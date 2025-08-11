El cilantro es una hierba que despierta pasiones: para algunos, su aroma fresco y cítrico es insustituible; para otros, su sabor intenso resulta demasiado invasivo. Pero Sin embargo, una buena salsa de cilantro puede dar un toque mágico a carnes, pescados, mariscos, tacos, arepas o incluso ensaladas. Su simplicidad es su gran virtud: en menos de 10 minutos es posible tener un acompañamiento lleno de vida, ideal para realzar cualquier comida cotidiana o sorprender a los invitados en una reunión improvisada.
La salsa de cilantro tiene raíces en distintas cocinas latinoamericanas y mediterráneas, con versiones que varían en textura, picor y acidez. En Colombia, por ejemplo, se utiliza para acompañar empanadas y asados, mientras que en México es habitual como aderezo de tacos o pescados a la parrilla. En algunos casos se enriquece con palta para darle una textura más cremosa, o con jalapeño para añadir un toque picante. Lo importante es que mantiene el frescor y la fragancia del cilantro, siendo una de esas recetas versátiles que se pueden ajustar a gusto.
Receta de salsa de cilantro rápida y fácil
Esta receta se caracteriza por su sencillez: solo se necesitan unos pocos ingredientes frescos y un procesador de alimentos o licuadora. El resultado es una salsa de color verde intenso, con un sabor fresco y ligeramente ácido, perfecta para usar como dip, aderezo o acompañamiento.
La base de la salsa combina hojas de cilantro fresco, jugo de limón, ajo, aceite y sal. Se puede personalizarla añadiendo yogur o crema agria para suavizarla, o un chile fresco para darle fuerza. La clave está en utilizar cilantro fresco y lavarlo bien antes de procesarlo para que conserve todo su aroma.
Tiempo de preparación
Esta salsa toma aproximadamente 8 minutos en total:
- 3 minutos para lavar y preparar los ingredientes.
- 5 minutos para licuar y ajustar la sazón.
Ingredientes
- 1 manojo grande de cilantro fresco (solo hojas y tallos tiernos).
- 1 diente de ajo pequeño.
- 2 cucharadas de jugo de limón o lima.
- 4 cucharadas de aceite de oliva o de girasol (según preferencia).
- 2 cucharadas de agua (opcional, para ajustar la textura).
- Sal al gusto.
- (Opcional) ½ chile jalapeño o ají fresco para un toque picante.
- (Opcional) 2 cucharadas de yogur natural o crema agria para una versión cremosa.
Cómo hacer salsa de cilantro rápida y fácil, paso a paso
- Lavar bien el cilantro y secarlo con papel absorbente o un paño limpio.
- Colocar en el vaso de la licuadora o procesador el cilantro, el ajo, el jugo de limón, el aceite, la sal y el chile (si se usa).
- Procesar hasta obtener una salsa homogénea; si queda demasiado espesa, añadir el agua poco a poco hasta lograr la textura deseada.
- Probar y ajustar de sal o acidez, añadiendo más jugo de limón si se prefiere.
- Si se busca una versión cremosa, incorporar el yogur o la crema agria y mezclar unos segundos más.
- Servir inmediatamente o guardar en un frasco hermético en la heladera hasta su uso.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estas cantidades se obtienen aproximadamente 6 porciones pequeñas (tipo aderezo o dip).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción contiene aproximadamente:
- Calorías: 60
- Grasas: 5,5 g
- Grasas saturadas: 0,8 g
- Carbohidratos: 2 g
- Azúcares: 0,2 g
- Proteínas: 0,5 g
Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La salsa de cilantro se puede conservar en la heladera, en un recipiente hermético, hasta 3 días. Pasado ese tiempo, el color y el sabor comienzan a deteriorarse.