Las 3 señales que indican que es hora de soltar una relación que no tiene un futuro claro

Las relaciones definidas como "casi algo" o sin etiquetas generan costes emocionales al carecer de definición y estabilidad (AdobeStock)

Las relaciones sentimentales no siempre siguen un camino claro y definido. En muchos casos, la incertidumbre se instala cuando los vínculos empiezan a ser ambiguos, generando que las personas se encuentren atrapadas en una relación que parece no avanzar.

Esto es aún más evidente en las relaciones amorosas definidas como “casi algo”, en las que no existe una etiqueta clara ni un compromiso explícito entre las personas involucradas. Estas relaciones pueden ser complicadas emocionalmente, porque los individuos pueden sentirse cercanos, pero la falta de un acuerdo mutuo sobre el futuro crea confusión.

El psicólogo Mark Travers, de la Universidad de Cornell, explicó en su columna publicada en Forbes que muchas personas se mantienen en relaciones sin futuro por mecanismos emocionales profundos, que las llevan a ignorar la realidad del vínculo. Según Travers, hay tres señales clave que indican que una relación debe terminar.

1. Internamente mantienes la esperanza de que las cosas cambien

Uno de los aspectos más comunes en las relaciones amorosas sin compromiso es la esperanza de que la situación mejore con el tiempo. En este tipo de relaciones, es habitual escuchar frases como “No es perfecto, pero tal vez con el tiempo las cosas mejoren”.

Sin embargo, a pesar de los deseos de mejora, muchas veces esta esperanza se basa más en la ilusión que en una realidad tangible. Las personas tienden a aferrarse a la posibilidad de que el vínculo se transforme en algo más estable y significativo.

El fenómeno conocido como refuerzo intermitente juega un papel fundamental en este proceso. Este concepto se refiere a la tendencia de las personas a desarrollar un fuerte apego emocional cuando experimentan recompensas impredecibles, como gestos de cariño o atención inesperada.

Aunque la relación no sea constante ni estable, los momentos esporádicos de afecto generan una sensación de recompensa que fortalece el vínculo emocional. Travers mencionó que este patrón puede resultar en la formación de un ciclo emocional donde la persona espera, de manera inconsciente, que las pequeñas muestras de afecto se conviertan en algo más duradero.

La esperanza de mejora suele ser común en relaciones amorosas sin compromiso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fenómeno es respaldado por un estudio de 2024 publicado en Springer Nature, que definió las “relaciones de casi algo” como aquellas relaciones románticas sin claridad o etiqueta, con bajos niveles de compromiso.

Aunque estas relaciones presentan niveles similares de afecto, sexo y tiempo compartido que las relaciones tradicionales, las personas en ellas reportan una satisfacción y un compromiso significativamente menores que aquellos en relaciones definidas.

2. La incomodidad de la soledad

Otro factor psicológico que impide romper con una “relación sin etiquetas” es el miedo a la soltería. Este temor puede ser tan intenso que algunas personas prefieren permanecer en relaciones insatisfactorias antes que enfrentar la idea de estar solas.

Según un estudio publicado en la Revista de Personalidad y Psicología Social, las personas con un fuerte temor a la soltería suelen aferrarse a relaciones que no satisfacen sus necesidades emocionales. Según Travers, la clave en este caso no es la conexión genuina, sino la comodidad que proporciona el hecho de no estar solo.

El miedo a la soledad frena a muchas personas de romper con vínculos insatisfactorios (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuando predomina el miedo a la soledad, las personas justifican la el estado indefinido de la relación, considerando que es mejor estar acompañados que estar solos. Aunque esto pueda parecer una solución temporal, tiene costos emocionales importantes, ya que aceptar este tipo de relaciones puede resultar desgastante a largo plazo.

La “Teoría del Aprendizaje del Apego” propuesta en un estudio, refuerza esta idea. Según esta teoría, los vínculos emocionales se desarrollan a través de patrones de recompensa y refuerzo. Cuando las recompensas en la relación se ofrecen de forma inconsistente, el cerebro asocia a la persona con alivio emocional, fortaleciendo el apego, aunque la relación carezca de estabilidad o claridad.

3. Evitar la conversación difícil para mantener la ilusión

La tercera señal que Travers destacó es evitar las conversaciones que pueden aclarar el estado de la relación. A menudo, las personas temen plantear preguntas difíciles, como “¿Qué somos?”.

La razón principal de esta evasión es la incertidumbre de la respuesta, lo que genera una sensación de incomodidad emocional. En lugar de enfrentar la realidad de la relación, algunas personas prefieren mantener la ambigüedad, lo que puede proporcionar una sensación temporal de seguridad.

Las personas evitan enfrentar preguntas incómodas para mantener la idea de conexión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, esta evasión tiene efectos negativos. Según una investigación publicada en la Revista de Psicología Social y Clínica, las parejas que evaden los conflictos, mediante la negación, tienden a experimentar mayores niveles de estrés y una recuperación más lenta en términos emocionales.

Según Travers, al evitar la confrontación, no se alivia la tensión; al contrario, se intensifica, lo que hace más difícil tomar decisiones claras sobre el futuro de la relación.

Travers concluyó que las personas atrapadas en este tipo de relaciones no solo se enfrentan a la incertidumbre externa, sino que también deben confrontar su propia necesidad de claridad emocional.