrativa Infobae)

51 - Binaria IT Services

52 - IAS Software

53 - B. Braun

54 - Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

55 - Lacnic

56 - Klimber

57 - BASE4 Security

58 - Assuresoft

59 - Fresenius Kabi

60 - KKAF SEGURIDAD

61 - Morel Vulliez

62 - Bizit Global

63 - The Santa Maria, a Luxury Collection Hotel & Golf Resort

64 - Finesa

65 - Hocol

66 - Innovid

67 - Surtigas

68 - Nubiral

69 - Exclusive Traveler Club

70 - WPP

71 - Empresa Generadora de Electricidad ITABO, S.A.

72 - Corporación Quiport

73 - ROSA MASTER

74 - BEON.tech

75 - Adila Fin and Pay

Michael C. Bush, CEO Global de Great Place To Work, afirmó que las empresas premiadas impulsan comunidades, prosperidad nacional y desarrollo regional sostenible (Imagen Ilustrativa Infobae)

76 - SEVENTH LTDA.

77 - SICOOB CREDICOPA

78 - Avila Tek

79 - Aurum

80 - Sistemas y Gestiones S.A.

81 - Alianzo

82 - Century 21

83 - REMASA REFLORESTADORA

84 - OCP

85 - Tradestation

86 - Sbpay

87 - VMICA

88 - Parque de la Paz

89 - PREVIRED

90 - Kyocera Document Solutions Chile

91 - Unifranz

92 - La Boliviana Ciacruz Seguros

93 - Gramalote Colombia

94 - Laboratorios Nutripharma

95 - ESSMASIVA

96 - Inacar

97 - Grupo FIASA

98 - Datapar

99 - Bagués

100 - Unitech

Para consultar el ranking completo de los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina 2025 hacer click acá.