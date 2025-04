De la ilusión del dinero rápido a la ludopatía, el impacto de las apuestas online en los jóvenes

Debora Blanca psicologa en Infobae en vivo

Débora Blanca, psicóloga especializada en ludopatía, compartió su visión sobre el fenómeno creciente de las apuestas online y su impacto en los jóvenes, en una entrevista en Infobae en Vivo.

“Me llegan entre una y dos consultas por semana de chicos jóvenes de 17, 18 o 19 años, con deudas por juego. En general son varones, porque aquí hay que sumar las apuestas deportivas, que no se realizan en casinos o bingos. Eso es lo que más se apuesta y lo que está más promovido y promocionado”. Además, explicó que las apuestas deportivas son una de las principales formas de juego entre estos chicos.

La psicóloga también destacó un cambio significativo en la dinámica del juego con la llegada de las apuestas online. “Lo que ocurre en Argentina, ocurre en cada país donde se legalizó el juego online. Hace 23 años trabajo en ludopatía. Comencé trabajando con adictos al juego mayores, que iban al bingo y al casino, y llegaban destrozados, con deudas enormes, problemas familiares y todos los estragos típicos de cualquier adicción. Cuando se legaliza el juego online, y esto sucedió también en España, donde mis colegas me contaban lo que está ocurriendo allí, veo a padres desorientados que no entienden qué pasó”.

La rápida expansión de las apuestas online ha hecho que las consecuencias sean más inmediatas, según Blanca: “Todo sucede en un año, o incluso en meses. Las apuestas online son más adictivas que las apuestas presenciales. El tiempo que lleva para desarrollar una ludopatía es mucho menor”.

En cuanto a las dificultades para detectar el problema, la especialista señaló que las apuestas online ofrecen un grado mayor de ocultamiento: “Es más fácil ocultar el tema, porque el celular lo usamos para todo. Para apostar hay que ser mayor de 18, según la ley, pero en nuestro país los chicos apuestan desde los 11 años”.

“Apuestan en casinos ilegales que encuentran a través de redes sociales, promovidos por influencers. Luego, se pasan los datos entre amigos. Las redes sociales, por un lado, y las publicidades también inciden en la naturalización del fenómeno. Se naturalizaron las apuestas”, postuló la psicóloga.

Blanca destacó cómo la percepción social sobre las apuestas ha cambiado: “Si te publicitan algo todo el tiempo, ¿por qué sería dañino? Muchos padres saben que sus hijos apuestan, pero no creen que pueda ser peligroso, y a veces prefieren que apuesten antes que consuman alguna sustancia. Tienen más temor a las sustancias que a las apuestas, pero la apuesta tiene la ilusión de ganar dinero”.

Esta ilusión se entrelaza con una cultura de inmediatez y éxito rápido. “Existen ideales de ganar dinero, de ser famoso y triunfador. Estamos en un momento histórico, complejo que nos atraviesa a todos. Ya no está la idea de esperar, de ser paciente. Lo vertiginoso, lo inmediato, es lo que predomina”, dijo la experta.

Y sumó: “Estamos viviendo los efectos de la pospandemia. Los chicos la pasaron mal y muchos quedaron atrapados en las pantallas. No tienen la dimensión de hacer determinadas cosas durante el tiempo que sea necesario, como un proceso. Todo tiene que ser inmediato. Lo que los chicos sueñan es comprarse un auto, por ejemplo. Hoy no está el concepto del ahorro, la inversión. Todo es multiplicar el dinero. Antes era trabajar, guardar y con eso ibas sumando para comprarte algo. Hoy es multiplicar”.

La psicóloga también destacó una diferencia clave entre los jugadores sociales y los ludópatas: “El ludópata pierde. Esa es una diferencia con el jugador social, que va de vez en cuando a jugar y sabe cuándo retirarse. El ludópata no soporta perder y tampoco soporta ganar, porque al ganar quiere multiplicar, no por ambición, sino por la adicción al juego. Es adicto a las sensaciones que el juego le produce. Esto es peligroso en los chicos porque, cerebralmente, en el aspecto evolutivo, no están preparados para recibir semejantes estímulos”.

Finalmente, la psicóloga hizo hincapié en el impacto de las deudas generadas por el juego. “Las cifras de deuda con las que llegan varían dependiendo de las familias y sus posibilidades, por ejemplo. Lo que ocurre es que cuando les pregunto qué plata apuestan, se ríen y dicen que es la de los papás. Esto sucede en todas las clases sociales, géneros, religiones y edades”.

