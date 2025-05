Estrategias simples para mejorar la paciencia en el día a día

La impaciencia puede acelerar el envejecimiento celular, según un estudio científico (Imagen ilustrativa Infobae)

La paciencia, una virtud frecuentemente puesta a prueba en la vida cotidiana, no es una cualidad innata exclusiva de algunos, sino una habilidad que puede desarrollarse y fortalecerse con práctica, según explican expertos.

En un mundo donde la inmediatez se ha convertido en norma, aprender a manejar los retrasos y contratiempos puede ser clave para mejorar el bienestar personal y las relaciones interpersonales.

El psicólogo clínico Ramone Ford señaló a Cleveland Clinic que la cultura actual, marcada por la gratificación instantánea, ha reducido los niveles de paciencia en muchas personas.

La facilidad con la que se accede a bienes y servicios, desde la entrega rápida de alimentos hasta la transmisión inmediata de contenido digital, ha elevado las expectativas y disminuido la tolerancia a los retrasos.

Ford describe a este fenómeno como la “generación del microondas”, en la que la inmediatez se percibe como esencial para mantener el ritmo de vida. Sin embargo, esta dependencia de lo inmediato puede dificultar la capacidad de lidiar con situaciones que requieren espera o adaptación.

La psicóloga Sarah A. Schnitker, de la Universidad de Baylor, comentó a NBC News que variables como el estrés, el cansancio o incluso el hambre pueden influir en la capacidad de una persona para responder con calma ante los desafíos.

Schnitker clasifica las situaciones que ponen a prueba la paciencia en tres categorías principales: dificultades de la vida, interacciones interpersonales y molestias cotidianas. Cada una de estas áreas puede requerir diferentes estrategias para manejar la impaciencia.

La falta de paciencia no solo afecta el estado emocional, sino que también puede tener consecuencias físicas.

Además, un estudio de 2016, publicado en los Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, encontró que las personas impacientes tienden a tener telómeros más cortos, lo que podría acelerar el proceso de envejecimiento celular.

Para quienes buscan desarrollar esta habilidad, Ford y otros expertos ofrecen estrategias prácticas. Una de ellas es la práctica de la atención plena o mindfulness, que implica enfocarse en el momento presente sin juzgar. Esto puede lograrse a través de actividades como la meditación, el yoga o incluso técnicas de respiración.

Según contó Ford a Cleveland Clinic, la atención plena ayuda a evitar que los pensamientos se descontrolen, lo que a menudo alimenta la impaciencia. Por ejemplo, en lugar de preocuparse por llegar tarde a una reunión, es útil reconocer que un pequeño retraso no tendrá consecuencias graves.

Otra estrategia es identificar lo que está bajo control y lo que no. Ford sugiere que aceptar las circunstancias inmutables, como una larga fila en el supermercado, puede reducir el estrés asociado con la espera.

En estos casos, buscar un aspecto positivo, como escuchar un podcast mientras se espera, puede transformar una experiencia frustrante en una oportunidad para relajarse.

La tolerancia al malestar también puede fortalecerse mediante pequeños actos cotidianos que fomenten la paciencia. Schnitker recomienda gestos como dejar que otros pasen primero en una fila o ignorar las notificaciones del teléfono por unos minutos.

Estas acciones, aunque simples, pueden preparar a las personas para manejar situaciones más complejas con mayor calma.

La empatía es otro componente crucial para desarrollar la paciencia. Según Ford, ponerse en el lugar de los demás puede ayudar a reducir la frustración en interacciones interpersonales. Por ejemplo, en lugar de asumir que un compañero de trabajo está siendo negligente, es útil considerar que podría estar enfrentando dificultades personales. Este enfoque no solo mejora las relaciones, sino que también fomenta un ambiente más comprensivo.

Finalmente, encontrar el humor en situaciones desafiantes puede aliviar la tensión y fomentar la paciencia. Ford sugiere, en diálogo con Cleveland Clinic, que en lugar de frustrarse por los contratiempos, es posible apreciar los momentos absurdos o inesperados que surgen en la vida diaria.

Esto no solo ayuda a mantener una perspectiva positiva, sino que también permite enfrentar los desafíos con mayor resiliencia.