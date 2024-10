Brasil, el destino elegido por los argentinos: 10 playas soñadas para visitar

Brasil se convirtió en un destino clave para los argentinos, que encontraron en sus playas y cultura un refugio cercano y accesible en 2024 (Getty Images)

Brasil se convirtió en uno de los destinos más elegidos por los turistas argentinos, lo que marca un boom sin precedentes. En lo que va del año, más de 1,4 millones de argentinos cruzaron la frontera hacia el gigante sudamericano y esto consolida a Argentina como un gran emisor de turistas extranjeros al país, según datos del Ministerio de Turismo de Brasil.

El atractivo de sol y playa, junto con la oferta diversa de Brasil, es un imán consolidado para los viajeros argentinos. Destinos icónicos como Río de Janeiro, Florianópolis y Bahía se destacan como los favoritos, que saben captar el interés de miles de turistas que buscan paisajes paradisíacos, cultura, gastronomía y actividades al aire libre que complementan la experiencia brasileña.

Así, Copacabana (Río de Janeiro), Praia da Lagoinha do Leste (Florianópolis), Playa de Espelho (Porto Seguro), João Fernandes (Búzios), Playa de Taipe (Arraial d’Ajuda), Playa de Gunga (Maceió), Bahía dos Golfinhos (Pipa, Tibau do Sul), Praia do Madeiro (Tibau do Sul, Río Grande del Norte), Quarta Praia (Morro de São Paulo) y Praia do Aventureiro (Ilha Grande) son las arenas visitadas.

Según informó la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la República Argentina a Infobae, entre enero y agosto de 2024, 1.432.666 turistas argentinos viajaron a Brasil. Si bien esta cifra -según los números oficiales, representa una disminución de casi 80.000 turistas en comparación con el mismo período de 2023, cuando se registraron 1.512.439 viajeros- el país vecino sigue siendo un lugar para vacacionar muy elegido.

La devaluación del peso hizo que Brasil se convirtiera en una opción accesible para las vacaciones de miles de argentinos (Getty Images)

A lo largo de la última década, el 2018 se mantiene como el año con mayor cantidad de turistas argentinos que viajaron hacia Brasil, con 2.638.301 visitantes, lo que representa un 39 % más que los 1.891.867 registrados en 2023, de acuerdo a la información brindada por la Secretaría. Sin embargo, tras la caída drástica que trajo la pandemia, 2022 mostró un repunte significativo de 62,8 % respecto a 2021, alcanzando los 1.161.874 turistas.

Este boom es tal, que incluso en meses tradicionalmente considerados de baja temporada, como septiembre, se registró un número récord de 445.389 turistas extranjeros, un 26,4% más que en el mismo mes de 2023.

El incremento en la afluencia de turistas argentinos forma parte de un repunte más amplio en el turismo internacional de Brasil, que recibió 4,9 millones de visitantes entre enero y septiembre de 2024, lo que representa un 12% más que en el mismo periodo del año anterior.

El turismo argentino hacia Brasil es impulsado por la atracción de playas y ciudades icónicas como Río de Janeiro y Florianópolis

Aunque las cifras aún no alcanzan los niveles previos a la pandemia, el sector muestra claros signos de recuperación. De hecho, el ministro de Turismo de Brasil, Celso Sabino, marcó una meta ambiciosa de superar: llegar a los 10 millones de visitantes anuales para 2027, un objetivo que refleja el optimismo con el que Brasil encara el futuro de su industria turística.

Entre los sitios más visitados por turistas en Brasil, no solo argentinos sino de todas partes del mundo, siempre se encuentran las emblemáticas playas.

Estas costas poseen una gran riqueza en cuanto a sus paisajes naturales compuestos de aguas cristalinas y arenas suaves. Los siguientes destinos fueron destacados previamente por la prestigiosa publicación especializada en viajes Condé Nast Traveler debido a sus entornos paradisíacos.

