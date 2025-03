Lollapalooza 2025: Ca7riel & Paco Amoroso dieron un batacazo y brillaron ante miles de fans

Ana Mena brilló en su debut en Lollapalooza Argentina (DF/ Prensa Lollapalooza)

Bajo un sol abrazador, con 30 grados de temperatura, la primera jornada de Lollapalooza Argentina comenzó a pura potencia. A la espera del debut de Justin Timberlake, el regreso de Alanis Morissette, y las presentaciones de Ana Mena, Los Ángeles Azules, Ca7riel & Paco Amoroso, Lasso y Mon Laferte, la gente colmó el predio desde temprano. Así, el primer festival internacional que puso un pie en el país, y cambió el paradigma de la música, dio inicio a la celebración por sus 10 años.

Durante las primeras horas, Milk Shake, La Cintia, Queralt Lahoz y Planta, pusieron su ritmo a la histórica decima edición del evento. Cuando el reloj marcó las 15.45, cientos de jóvenes se acercaron al escenario Flow para ver el debut de Ana Mena en Lollapalooza Argentina. Con un look total black con brillos, la española interpretó sus hits e hizo vibrar al público. Uno de los momentos más destacados fue cuando la joven interpretó “Cae el sol”, el himno de Airbag.

Los Ángeles Azules se reencontraron con su público en Lollapalooza Argentina 2025 (Gustavo Gavotti)

Ángela Leiva fue la artista invitada en el show de Los Ángeles Azules (Gustavo Gavotti)

Luego del show, Mena dialogó con Teleshow y contó: “Fue mi primera vez en Argentina, me sentí muy eufórica. No me esperaba ver a tanta gente, que se supieran mis canciones, de verdad quedé muy emocionada con el público argentino. Mira que me lo avisaron, me dijeron, pero hasta que no lo vives en un festival como este no lo puede contar de esta manera. Tenía muchas expectativas, pero creo que las superaron realmente. La gente fue brutal”.

Respecto a la canción de los hermanos Sardelli, la joven explicó: “‘Cae el sol’ me encanta porque escucho artistas argentinos, fue nuestra idea de hacerles un pequeño homenaje. Me encanta Airbag, la canción la escucho en loop, la del estadio Vélez”.

En paralelo, el escenario Alternative recibió a Darumas, el poderoso trío nominado al Latin Grammy. El grupo, que hacía su debut en el festival, venía de acompañar a Emilia Mernes en varias fechas de su gira. Con su álbum homónimo bajo el brazo, las jóvenes sorprendieron a la gente con vibrantes melodías, fusionando sonidos que reflejan sus diversas raíces musicales. Temas como “Mago” (pop y disco), “La Llamada " (con influencias de reggae) y su contagioso single debut “Daruma” rinden homenaje al amuleto japonés que inspiró su nombre: símbolo de perseverancia y cumplimiento de deseos. En una charla con Teleshow, las artistas manifestaron su asombro por la recepción de la gente.

CA7RIEL & Paco Amoroso deslumbraron con una puesta en escena con inflables gigantes (Jaime Olivos)

Minutos más tarde, el escenario Flow fue invadido por la alegría y el movimiento de Los Ángeles Azules. La banda de cumbia montó un gran show con numerosos artistas sobre el escenario. El grupo presentó por primera vez en vivo su tema con Kenia Os, “Una nada más”. Como si faltara agregar algo a la fiesta, los músicos sorprendieron al invitar a una fiel amiga, Ángela Leiva.

Antes de subirse al escenario, la banda dialogó con Teleshow en la villa de artistas y contó su sensación antes de subirse al escenario: “Para nosotros es una responsabilidad muy grande, estamos aquí en nuestra Argentina, nos sentimos como en casa. Creemos que cada uno de los temas se van a trabajar, por ejemplo, 17 años, es una de las canciones más importantes. Aparte, es increíble todas las colaboraciones que tiene Argentina con nosotros, nos sentimos en casa”.

CA7RIEL & Paco Amoroso respondieron a su comentado listening party de Lollapalooza 2024 y brillaron con los éxitos de Papota (Jaime Olivos)

A lo largo de su casi 50 años de trayectoria, el grupo colaboró con artistas como Abel Pintos, Lali Espósito, Emilia Mernes, Nicki Nicole, María Becerra, El Polaco y Ángela Leiva. “Amamos a la gente de Argentina, porque toda la gente, cuando nosotros venimos, está encima de nosotros en todas las canciones. Se saben todos los temas. Luego muestran el sonido más fuerte, no puedes apagar a la gente. No los queremos, los amamos”, comentaron respecto al cariño que reciben.

Cuando el sol estaba a punto de ocultarse en el horizonte del Hipódromo de San Isidro, CA7RIEL & Paco Amoroso dieron inicio a su esperado show. Luego de su comentado listening party en Lollapalooza 2024, en el que hicieron una escucha de Baño María en un jacuzzi, los artistas respondieron con todo. Así, con el éxito del tiny desk impulsando a miles de jóvenes por todo el campo, los músicos salieron a escena en el Samsung stage.

CA7RIEL & Paco Amoroso dieron uno de los shows más multitudinarios de Lollapalooza Argentina 2025 (Jaime Olivos)

Sobre el escenario, la banda había montado dos cabezas inflables gigantes. Las mismas estaban intervenidas como ellos mismos en su short film de Papota. Fiel a su estilo, los artistas provocaron el grito de miles de almas. Uno de los momentos más destacados se dio en “#tetas”. Durante el tema, musculosos luchadores, con shorts con manchas de leopardo, subieron al escenario y caminaron la pasarela junto a los artistas.

