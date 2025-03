Siete mitos y verdades sobre los perfumes

Cada vez más marcas eliminan la distinción entre perfumes "de hombre" y "de mujer" (Freepik)

El mundo de la perfumería está rodeado de mitos que, generación tras generación, se instalaron en el imaginario colectivo. Desde la supuesta superioridad de los perfumes importados hasta la creencia de que el pH de la piel altera la fragancia, muchas de estas ideas son repetidas sin cuestionamiento.

Para esclarecer qué hay de cierto en ellas, Infobae consultó a Bernardo Conti, quien es químico especializado en perfumería con más de 35 años de trayectoria en la industria internacional (pero él prefiere que se lo llame “nariz”) y a Nina Lamaison, artista olfativa y presidenta de la Asociación de Perfumistas Independientes de Habla Hispana.

Conti comenzó su carrera en la perfumería a los 17 años como técnico químico mientras estudiaba en la Universidad de Buenos Aires. Su primer trabajo fue como asistente de laboratorio en una de las empresas suizas más importantes del sector, donde se especializó en creación olfativa y química de fragancias. Su formación se amplió con estudios en botánica en Suiza y en historia, moda y sociología en Francia, conocimientos que le permitieron comprender mejor el vínculo entre la perfumería y las tendencias de consumo.

Lamaison, quien encontró su vocación en la perfumería tras la pérdida de su padre, un evento que la llevó a explorar el mundo de los aromas, comenzó su formación en Argentina con perfumistas de empresas privadas y luego completó sus estudios en Francia y España. La experta está por presentar en Osmotique, su galería de arte olfativo, una colección que dio en llamar Hay olor a historia Argentina, donde le puso aroma a personajes y elementos icónicos de la cultura nacional, como René Favaloro, Diego Maradona, el dulce de leche y la yerba mate. En diálogo con este medio, contó que esa es la parte creativa de su trabajo: “la de artista olfativo”.

Ambos expertos ayudaron a desmontar algunos de los mitos más comunes sobre los perfumes.

1- Los perfumes importados son mejores que los nacionales

Falso. La idea de que un perfume extranjero es automáticamente superior a uno nacional es una percepción errónea, impulsada por el prestigio histórico de países como Francia. “No es verdad que los perfumes importados sean mejores que los nacionales”, afirmó Lamaison. Para ella, “la perfumería nacional es buenísima, lo que falta es mercado y difusión para la perfumería independiente”.

Conti coincidió en que la diferencia no radica en el origen, sino en la inversión detrás de cada fragancia. “Argentina no produce materias primas; los perfumes argentinos están hechos con componentes importados. No se compara un perfume de bajo costo con uno de 300 mil pesos porque el margen de trabajo del perfumista es muy distinto”, explicó. En otras palabras, para los expertos, un perfume nacional de alta gama puede ser tan bueno –o mejor– que uno importado.

2- El precio refleja la calidad de un perfume

Depende. Aunque el costo puede estar asociado a la calidad de los ingredientes, no siempre justifica el valor final del producto. “El precio acompaña la buena calidad porque permite utilizar ingredientes más caros y exclusivos -señaló-. Pero eso no significa que todos los perfumes costosos sean mejores. También hay un factor de gusto personal y tendencias de mercado”, destacó Conti al resaltar que el dinero, en todo caso, puede brindar una mayor libertad creativa.

“En la perfumería comercial, cuando uno paga, paga la marca”, señaló Lamaison. “Muchas veces el precio está más relacionado con el marketing y el packaging que con la calidad real de la fragancia”, agregó. Por otro lado, señaló que existen perfumes independientes o de nicho, “en los que el valor tiene que ver con muchos más factores que una cuestión de costos”.

3- Los perfumes deben guardarse en un lugar oscuro y fresco para una mejor conservación

Verdadero. Si bien los perfumes tienen fecha de vencimiento, y, en promedio, duran tres años antes de comenzar a perder intensidad y equilibrio aromático, tanto Lamaison como Conti coincidieron en que las condiciones de almacenamiento influyen directamente en la conservación de una fragancia.

En ese sentido, Conti enfatizó el impacto de la luz solar en la calidad de una fragancia: “El sol destruye un perfume en una sola jornada. Si se lo deja en una vidriera o expuesto al sol, a la noche lo tendrás que tirar”. Aunque la temperatura también juega un papel, es menos agresiva que la luz directa.

Mientras que Lamaison agregó: “El perfume es un compuesto químico y como tal, la luz, el calor y la humedad lo alteran”. “Lo ideal es guardarlo en un cajón o en un placard que tenga puerta, nunca en el baño, donde la temperatura y la humedad varían constantemente”, aconsejó.

4- Las fragancias influyen en el estado de ánimo

Verdadero. Los perfumes no solo evocan recuerdos y emociones, sino que también tienen un impacto fisiológico en el cerebro. “Son terapéuticos”, sostuvo Lamaison. “La estructura molecular de cada fragancia interactúa con nuestro sistema nervioso y puede inducir estados de calma o energía. Por eso la lavanda se usa en aromaterapia para relajar y los cítricos para activar”, precisó.

