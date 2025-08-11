Tendencias

Una preparación sencilla y versátil permite disfrutar de una salsa fresca en minutos, ideal para acompañar carnes, pescados, tacos o ensaladas, con ingredientes básicos y múltiples variantes según el gusto

Por Nazareno Rosen

Esta receta se caracteriza por
Esta receta se caracteriza por sencillez: solo se necesitan unos pocos ingredientes frescos y un procesador de alimentos o licuadora (Fuente: Flickr)

El cilantro es una hierba que despierta pasiones: para algunos, su aroma fresco y cítrico es insustituible; para otros, su sabor intenso resulta demasiado invasivo. Pero Sin embargo, una buena salsa de cilantro puede dar un toque mágico a carnes, pescados, mariscos, tacos, arepas o incluso ensaladas. Su simplicidad es su gran virtud: en menos de 10 minutos es posible tener un acompañamiento lleno de vida, ideal para realzar cualquier comida cotidiana o sorprender a los invitados en una reunión improvisada.

La salsa de cilantro tiene raíces en distintas cocinas latinoamericanas y mediterráneas, con versiones que varían en textura, picor y acidez. En Colombia, por ejemplo, se utiliza para acompañar empanadas y asados, mientras que en México es habitual como aderezo de tacos o pescados a la parrilla. En algunos casos se enriquece con palta para darle una textura más cremosa, o con jalapeño para añadir un toque picante. Lo importante es que mantiene el frescor y la fragancia del cilantro, siendo una de esas recetas versátiles que se pueden ajustar a gusto.

Receta de salsa de cilantro rápida y fácil

Esta receta se caracteriza por su sencillez: solo se necesitan unos pocos ingredientes frescos y un procesador de alimentos o licuadora. El resultado es una salsa de color verde intenso, con un sabor fresco y ligeramente ácido, perfecta para usar como dip, aderezo o acompañamiento.

La base de la salsa combina hojas de cilantro fresco, jugo de limón, ajo, aceite y sal. Se puede personalizarla añadiendo yogur o crema agria para suavizarla, o un chile fresco para darle fuerza. La clave está en utilizar cilantro fresco y lavarlo bien antes de procesarlo para que conserve todo su aroma.

Tiempo de preparación

Esta salsa toma aproximadamente 8 minutos en total:

  • 3 minutos para lavar y preparar los ingredientes.
  • 5 minutos para licuar y ajustar la sazón.

Ingredientes

  • 1 manojo grande de cilantro fresco (solo hojas y tallos tiernos).
  • 1 diente de ajo pequeño.
  • 2 cucharadas de jugo de limón o lima.
  • 4 cucharadas de aceite de oliva o de girasol (según preferencia).
  • 2 cucharadas de agua (opcional, para ajustar la textura).
  • Sal al gusto.
  • (Opcional) ½ chile jalapeño o ají fresco para un toque picante.
  • (Opcional) 2 cucharadas de yogur natural o crema agria para una versión cremosa.

Cómo hacer salsa de cilantro rápida y fácil, paso a paso

  • Lavar bien el cilantro y secarlo con papel absorbente o un paño limpio.
  • Colocar en el vaso de la licuadora o procesador el cilantro, el ajo, el jugo de limón, el aceite, la sal y el chile (si se usa).
  • Procesar hasta obtener una salsa homogénea; si queda demasiado espesa, añadir el agua poco a poco hasta lograr la textura deseada.
  • Probar y ajustar de sal o acidez, añadiendo más jugo de limón si se prefiere.
  • Si se busca una versión cremosa, incorporar el yogur o la crema agria y mezclar unos segundos más.
  • Servir inmediatamente o guardar en un frasco hermético en la heladera hasta su uso.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades se obtienen aproximadamente 6 porciones pequeñas (tipo aderezo o dip).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

  • Calorías: 60
  • Grasas: 5,5 g
  • Grasas saturadas: 0,8 g
  • Carbohidratos: 2 g
  • Azúcares: 0,2 g
  • Proteínas: 0,5 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La salsa de cilantro se puede conservar en la heladera, en un recipiente hermético, hasta 3 días. Pasado ese tiempo, el color y el sabor comienzan a deteriorarse.

