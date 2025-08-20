Receta de budín de naranja y manzana húmedo, rápida y fácil

El budín de naranja y manzana húmedo es una receta fácil y rápida, ideal para desayunos y meriendas

El budín de naranja y manzana es un clásico que combina dos frutas versátiles y aromáticas en una preparación esponjosa, húmeda y llena de sabor. Ideal para acompañar el desayuno o una merienda, esta receta rápida y fácil es perfecta tanto para principiantes como para cocineros con experiencia que buscan un postre casero sin complicaciones.

Este tipo de budín tiene sus raíces en la tradición repostera hogareña, donde aprovechar frutas de estación era clave. La naranja aporta frescura, jugosidad y un toque cítrico que equilibra perfectamente la dulzura y la textura suave de la manzana rallada. Es típico ver budines de fruta servidos con mate o té por la tarde, aunque es un buen acompañamiento en el desayuno. Existen numerosas variaciones: con canela, frutos secos o incluso un glaseado de naranja. Pero hoy nos centraremos en una versión simple, húmeda y sin batidora, para que cualquiera pueda disfrutarla en casa sin complicaciones.

Receta de budín de naranja y manzana húmedo

La preparación de este budín comienza mezclando los ingredientes líquidos: huevos, azúcar, jugo y ralladura de naranja, junto con aceite vegetal que le da una textura muy suave y húmeda. A esto se incorpora la manzana rallada, que también aporta humedad y un dulzor natural. Finalmente, se agrega la harina con polvo de hornear y se hornea hasta que esté dorado y bien cocido en el centro. El resultado es un budín esponjoso y aromático, ideal para conservar varios días sin perder su frescura.

Este budín es una receta perfecta para aprovechar manzanas que están muy maduras o naranjas jugosas de estación. Además, se puede enriquecer con canela, nueces o chips de chocolate, aunque la versión básica ya es deliciosa por sí sola. Se puede preparar en un molde de torta, individuales o en una budinera tradicional, y no requiere batidora eléctrica.

Este budín es una receta perfecta para aprovechar manzanas que están muy maduras o naranjas jugosas de estación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Para esta receta de budín húmedo de naranja y manzana se necesitarán aproximadamente 1 hora y 10 minutos en total:

Preparación de ingredientes y mezcla: 15 minutos

Cocción en horno: 50 a 55 minutos

Tiempo de enfriado antes de desmoldar: 5 minutos

Ingredientes

2 huevos grandes

1 taza de azúcar (200 g)

½ taza de aceite vegetal (120 ml)

Ralladura de 1 naranja

Jugo de 1 naranja (aprox. 100 ml)

1 manzana grande rallada (verde o roja)

2 tazas de harina leudante (o harina común + 2 cucharaditas de polvo de hornear)

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

1 pizca de sal

Azúcar impalpable para decorar (opcional)

Cómo hacer budín de naranja y manzana húmedo, paso a paso

Precalentar el horno a 180°C, enmantecar y enharinar un molde para budín.

En un bol grande, batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté bien integrada.

Agregar el aceite, la ralladura de naranja, el jugo y mezclar bien.

Incorporar la manzana rallada y la esencia de vainilla (si se usa).

Tamizar la harina con el polvo de hornear y la pizca de sal, y agregarla a la mezcla en dos tandas, integrando con movimientos envolventes.

Volcar la preparación en el molde y llevar al horno por 50 a 55 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga seco.

Dejar enfriar 5 minutos en el molde, luego desmoldar y dejar enfriar completamente sobre una rejilla.

Espolvorear con azúcar impalpable antes de servir, si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, el budín de naranja y manzana rinde aproximadamente 10 porciones estándar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de este budín húmedo contiene aproximadamente:

Calorías: 240

Grasas: 10 g

Grasas saturadas: 1.5 g

Carbohidratos: 35 g

Azúcares: 18 g

Proteínas: 3 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El budín de naranja y manzana se puede conservar a temperatura ambiente hasta 3 días, cubierto con un paño limpio o dentro de un recipiente hermético. En heladera, se conserva fresco hasta 5 días. También se puede congelar hasta 2 meses, bien envuelto en film y guardado en una bolsa apta para freezer.