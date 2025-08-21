Tendencias

El fútbol se viste a la moda: así será el vestuario formal que Giorgio Armani diseñó para La Juventus

La colaboración entre la firma de lujo y el equipo turinés marcará la imagen del plantel en eventos nacionales y europeos. A partir de la temporada 2025/2026, el equipo de la Serie A de Italia vestirá en sus apariciones fuera del campo un diseño creado exclusivamente

El acuerdo abarca las temporadas
El acuerdo abarca las temporadas 2025/2026 y 2026/2027, con trajes exclusivos para las apariciones oficiales del club

El club italiano Juventus y la casa Giorgio Armani anunciaron una colaboración que introduce un nuevo capítulo en la relación entre la moda y el fútbol de élite. A partir de la temporada 2025/2026 y durante dos años, el primer equipo masculino del club italiano lucirá vestuario formal diseñado exclusivamente por Armani para todas sus apariciones oficiales fuera del campo, tanto en competiciones nacionales como europeas.

Vestuario formal de Giorgio Armani para la Juventus

La colección de Armani para
La colección de Armani para la Juventus destaca por su sofisticación sartorial y comodidad contemporánea

El acuerdo, el primero entre la casa de moda de lujo y el club de Turín, contempla una colección de prendas que acompañará al equipo en cada ocasión oficial fuera de la cancha durante las temporadas 2025/2026 y 2026/2027. El objetivo es dotar a los jugadores de la Juventus de un vestuario que refleje la excelencia y el estilo característico de Giorgio Armani. Esta alianza consolida la imagen del club como una entidad que apuesta por la innovación y la sofisticación también fuera del terreno de juego.

La propuesta de Armani destaca por su equilibrio entre la sofisticación sartorial y la comodidad contemporánea. El vestuario incluye trajes con sobrecamisas de cuello camisero clásico, confeccionadas en crepé y cachemir impermeable para los meses fríos, junto con pantalones, camisetas, polos y cuellos altos de lana ligera.

Para los compromisos europeos, la colección incorpora chaquetas completamente deconstruidas y pantalones holgados, combinados con polos y camisetas de viscosa, adaptándose a las exigencias de los desplazamientos internacionales. Además, para apariciones públicas y eventos especiales, se diseñó un traje azul medianoche más formal, acompañado de una camisa blanca y una corbata con el logotipo de jacquard. La paleta de colores gira en torno al icónico azul medianoche, sello distintivo de la casa Armani, y la colección se completa con accesorios coordinados y un abrigo técnico.

Moda y fútbol: tendencia de colaboraciones internacionales

La moda y el fútbol
La moda y el fútbol se fusionan para proyectar una identidad única y reforzar la presencia de los clubes

Esta colaboración se fundamenta en una visión compartida de innovación, creatividad y rigor, valores que tanto la Juventus como Giorgio Armani destacaron como centrales en este proyecto conjunto. Desde 1994, la casa de moda mantuvo una relación constante con el mundo del deporte, y este acuerdo representa la primera vez que el diseñador crea el vestuario formal para el club turinés.

El fenómeno de las alianzas entre clubes de fútbol y diseñadores de moda cobró fuerza en los últimos años. Un ejemplo reciente se encuentra en América Latina, donde el club Monterrey presentó en el último Mundial de Clubes uniformes diseñados en colaboración con Kid Super, el estudio fundado por Colm Dillane en Nueva York. Esta propuesta, que fusiona arte urbano y fútbol, incluyó camisetas con gráficos pintados a mano y materiales experimentales.

Kid Super, conocido por su enfoque lúdico y experimental, también trabajó con otros clubes internacionales como Borussia Dortmund y Palmeiras.

La Juventus y Giorgio Armani
La Juventus y Giorgio Armani sellan una alianza para vestir al equipo con moda de alta gama fuera del campo

Estas iniciativas reflejan una tendencia creciente en la que la moda y el fútbol se entrelazan, permitiendo a los clubes proyectar una identidad única y reforzar su presencia más allá del ámbito deportivo. La colaboración entre la Juventus y Giorgio Armani se inscribe en este contexto, mostrando cómo la estética y la funcionalidad pueden converger para responder a las demandas de los deportistas y las expectativas del público.

Con este acuerdo, Giorgio Armani refuerza su presencia en el universo deportivo, aportando una visión que une elegancia y practicidad, y confirma el papel de la moda como un elemento clave en la imagen de los grandes clubes de fútbol.

