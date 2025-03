La nueva fragancia de Ricky Sarkany que celebra la transformación y la esencia femenina

Ricky Sarkany presentó Dragoness Sublime en Alcorta Shopping, un perfume que busca capturar la dualidad entre suavidad y fuerza en una misma esencia (Jaime Olivos)

La noche del lanzamiento de Dragoness Sublime en Alcorta Shopping fue un evento que desbordó sensualidad, fuerza y sofisticación. Un momento único, en el que la fragancia no solo se presentó, sino que cobró vida. Ricky Sarkany eligió el local de su marca como el escenario ideal para revelar su más reciente creación, un perfume que no solo deja una estela en la piel, sino que también encarna una idea de transformación. Es que no es solo un aroma: se trata de un manifiesto pensado para mujeres que comprenden su dualidad, capaces de expresar tanto su suavidad como su fuerza interior sin perder su identidad.

El evento, que tuvo lugar en un ambiente que mezclaba intimidad con un ambiente festivo, cuidadosamente diseñado para reflejar la esencia del perfume, estuvo marcado por una experiencia multisensorial. Las animaciones y las luces envolventes, crearon una atmósfera única que transportaba a los asistentes al universo olfativo de Dragoness Sublime.

Con notas de salida frescas como bergamota y lima mexicana, la fragancia deslumbró a los presentes desde el primer instante. En su corazón, las notas florales de rosa damascena y ylang ylang se entrelazaron con un toque de heliotropo y cacao, lo que evocaba una mezcla de feminidad y fortaleza que cautivó a todos. La base de vainilla, ébano y cashmeran que persistía en el aire aportó la profundidad y persistencia que define a este perfume.

El evento de lanzamiento de Dragoness Sublime se realizó en un espacio diseñado para ofrecer una experiencia multisensorial con luces, animaciones y aromas

El momento más esperado de la noche fue la aparición de la cantante Tuli Acosta, quien personificó la esencia de Dragoness Sublime, su segundo proyecto junto a Sarkany.

Su presencia, símbolo de confianza y metamorfosis, consolidó el mensaje de la fragancia: un aroma que captura la dualidad de la feminidad, donde la delicadeza se fusiona con la fuerza interior. Acosta fue la imagen perfecta de la mujer que elige la línea Dragoness: una mujer segura de sí misma, que combina elegancia con determinación y que siempre está dispuesta a abrazar su capacidad de transformación.

El año pasado, se había anunciado Dragoness Le Parfum en un evento en el centro cultural Artlab. Acosta también fue la cara elegida para representarlo, que buscó transmitir empoderamiento y fuerza. La presentación incluyó una puesta en escena con proyecciones, música y performances, en un ambiente diseñado para resaltar la esencia de la marca.

Tuli Acosta fue nuevamente la imagen elegida para representar Dragoness Sublime, destacando su conexión con el concepto de transformación y empoderamiento

Ricky Sarkany habló con Infobae sobre el lanzamiento de la segunda edición de la fragancia y el proceso creativo detrás de ella: “Sabemos que en la vida todo es movimiento, todo cambia. No existe eso de estar detenido, porque el mundo gira y todos tenemos que girar, tenemos que modificar nuestros gustos y nuestras visiones. Así como nos vestimos distinto, pensamos distinto y también nos gusta oler distinto”.

Sobre el cambio de la fragancia, explicó: “Entonces, sale una segunda fragancia como opción. Si bien son fragancias duraderas, de las que uno se puede enamorar y que forman parte de la personalidad de uno, lo que cambia también es cronológicamente el clima. Así que tenemos una fragancia más veraniega (Dragoness) y una fragancia más invernal, y esta es una justamente para lo que viene: el otoño e invierno, donde tenemos algo dulce, con un toque de vainilla. Es algo que nos remonta a lo mágico, y es justamente eso lo que a nosotros, que estamos en un proceso creativo, nos motiva siempre a ver un poquito más, a cambiar, a innovar, a reinventarnos en cada momento”.

El evento contó con la presencia de Bhavi, uno de los artistas destacados de la escena actual, quien acompañó el lanzamiento de Dragoness Sublime

Respecto al evento, Sarkany destacó la presencia de figuras actuales: “Justamente una de las cosas que cambió también es este evento, que fue maravilloso, con gente que es de total actualidad. O sea, tenemos desde Bhavi y Taichu, hasta Tuli. Chicas que son influencers, chicos que son blogueros y otras que son streamers. Y vino Mar Lucas de España. Tenemos justamente chicas que están comprometidas con la fragancia, comprometidas con el arte y comprometidas con el diseño”.