Copacabana, Río de Janeiro

Copacabana, famosa por su extensa franja de arena dorada y su paseo en mosaico, es un símbolo de la vida playera en Río de Janeiro (Lorrana Penna/dpa)

Río de Janeiro es uno de los destinos más populares entre los turistas argentinos gracias a su combinación única de playas, cultura y vida nocturna. La ciudad ofrece emblemáticos paisajes como el Cristo Redentor y el Pan de Azúcar, además de sus famosas playas que brindan la mezcla perfecta de sol y diversión.

Entre ellas destaca Copacabana como una de las más icónicas del mundo. Con su larga franja de arena dorada y el famoso paseo en mosaico de piedras, es el corazón pulsante de la vida playera en Río.

A esto se suma su rica oferta gastronómica y el espíritu festivo de eventos como el Carnaval, que atraen a visitantes en busca de una experiencia auténticamente brasileña, cercana y accesible desde Argentina.

Praia da Lagoinha do Leste, Florianópolis

Florianópolis, conocida como la isla de la magia, cautiva a los turistas argentinos con más de 40 playas de aguas cristalinas y arenas blancas (Getty Images)

Florianópolis, conocida como “la isla de la magia”, es un destino favorito de los turistas argentinos por sus más de 40 playas de aguas cristalinas y arenas blancas. La ciudad ofrece opciones para todos los gustos: desde el surf en la playa de Joaquina hasta la tranquilidad de Lagoinha do Leste.

Esta última se caracteriza por ser una joya escondida de la región. Praia da Lagoinha do Leste posee una belleza rústica y un aire tranquilo. Debido a que es accesible solo a pie o en barco, se trata de un entorno virgen protegido por acantilados y una vegetación exuberante. Además, su cercanía con Argentina, la hospitalidad local y la amplia variedad de actividades al aire libre, como senderismo y paseos en embarcaciones, hacen de Florianópolis una opción ideal para disfrutar de unas vacaciones en familia o con amigos.

Praia do Espelho, Porto Seguro

Curuípe es un pequeño destino ubicado en el estado de Bahía, conocido por su belleza natural y su atmósfera apacible. Este lugar es un verdadero refugio para aquellos que buscan escapar del ajetreo de las ciudades y disfrutar de paisajes serenos, donde la selva se encuentra con el océano. La comunidad local, amigable y acogedora, contribuye a que sea un sitio especial para los visitantes que buscan conocer en profundidad la costa bahiana.

A pocos minutos se encuentra Praia do Espelho, considerada una de las playas más hermosas de Brasil. Famosa por sus aguas turquesas, suaves arenas blancas y formaciones rocosas impresionantes, es un ambiente para relajarse y disfrutar de la naturaleza.

João Fernandes, Búzios

João Fernandes, en Búzios, combina aguas claras y calmas con una infraestructura de bares y restaurantes, ideal para el disfrute familiar (Gettyimages)

Búzios, un balneario ubicado cerca de Río de Janeiro, se convirtió en un destino turístico popular gracias a su belleza natural y su aura distendida. Originalmente, era un pequeño pueblo de pescadores, pero evolucionó para ofrecer una combinación única de playas idílicas, boutiques exclusivas y una vibrante vida nocturna.

Entre sus muchas playas, João Fernandes destaca con sus aguas claras y calmas. Es perfecta para nadar y practicar deportes acuáticos como el snorkel y el buceo. Rodeada de flora autóctona y con una infraestructura que incluye restaurantes y bares, brinda un ambiente amable y familiar.

Praia de Taípe, Arraial d’ Ajuda

Arraial d’Ajuda es un pintoresco pueblo costero situado que posee una atmósfera bohemia y una rica historia. A orillas del río Buranhém, este destino atrae a turistas con sus coloridas calles empedradas y tiendas de artesanía.