Conti reforzó esta idea al señalar que la perfumación es parte de un ritual que mejora la autoestima y la disposición mental: “Los dos grandes revitalizantes del día son la ducha y el perfume. Estar recién perfumado nos hace sentir más arreglados y listos para cualquier actividad”.

5- El lugar del cuerpo donde se aplica el perfume influye en su duración

Verdadero. La piel no es uniforme y ciertas zonas ayudan a que la fragancia se mantenga por más tiempo. En ese sentido, Conti señaló que la costumbre de perfumar las muñecas tiene un origen histórico: “Era común cuando se besaban las manos de las mujeres, pero hoy en día la mejor aplicación sigue una ‘V’ desde el cuello hasta el pecho”.

“Los perfumes deben aplicarse en zonas donde el pulso esté más expuesto -explicó Lamaison-. El calor corporal ayuda a la evaporación gradual de la fragancia, por eso los puntos ideales son las muñecas, detrás de las orejas y el pliegue de la rodilla”.

Además, ambos coincidieron en que frotar las muñecas después de aplicar el perfume es un error, ya que rompe las moléculas y acelera su evaporación.

6- Un mismo perfume puede variar su aroma según el pH de la piel de cada persona

Falso. Uno de los mitos más extendidos es que el pH de la piel altera el aroma del perfume, pero esto es incorrecto. “El pH de los seres humanos es prácticamente el mismo”, aclaró Lamaison. “Lo que varía es la actividad de las glándulas sebáceas y sudoríparas, según el fototipo de la piel, lo que puede hacer que un perfume dure más o menos dependiendo del tipo de piel”, agregó.

Conti agregó que la alimentación y el nivel de transpiración pueden influir en cómo se percibe una fragancia: “Lo que comemos, el jabón que usamos y la ropa que llevamos también pueden afectar cómo un perfume se asienta en nuestra piel. Pero la diferencia es sutil, no es un cambio drástico y nunca estará relacionado con el pH de la piel”.

7- Existen perfumes de hombre y de mujer

Falso. La división entre fragancias masculinas y femeninas es un fenómeno moderno, impulsado por la industria de la moda en el siglo XX. Conti explicó que esta separación no existía en la perfumería antigua.

“Durante 5.000 años, el perfume fue unisex. La división comenzó en el siglo XX cuando las marcas de moda comenzaron a asociar perfumes con ropa masculina o femenina. Hoy, la perfumería independiente está recuperando la libertad de elegir según el gusto personal”, amplió el experto.

“Los perfumes no tienen género, son solo aromas”, afirmó Lamaison, para quien “la idea de que ciertas fragancias son ‘para mujeres’ y otras ‘para hombres’ es una construcción cultural”.

Cómo elegir el perfume ideal para cada persona

A la hora de elegir una fragancia, ambos expertos recomendaron seguir ciertas pautas para encontrar la opción ideal:

Pensar para qué se va a usar. A la hora de elegir un perfume, Conti recomendó tener en cuenta el contexto en el que se va a utilizar. Para el día a día, especialmente en un ambiente laboral, lo ideal es optar por fragancias ligeras, frescas y cómodas. En contraste, para la noche o eventos especiales, se pueden elegir aromas más intensos y atractivos, con notas de café, chocolate, maderas exóticas o resinas orientales, diseñadas para destacar y dejar una impresión duradera.

Definir qué sensación se quiere lograr. “El perfume es como un vestuario en el teatro: ayuda a interpretar el personaje que se desea ser”, consideró Lamaison. Así, si se busca energía, para ella los cítricos son una buena opción; si se quiere seducir, las fragancias especiadas o amaderadas pueden ser más efectivas.

Probar siempre en la piel. Los expertos destacaron que es esencial no comprar un perfume solo por cómo huele en un blotter, la mejor técnica es aplicarlo en la piel, salir de la tienda, dejarlo evolucionar. Luego, sí, es momento de decidir.

Evitar comprar perfumes en días de alta sensibilidad olfativa . Las mujeres, en particular, pueden percibir los aromas de manera distinta durante ciertas etapas del ciclo hormonal, por lo que es preferible probar perfumes en momentos neutros. Además, la mañana es el momento ideal para adquirir una fragancia nueva.

Tener una colección variada. “Usar el mismo perfume toda la vida es una falta de cultura perfumística”, opinó Lamaison. Un perfume para cada ocasión permite experimentar con diferentes estados de ánimo y situaciones.

En definitiva, los perfumes no son solo una cuestión de aroma: son una herramienta de expresión, un reflejo de la personalidad y, como bien dejaron en claro los expertos, todo lo que ronda alrededor de ellos tiene que ver con una ciencia con más verdad que mito.