Lollapalooza Argentina 2025: las 50 mejores fotos de la décima edición del megafestival

Durante tres jornadas consecutivas, el Hipódromo de San Isidro se convirtió en el epicentro de la música, el arte y las experiencias multisensoriales que definieron esta edición histórica (Prensa Lollapalooza)

El décimo aniversario del Lollapalooza Argentina se vivió como una verdadera fiesta de la música en el Hipódromo de San Isidro.

Justin Timberlake, Shawn Mendes, Olivia Rodrigo, Alanis Morissette y Tool, son solo algunos de los reconocidos artistas internacionales de la décima edición del festival

Del viernes al domingo, miles de personas se reunieron para formar parte de un evento único que cerró una década llena de momentos memorables en la historia del festival.

Además de la música, el festival amplificó su identidad a través del arte, la moda y la gastronomía (Jaime Olivos)

Con un line-up que conjugó estrellas internacionales, talento local emergente y la emotividad de grandes regresos, esta edición no solo honró el pasado, sino que sentó las bases para lo que está por venir.

El icónico festival, desplegó en esta ocasión un nivel de producción extraordinario.

En cada edición, el público renueva su creatividad en los outfits de Lollapalooza 2025 (Gustavo Gavotti)

Desde la sincronización del show de drones que cerró cada jornada hasta los escenarios que albergaron propuestas que fueron del pop al metal y de la cumbia a la música electrónica, Lollapalooza Argentina 2025 se convirtió en una experiencia multisensorial que conectó a generaciones.

Como extra, con motivo de los 10 años del festival en el país, un espectáculo de 1.000 drones cautivó a los fanáticos y celebró la década del evento que cambió el paradigma de los recitales masivos

Lollapalooza celebró su capacidad de ir más allá de la música. En sus 10 años en Argentina, el evento creó una comunidad que disfruta tanto de los artistas internacionales más esperados como de los nuevos talentos locales que tienen el festival como una plataforma clave en su desarrollo artístico.

Los colores vibrantes fueron protagonistas, con tonos rosados, flúor, amarillos y verdes claros dominando camperas, pantalones y accesorios

Esa mezcla de veteranía y novedad estuvo más vigente que nunca en esta edición.

Tool mostró su poderoso metal y provocó la euforia de la gente

Con un promedio de miles de asistentes por jornada y ciudades enteras vibrando al ritmo del festival, Lollapalooza reafirmó su importancia en la cultura musical global.

El domingo, Olivia Rodrigo dio un performance difícil de olvidar para su público

A continuación, los momentos destacados de las tres jornadas, que marcaron a cada uno de los presentes en esta celebración histórica.

Benson Boone, el artista surgido en TikTok y elegido por Taylor Swift que brilló en Lollapalooza Argentina

Día 1. La celebración con Justin Timberlake y Alanis Morissette

Desde temprano, miles esperaban el debut de Justin Timberlake, el regreso de Alanis Morissette y las presentaciones de Ana Mena, Los Ángeles Azules, Ca7riel & Paco Amoroso, Lasso y Mon Laferte, entre otros.

El show de Justin Timberlake en Lollapalooza Argentina fue su primer concierto en vivo en el país

La grilla del primer día estuvo cargada de emoción desde sus primeras horas.

La cantante y compositora canadiense Alanis Morissette

Bajo un sol resplandeciente y con temperaturas que superaban los 30 grados, los escenarios comenzaron a llenarse de vida con propuestas como las de Milk Shake y Queralt Lahoz.

Cuando el sol estaba a punto de ocultarse en el horizonte del Hipódromo de San Isidro, CA7RIEL & Paco Amoroso dieron inicio a su esperado show

Pero fue en el escenario Flow donde la española Ana Mena protagonizó uno de los primeros grandes momentos de la jornada con su debut en Lollapalooza, emocionando al público local con su cover de “Cae El Sol”, de los hermanos Sardelli.

A las 22:30 del viernes la cantante chilena Mon Laferte apareció en el escenario Alternative Stage, desatando la euforia del público

Por su parte, el escenario Alternative vibró con el poder del trío Darumas.

Con su estilo fresco y su fusión de sonidos pop y disco, la banda debutante dejó una impresión fuerte en su paso por el festival.

La moda en Lollapalooza 2025 fue un reflejo de la creatividad y libertad del público, con combinaciones únicas de prendas intervenidas a mano o accesorios icónico

Acompañados por una audiencia que aumentaba a medida que avanzaba la tarde, canciones como “La llamada” fueron recibidas entre aplausos y ovaciones.

Los Ángeles Azules se reencontraron con su público en Lollapalooza Argentina 2025

Minutos más tarde, Los Ángeles Azules subieron al Samsung Stage para llevar su característico ritmo de cumbia a la multitud.

Con éxitos como “Cómo te voy a olvidar”, lograron crear una atmósfera de puro baile y diversión.

El negro es un color infaltable en los looks del festival

En uno de los momentos más especiales de su show, invitaron a Ángela Leiva al escenario para interpretar juntos el tema “Adicto”, haciendo que los pies no pararan de moverse.

