3 consejos de un terapeuta de pareja para mejorar tu relación

Terry Real durante el Festival Well de The New York Time (Créditos: captura video)

En el ámbito de la terapia de pareja, el psicoterapeuta Terry Real se destaca por ofrecer consejos prácticos que ayudan a enfrentar los desafíos de la intimidad a largo plazo. Durante el Festival Well de The New York Times, que ofrece a los participantes información clave sobre el bienestar, brindando estrategias para llevar una vida más plena y saludable, el especialista compartió tres estrategias esenciales para mantener la salud de una relación pese a los altibajos y las inevitables discusiones.

Real entiende que aunque todos anhelamos una pareja ideal para completarnos y sanarnos, vivimos con seres imperfectos y aceptar esa imperfección es fundamental para construir relaciones más satisfactorias y amorosas.

1. La importancia de dejar de tener razón

Uno de los consejos más contundentes que Terry Real ofrece a las parejas es la necesidad de renunciar al deseo de tener siempre la razón. Según explica, muchas veces en una discusión tendemos a posicionarnos en una batalla de quién está bien y quién está mal, lo cual apenas contribuye a solventar los conflictos. “¿Quién tiene razón? ¿Quién no? ¿A quién le importa?” señaló Real, destacando que lo verdaderamente relevante es proteger la “biosfera” de la relación.

En lugar de aferrarnos a la necesidad de tener la razón, Real sugiere una reflexión más profunda sobre el uso de nuestro tiempo durante una discusión: “¿Cómo quiero usar mi tiempo? ¿Quiero pasar la noche discutiendo?” Plantea que, a menudo, puede ser más beneficioso priorizar encontrar puntos en común que prolongar la pelea para ganar, reportó The New York Times.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

2. La claridad de pedir lo que realmente queremos

Otro error recurrente que Real identifica en las discusiones de pareja es la falta de claridad sobre lo que realmente deseamos. Muchas veces, uno de los miembros de una relación queda atrapado en un ciclo de quejas repetidas, mientras que el otro opta por distanciarse. Para romper este ciclo vicioso, Real enfatiza la importancia de expresar lo que se quiere de manera clara y directa, en lugar de simplemente quejarse de lo que percibimos que el otro hace mal.

Real advierte: “Quejarse de lo distante que es tu pareja no va a provocar una respuesta generosa”. Además, destaca que expresar necesidades desde la vulnerabilidad puede abrir el camino a una respuesta más compasiva por parte de la pareja. Esta práctica de honestidad y franqueza ayuda a crear un entorno donde ambos miembros se sienten seguros para expresar sus verdaderos deseos y necesidades.

“Quejarse de lo distante que es tu pareja no va a provocar una respuesta generosa” (Créditos: terryreal.com)

3. Enfrentar a tu pareja con honestidad

El tercer enfoque que Real propone e

s lo que él llama un “análisis relacional”. Implica evaluar si estamos obteniendo lo suficiente de la relación como para aceptar lo que no se está logrando. En muchas relaciones largas, las parejas tienden a dejar de tratarse con el mismo interés o esfuerzo que al inicio, cayendo en la trampa de conformarse en lugar de verdaderamente ceder.

A su vez, el especialista advierte sobre el peligro que representa el crecimiento del resentimiento cuando se hace la vista gorda a las necesidades no satisfechas. Para contrarrestar esto, anima a las parejas a ser valientes y solicitar lo que realmente necesitan y desean. Aunque estas conversaciones puedan ser difíciles, enfrentarse a este reto con sinceridad y vulnerabilidad es crucial. Si las parejas luchan por lograr esto solas, Real sugiere buscar apoyo profesional: “Lleven a su pareja a un terapeuta”, concluyó el informe de The New York Times.

Honestidad y vulnerabilidad como claves para una comunicación efectiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las enseñanzas de Terry Real subrayan la importancia de la comunicación honesta y la vulnerabilidad en las relaciones de pareja. Al aprender a renunciar a tener siempre la razón, clarificar nuestros deseos y enfrentarnos a nuestras parejas con amor y comprensión, podemos nutrir la intimidad y fomentar relaciones amorosas que prosperan a lo largo del tiempo.