Cuando se le preguntó sobre su experiencia trabajando con Tuli Acosta por segunda vez, Sarkany no ocultó su admiración: “Es maravilloso. Una de las cosas que tiene la fragancia es que cuando uno pasa, perdura. Cuando uno está compartiendo algo con alguien, se va, pero queda ese olorcito tan particular. Nos gusta amalgamar la personalidad de la gente con la fragancia. Trabajar con Tuli es hermoso, ella es un ser de luz que todo lo hace mágico, en su pequeña altura. Como decíamos, las cosas buenas vienen en frasco chico. Ella es una artista increíble que, por un lado, canta, por otro baila, por otro lado compone, pero al mismo tiempo tiene ese brillo tan particular en los ojos que todo lo hace especial. Es un placer gigante”.

La fragancia: equilibrio entre intensidad y delicadeza

La fragancia Dragoness Sublime combina notas de bergamota, rosa damascena, cacao y vainilla, creando un equilibrio entre frescura, calidez y profundidad

Dragoness Sublime es una fragancia pensada para mujeres seguras de sí mismas, que buscan un perfume que refleje su capacidad para ser tanto delicadas como poderosas. La fragancia combina notas frescas de bergamota y lima mexicana, ofreciendo una apertura vibrante que transmite energía y frescura. Estas notas iniciales son la carta de presentación de un perfume diseñado para aquellas quienes enfrentan la vida con confianza y vitalidad, destacándose en cada paso que dan.

En su esencia, despliega una rica combinación de flores que destacan su feminidad. La rosa damascena y el ylang ylang se fusionan con el dulce heliotropo y el cálido cacao para crear una sensación de suavidad y profundidad. Estas notas florales y dulces no solo celebran la delicadeza de la mujer, sino también su capacidad para desatar una energía vibrante y arrolladora. Este perfume es para quienes que entienden que su verdadero poder radica en su capacidad para abrazar todas las facetas de su ser.

El cashmeran, con su suavidad aterciopelada, añade una textura única que envuelve los sentidos, mientras que el ébano aporta un toque misterioso y profundo. La vainilla, por su parte, mantiene la fragancia dulce, cálida y accesible, lo que crea un equilibrio perfecto entre la suavidad y la fuerza.

Valentina Cervantes estuvo entre los invitados del lanzamiento de Dragoness Sublime, un evento que reunió a figuras del entretenimiento y la moda

Dragoness Sublime es un perfume para mujeres que buscan más que una simple fragancia: buscan un símbolo de transformación y empoderamiento. A través de sus notas cuidadosamente seleccionadas, este Eau de Parfum captura la dualidad de la feminidad, y celebra la capacidad de cada mujer para ser tanto suave como imparable.

Una noche inolvidable: el evento en Alcorta Shopping

El evento de lanzamiento de Dragoness Sublime en Alcorta Shopping fue un reflejo de la sofisticación y el lujo que la fragancia quiere transmitir. El espacio estuvo diseñado para ofrecer una experiencia que complacía a todos los sentidos, donde las animaciones y luces envolventes se combinaron con el cautivador aroma de la fragancia para sumergir a los asistentes en un ambiente único.

Los invitados atravesaron una instalación donde las notas del perfume cobraban forma a través de estímulos visuales y auditivos. La energía de los cítricos, la sofisticación floral y la calidez de la vainilla se tradujeron en luces, texturas y sonidos que hicieron tangible la esencia de Dragoness Sublime.

La combinación de luces, música y fragancias en el evento permitió a los asistentes experimentar la esencia de Dragoness Sublime en todos sus sentidos

Tuli reflexionó a Infobae: “Estoy muy feliz con esta segunda edición y con muchas ganas de otra. Yo le dije a Ricky: ‘Ponete las pilas, actualicé el color de pelo, necesito otra foto”, comentó en referencia a su campaña anterior con Dragoness.

Acosta destacó la elegancia del nuevo perfume: “El perfume nuevo me transmite mucha, mucha elegancia. No sé cómo decirlo, pero está todo muy sublime, muy elegante y es lindo”. Además, apuntó: “Le agradezco a Ricky por haber confiado en mí y por ponerme como la cara del perfume, teniendo tantos tatuajes. Es algo que no se ve tanto”.

Por último, la actriz resaltó sobre la armonía visual de la campaña: “Está todo bastante armonioso, así que estoy muy feliz y muy, muy contenta”.

Ricky Sarkany junto a Josefina y Clara, sus hijas Jaime Olivos

A lo largo de la noche, los asistentes pudieron experimentar la fragancia en distintos espacios diseñados para potenciar su impacto. Desde un interior en el que la delicada botella era el centro de atención, hasta un exterior ambientado con música, bebida y comida, cada detalle estuvo pensado para que el perfume no se limitara a ser percibido, sino experimentado.

La velada cerró con una sensación de exclusividad, dejando claro que Dragoness Sublime no representa solo un aroma, sino un concepto que acompaña a mujeres que no se conforman con una sola definición. Sarkany logró más que un lanzamiento: creó un momento que reafirma la conexión entre identidad y fragancia.

Fotos: Jaime Olivos