Además de ofrecer frescura, los abanicos aportaron color y estilo a los looks del festival

El Samsung Stage continuó con más energía al recibir a Ca7riel & Paco Amoroso. Con globos gigantes y visuales impactantes, los artistas desplegaron un show enérgico y teatral, llevando hits como “Paga Dios” y “Ouke” a lo más alto de la jornada.

Lollapalooza Argentina celebró sus 10 años con un show de 1.000 drones

Durante su presentación, el dúo logró conectar de manera inigualable con un público apasionado, marcando el pulso de la tarde.

Foster The People brindó uno de los momentos más atmosféricos en el atardecer. Su indie pop característico y su presentación íntima llevaron a los fanáticos a cantar a coro canciones como “Sit Next to Me”.

"Dream Palace" fue una de las piezas artísticas destacadas de esta edición del festival, concebida por el dúo R&R Studios, A la derecha, la instalación "Rubí" de Cynthia Cohen fue parte de las obras presentadas en Lollapalooza Argentina 2025

Su set, cargado de calidez y energía, fue el preludio perfecto para las estrellas de la noche.

El atardecer dio paso al regreso triunfal de Alanis Morissette al país tras 15 años de ausencia. Con una puesta íntima y potente, la cantante emocionó al público con clásicos como “Hand in My Pocket” y “Ironic”.

la intérprete de ‘Hand in my pocket’ se reencontrará con el público local, el cual siempre le ha manifestado su cariño

La canadiense ofreció un show que equilibró momentos de introspección con el grito apasionado de sus letras, dejando claro por qué sigue siendo un ícono mundial.

LASSO en plena combustión

Finalmente, a las 22:25, el escenario Flow recibió al príncipe del pop: Justin Timberlake. Con un despliegue que incluyó éxitos como “Cry Me A River” y “Mirrors”, el estadounidense encendió la noche con su presencia magnética.

La décima edición del festival en el Hipódromo de San Isidro fue, además de un cónclave musical, un encuentro de estilos

Su carisma y cercanía con el público lograron cerrar el día con broche de oro, especialmente cuando “Can’t Stop The Feeling!”. Este momento generó una verdadera explosión de euforia en la multitud.

Nessa Barrett en Lollapalooza

El espectáculo de drones que acompañó el cierre de la primera jornada fue el toque final perfecto, sellando el primer día como un inicio inmejorable para esta edición histórica del festival.

Día 2. Shawn Mendes, Tool y Wos

Shawn Mendes interpretó sus grandes éxitos ante una multitud, en un show acompañado por fuegos artificiales y un despliegue de drones

La segunda jornada comenzó con gran expectativa por los shows de Shawn Mendes y Tool, dos nombres que parecían distantes en estilo, pero que lograron complementar una jornada vibrante.

Maynard James Keenan, vocalista de Tool, ofreció una performance centrada en la teatralidad y la experiencia sensorial del espectáculo

Luz Gaggi se encargó de dar inicio al espectáculo en el escenario Flow, con un set que incluyó una mezcla de sonidos latinos y flamenco, además de hip hop, mostrando carisma y potencia vocal ante un público que la acompañó con entusiasmo.

Wos provocó el pogo más grande de la actual edición de Lollapalooza

Elena Rose, cantautora venezolana, brilló en el escenario Perry’s y emocionó al público con su dulzura y fuerza interpretativa.

Elena Rose celebró sus casi 30 años con un show vibrante y conectó con la comunidad venezolana y argentina presente en el predio

Con éxitos que han llegado a otros artistas como Daddy Yankee y Becky G, su set fue una muestra de talento que conectó tanto con sus compatriotas como con la gente local.

Luz Gaggi abrió el escenario Flow con una fusión de flamenco, hip hop y sonidos latinos, ante un público que acompañó cantando y bailando

Mientras tanto, en el escenario Flow, The Marías deslumbraron a los fanáticos del indie pop con una puesta altamente visual, interpretando temas como “Cariño” y su cover de “Lovefool”.

El festival une generaciones con espacios dedicados a los más chicos

La banda liderada por María Zardoya se mostró íntima y cautivadora, ofreciendo un remanso melódico en una tarde cargada de eventos.

The Marías sorprendieron con una versión de “Lovefool” durante su presentación en el escenario Flow, combinando inglés y español en su repertorio

El show de Wos en el Samsung Stage marcó un punto de energía máxima al caer la tarde. Letras como las de “Canguro” y “Niño Gordo Flaco” llevaron a su público a un pogo masivo, mientras el rapero reafirmaba su lugar como una de las figuras más importantes de la música local.

Tate McRae demostró todo su talento como bailarina en su show

Una de las presentaciones más excepcionales del día llegó con Teddy Swims, quien se adueñó del escenario Alternative con un set potente y emotivo.

Cuando el reloj marcó las 18.45, Wos salió a escena fiel a su impronta, a pura potencia

A lo largo de su presentación, Swims interactuó con su audiencia, llevando la bandera argentina en su micrófono y realizando una colaboración especial junto a Tiago PZK.

