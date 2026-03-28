El análisis del director de Alpine sobre la actuación de Colapinto y su comparación con Gasly en la qualy del GP de Japón: “No logró el mismo salto”

Steve Nielsen analizó el rendimiento de Franco Colapinto en la qualy del GP de Japón

El director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, analizó el desempeño de su equipo tras la clasificación del Gran Premio de Japón y puso especial atención en la situación de Franco Colapinto, quien no logró acceder a la Q3 en el trazado de Suzuka. “Como equipo, trabajaremos duro y le daremos a Franco todo lo que necesite para comprender mejor por qué no tuvo el ritmo necesario y ayudarle a cerrar esa brecha”, afirmó el directivo tras la sesión clasificatoria. El piloto francés largará la carrera en el séptimo lugar, mientras que el argentino desde el puesto 15.

Según explicó Nielsen, la escudería francesa llegó a Japón con expectativas moderadas luego del resultado positivo en China. El responsable deportivo indicó que Suzuka representa un desafío técnico diferente tanto respecto a Shanghái como a Melbourne, lo cual llevó al equipo a adoptar una actitud cautelosa hasta obtener los primeros datos reales en pista. “Llegamos al fin de semana tras el resultado positivo de China con los pies bien puestos en el suelo. Suzuka es un circuito completamente diferente a Shanghái, o incluso a lo que vimos en Melbourne, por lo que nos mostramos cautelosos respecto a cómo nos iría y queríamos esperar a la clasificación para tener una confirmación”, expresó el ingeniero británico en la gacetilla de prensa difundida por el equipo.

El balance fue dispar para la escuadra: Pierre Gasly volvió a ubicarse entre los diez mejores con un séptimo puesto, repitiendo el resultado de la semana anterior. “Lo que resulta realmente prometedor es que, con Pierre, hemos podido repetir el mismo resultado de las sesiones de clasificación de la prueba anterior, en la P7. No hay puntos por la clasificación, pero nos reafirma y nos da confianza en que contamos con un paquete capaz de rendir en una gran variedad de circuitos”, indicó el dirigente. Gasly superó a los autos de Red Bull Racing en la definición, consolidándose como el mejor del “resto” detrás de los dominadores de la temporada.

En contraste, el piloto argentino Franco Colapinto no consiguió pasar a la Q3 y partirá desde la decimoquinta posición. “Por parte de Franco, no logró el mismo salto de rendimiento entre sesiones y quedó eliminado en la Q2”, puntualizó Nielsen.

El responsable de Alpine remarcó el compromiso del equipo para respaldar al piloto argentino en el proceso de adaptación a los nuevos monoplazas. “Trabajaremos duro y le daremos a Franco todo lo que necesite para comprender mejor por qué no tuvo el ritmo necesario y ayudarle a cerrar esa brecha”, sostuvo el directivo. De acuerdo con lo visto en las sesiones de práctica del viernes, Colapinto mostró un ritmo competitivo con mucha carga de combustible, lo que alimenta las expectativas de sumar puntos en la carrera principal de este domingo. “El viernes, con mucho combustible a bordo, vimos que el ritmo era competitivo, así que tenemos esperanzas de volver a estar en la lucha por los puntos mañana con ambos coches”, puntualizó Nielsen.

El director deportivo también subrayó que la fiabilidad sigue siendo un factor determinante en esta etapa del campeonato. “Sabemos que es una carrera larga y que la fiabilidad sigue siendo un factor importante al principio de la temporada, así que nos mantendremos totalmente centrados en el trabajo que tenemos entre manos y esperamos sumar más puntos antes de las vacaciones de primavera”, concluyó.

La carrera principal del Gran Premio de Japón se disputará este domingo a partir de las 2 de la mañana (hora argentina) en el circuito de Suzuka, con Andrea Kimi Antonelli largando desde la pole, George Russell en segunda posición y Oscar Piastri junto a Charles Leclerc en la segunda fila. Colapinto buscará remontar desde la decimoquinta posición, mientras Gasly partirá séptimo y el equipo francés apunta a sumar unidades con ambos monoplazas en una temporada que sigue mostrando desafíos para los debutantes y cambios técnicos en la Fórmula 1.

En la misma gacetilla difundida por Alpine, el piloto argentino analizó su actuación en la qualy de Suzuka: “No ha sido el resultado que esperábamos hoy al llegar a la clasificación. En general, este fin de semana nos ha costado mucho encontrar el ritmo con poco combustible. El coche se comporta y rinde mucho mejor con mucho combustible, lo que esperamos que sea un buen augurio para mañana. En la Q1 fue mejor, pero en la Q2 no dimos el paso que necesitábamos para tener opciones de pasar a la Q3. Como vimos con lo que hizo Pierre, no aprovechamos al máximo el potencial del coche. Con estos coches hay que estar en el rango de funcionamiento adecuado en cada pequeño detalle para sacarle el máximo partido, y nosotros no lo estuvimos. Tengo que trabajar con el equipo para entender algunas cosas más y ver cómo podemos mejorar. Es la primera vez que conduzco aquí; es un circuito agradable, pero también muy técnico, así que sin duda hay algunos aspectos en los que aún tenemos que mejorar. Desde ayer, el ritmo de carrera parecía más competitivo, así que, si podemos mantenerlo, esperamos poder abrirnos paso en el Gran Premio de mañana".