Azul y vestidos al cuerpo: los estilos que marcaron la noche de los Martín Fierro del Cable 2024

Las celebridades deslumbraron en la gala del Martín Fierro de Cable 2024, destacándose con vestidos de diseño único, detalles audaces y la clásica elegancia masculina. Una noche que fusionó moda y glamour en cada elección.

El Centro de Convenciones Costa Salguero se convirtió en pasarela para dar la bienvenida a la 28ª edición del Premio Martín Fierro de Cable 2024, una ceremonia que reúne a las personalidades más destacadas de la televisión por cable en los años 2022 y 2023. Antes de la gala, que se convirtió en un epicentro para las grandes estrellas, los estilos fueron protagonistas de la alfombra roja.

¿Cuáles son las tendencias que marcan el pulso en el mundo de la moda? En diálogo con Infobae, la diseñadora Patricia Profumo analizó los looks de los protagonistas que brillaron con intensidad y mezclaron elegancia, audacia y estilos únicos, looks que no pasaron desapercibidos y volvieron a consolidarse como un termómetro del diseño y la moda actual.

En esta edición, los vestidos volvieron a ser protagonistas indiscutidos, ya que logran mezclar sensualidad y modernidad, junto a las nuevas tendencias que ya son una realidad en Europa. Y este año, los vestidos se destacaron por su sutileza y el énfasis en marcar el cuerpo, que, al combinarse a la perfección con volúmenes llamativos en las mangas, lograron mostrar el horizonte fashionista hacia la próxima temporada.

Las celebridades optaron por diseños en azul eléctrico y detalles que marcaron tendencia. Desde cortes ajustados con escote corazón y plumas hasta mangas largas con brillos, el azul reafirmó su lugar como uno de los tonos más destacados de la gala.

En ese sentido, la diseñadora explicó que “los colores fuertes dominaron la escena, desde tonos lisos como fucsia, azul, rojo y negro. Además, los accesorios fueron protagonistas, especialmente las gargantillas y los aros grandes”.

Una constante en la alfombra roja fue la apuesta por diseños que realzan la figura y se complementan con detalles llamativos, siendo que los escotes profundos y velados (con materiales translúcidos como tul o encaje para cubrir parcialmente), las figuras al cuerpo y las transparencias fueron las opciones predilectas de muchas celebridades. Además, el corsé strapless se convirtió en un “must” de la noche, con un gran número de figuras optando por este estilo.

En esta línea, la diseñadora también destacó cómo los colores básicos y neutros se convirtieron en una alternativa versátil y sofisticada. Es por eso que detalló: “Los colores básicos y neutros son ideales para completar con bijouterie y joyas, esto es tendencia. Y es genial adoptarla porque nos ayuda a la hora de elegir un vestuario en la simplicidad de buscar outfits sin correr riesgo de desacierto. Tal como eligieron en esta gala Pilar Smith, Flor de la Ve, Ale Maglietti, Karina Mazzoco, Carmen Barbieri y Teté Coustarot”.

Diseños en negro y azul profundo dominaron la alfombra roja, con opciones que combinaron paillettes, transparencias y detalles de pedrería. Una mezcla de modernidad y elegancia que destacó en esta edición de los Martín Fierro del Cable 2024.

En tanto, en lo que se refirió al maquillaje de las celebridades, también se alineó con las tendencias actuales, y las figuras apostaron por una estética natural pero con énfasis en los detalles. Un estilo que, para la diseñadora, se trata de lucir una piel brillante y fresca, con un make up que remarca ojos con profundos, con los llamados smokey eyes, y bocas opacas en tonos nude. Una elección que aporta un equilibrio perfecto entre frescura y sofisticación.

En cuanto a los peinados, fueron cuidadosamente seleccionados para complementar los trajes elegidos. Es por eso que recomendó que “si se elige el cabello suelto, las ondas rotas son una excelente opción, ya que aportan una imagen fresca y prolija. Por otro lado, si se opta por el cabello recogido, la tendencia es un pelo lacio, con cola y raya al medio, con gel o sin él, ambas opciones válidas para acompañar un traje en una gala”.

En tanto, los accesorios lograron posicionarse en un rol destacado, siendo gargantillas y aros grandes los favoritos de la noche. Este tipo de detalles no solo complementaron los atuendos, sino que elevaron cada look, consolidándose como piezas clave para cualquier evento de alta gama.

La moda masculina brilló con la elegancia de smokings y trajes en tonos oscuros. Detalles como moños rasados, corbatas finas y cortes impecables destacaron en una noche donde lo tradicional reafirmó su protagonismo en la alfombra roja.

La moda masculina: elegancia clásica con toques modernos

Aunque menos destacada, en muchas oportunidades, la moda masculina en la alfombra roja dejó su huella al realizar una fusión impecable de lo clásico y lo atemporal. “La platea masculina para la red carpet es increíblemente estable en cuanto a las tendencias... sin mucho vanguardismo, es óptimo elegir el ambo clásico como traje o smoking y el infaltable moño rasado que destaca en detalle”, observó Profumo.

Los tonos oscuros fueron los grandes protagonistas en esta categoría. El negro y el azul oscuro fueron tendencia en esta gala, donde también se mostró la importancia de los detalles al momento de completar el look masculino. En este caso, la elección de lucir un moño o corbata fina, que no se centre solamente en la camisa, brinda un aspecto más de elegancia ideal para una velada única.

*Con fotos de RS Fotos, Jaime Olivos y Prensa America TV