Mientras Mendes conquistaba el corazón de miles de fans, Teddy Swims hacía lo propio en el escenario Alternative

El esperado debut de Tool en Argentina fue un evento en sí mismo. En el Samsung Stage, luces láser, visuales hipnóticas y el característico sonido oscuro de la banda emocionaron a cientos de nuevos y viejos fanáticos.

La K'onga puso a bailar a cientos de fans en el escenario Perry's

Maynard James Keenan lideró un show impecable en composición y narrativa musical, donde cada acorde resonó con intensidad.

The Marías convirtió al escenario Flow en el epicentro del indie pop

Por último, Shawn Mendes dio inicio a su set en el escenario Flow con un espectáculo cargado de alegría y emotividad.

Así fue el show de drones en celebración de los 10 años de Lollapalooza Argentina

Su recorrido por éxitos como “There’s Nothing Holdin’ Me Back” y su interacción cercana con los fans cerraron una noche donde las emociones y los géneros variados se encontraron para maravillar al público.

Día 3. Una despedida inolvidable con Olivia Rodrigo, Nathy Peluso, Tan Biónica y Rüfüs Du Sol

Olivia Rodrigo cerró Lollapalooza Argentina a puro girl power

El último día del festival llegó con la responsabilidad de cerrar tres jornadas inolvidables. Desde temprano, el público comenzó a llegar al Hipódromo para disfrutar de una grilla cargada de talentos emergentes y consagrados.

El streetwear, fue otro de los estilos elegidos: en la mezcla de lo urbano con lo musical —del reggae al funk, del hip hop al rap— aparecieron gorros, colores oscuros y tejidos anchos

La expectativa por ver a Olivia Rodrigo, Tan Biónica y Rüfüs Du Sol marcó el ritmo de un domingo soñado.

Más de 100 artistas, múltiples escenarios y espectaculares shows de drones marcaron el cierre de una década dorada

Estratosfera y Lara Project marcaron el inicio de la jornada en el escenario Flow con propuestas electrónicas envolventes.

Mientras tanto, artistas como Lichi y bb asul hicieron lo propio en el escenario Alternative, abriendo un abanico de estilos para todos los gustos.

Benson Boone, el joven artista estadounidense, de apenas 22 años, hizo su ingreso con un despliegue que dejó sin aliento a más de uno

La presentación de Chita en el Flow combinó potencia vocal con una fusión de ritmos que atrapó al público. Temas como “Mentira” marcaron uno de los puntos altos de su show, consolidándola como una de las grandes artistas de la escena moderna argentina.

Acompañada de su séquito de bailarinas, Chita bailó al ritmo de sus temas

Nathy Peluso desató toda su fuerza en el Samsung Stage. Con un repertorio que recorrió desde “Corashe” hasta “Delito”, la argentina puso a bailar a todos con su presencia arrolladora y una puesta escénica impecable. Su show fue una mezcla de sensualidad, fuerza y talento desbordante.

Tan Biónica volvió a reunirse con sus fanáticos y el reencuentro no fue de otra manera que en medio de un estallido

El regreso de Tan Biónica emocionó hasta las lágrimas. En el marco de su gira de despedida, “La última noche mágica”, Chano y su banda deslumbraron a su público con clásicos como “La Melodía de Dios”, provocando momentos de pura nostalgia en el Samsung Stage.

El cierre de una jornada histórica en Lollapalooza Argentina 2025 estuvo en manos de Rüfüs Du Sol

Benson Boone, una de las promesas del pop internacional, iluminó el escenario Flow con un show cargado de frescura. Mientras tanto, Girl in Red emocionó a los fanáticos del indie con su set repleto de melancolía y letras profundas.

Girl in Red cautivó al público con una interpretación cargada de emociones

El clímax llegó en el escenario Flow con Olivia Rodrigo. Desde “Drivers License” hasta “Vampire”, la cantante logró que su debut en Argentina fuera un éxito absoluto. Su calidad vocal y capacidad interpretativa marcaron el que, para muchos, fue el mejor show de la jornada.

Los espectáculos visuales, la música y la diversidad marcaron esta edición histórica del festival.

Por último, Rüfüs Du Sol cerró el festival en el Samsung Stage con un show visualmente impactante y envolvente.

El trío australiano conquistó a la audiencia con temas como “Innerbloom” y “On My Knees”, dejando en claro por qué son uno de los actos más importantes de la música electrónica actual.

Con fuegos artificiales, drones iluminando el cielo y la energía de miles de personas, Lollapalooza Argentina 2025 cerró una edición única que dejó una huella imborrable en el corazón de sus asistentes.

Looks de una edición histórica

Estilo y comodidad se combinan para crear una experiencia visual que refleja la energía colectiva de Lollapalooza 2025

Tops combinados con botas, jeans rotos con detalles personalizados, bermudas recortadas a mano y minifaldas engomadas también formaron parte de las elecciones

Con actitud relajada y accesorios icónicos, los asistentes de Lollapalooza 2025 reflejan su estilo único mientras disfrutan del evento

Los sombreros y gafas entre los accesorios más elegidos

Los looks reflejaron creatividad y libertad estética en la edición 2025 del festival

*Fotos: Jaime Olivos, Gustavo Gavotti y Prensa Lollapalooza