A pocos kilómetros del centro del pueblo se encuentra Praia de Taípe, una de las playas más impresionantes de la región. Famosa por sus acantilados de arena blanca y aguas azules, es un paisaje espectacular que invita a la tranquilidad y al disfrute de la naturaleza. Los visitantes pueden relajarse, practicar surf o explorar los alrededores, donde se pueden encontrar extensos senderos y vistas panorámicas.

Praia do Gunga, Maceió

Praia do Gunga, a pocos kilómetros de Maceió, ofrece a los visitantes un entorno natural para disfrutar de paseos y excursiones

Maceió, la capital del estado de Alagoas, tiene un cálido clima tropical. Esta ciudad costera combina una rica cultura local con la quietud, lo que la convierte en un destino óptimo para quienes buscan disfrutar del sol, la gastronomía y la hospitalidad brasileña. Atrae a los turistas con su centro histórico, mercados artesanales y festivales coloridos.

A solo unos kilómetros se encuentra Praia do Gunga, un verdadero paraíso natural. Los visitantes pueden disfrutar de actividades como paseos en buggy, excursiones en barco y deportes acuáticos en un entorno de ensueño. Es el lugar perfecto para desconectar y sumergirse en la belleza del litoral alagoano.

Baía dos Golfinhos, Pipa, Tibau do Sul

Pipa es un famoso destino turístico que representa un punto de encuentro popular para viajeros de todo el mundo, atraídos por sus hermosas playas, actividades al aire libre y una atmósfera particular. Sus calles llenas de arte y su diversidad cultural la hacen un lugar único para explorar.

Una de las joyas de Pipa es Baía dos Golfinhos, una playa espectacular que se caracteriza por un área rodeada de elevaciones y la presencia de delfines, como lo indica su nombre, que a menudo se pueden ver saltando en sus aguas. Óptimo para el avistamiento de estos fascinantes animales, también ofrece oportunidades para practicar deportes acuáticos y explorar la biodiversidad local.

Praia do Madeiro, Tibau do Sul, Rio grande do norte

Praia do Madeiro, en Tibau do Sul, se destaca por sus aguas cristalinas y la posibilidad de nadar entre delfines (Freepik)

Tibau do Sul, un encantador municipio en el estado de Río Grande do Norte, es conocido por sus paisajes que combinan acantilados, lagunas y playas vírgenes.

Entre sus costas, Praia do Madeiro destaca con aguas cristalinas y suaves olas. Es perfecta para nadar y practicar snorkelling, además de ser el lugar ideal para observar delfines en su hábitat natural.

Quarta Praia, Morro de São Paulo

Morro de São Paulo es un antiguo pueblo de pescadores que recibe un alto caudal de turistas por sus playas de arena blanca y un emocionante ambiente cultural. Las calles empedradas y los restaurantes ofrecen un encanto único, mientras que las actividades al aire libre hace que cada visita sea memorable.

Una de las playas más destacadas es Quarta Praia, conocida por su tranquilidad y paisajes deslumbrantes. Esta extensa costa rodeada de palmeras tiene aguas cálidas y poco profundas. En ella también se pueden practicar deportes como el snorkel y el paddle surf.

Praia do Aventureiro, Ilha Grande

Praia do Aventureiro, en Ilha Grande, ofrece a los viajeros un refugio rodeado de selva tropical, con su ambiente tranquilo y playas de ensueño

Ilha Grande es un paraíso tropical ubicado en la costa del estado de Río de Janeiro. Posee una exuberante vegetación, montañas escarpadas y playas de ensueño. Sin autos y con un ambiente tranquilo, es el escape de preferencia para quienes buscan desconectar de la rutina y disfrutar de una experiencia auténtica en contacto con la naturaleza.

Praia do Aventureiro es un verdadero refugio para los viajeros que desean una combinación de paz y belleza. Rodeada de impactantes acantilados y una densa selva tropical, tiene una arena suave y aguas claras. También cuenta con una atmósfera acogedora y algunos bares y restaurantes que ofrecen deliciosa comida local.