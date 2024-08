El ranking de las 125 mejores empresas para trabajar en América Latina 2024

Para confeccionar el ranking, Great Place to Work realizó entrevistas a empleados de 30 países (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ranking 2024 de los mejores lugares para trabajar en América Latina de Great Place to Work (GPTW) es una de las evaluaciones más completas del entorno laboral en la región.

El estudio recabó respuestas de 2,2 millones de colaboradores de diversas industrias con presencia en Latinoamérica y priorizó la satisfacción y el bienestar de los empleados, además de la capacidad de las organizaciones para crear entornos inclusivos y equitativos donde todos los colaboradores puedan prosperar, independientemente de su puesto en la organización.

El informe utilizó un enfoque cualitativo que examinó aspectos como confianza, innovación, camaradería, equidad, inclusión, desarrollo profesional, reconocimiento y liderazgo. A partir del análisis, se evaluó que una empresa no solo sea un excelente lugar para trabajar en términos generales, sino que verdaderamente se trate de un “Great Place to Work For All”.

Para poder ser consideradas para el ranking, las empresas deben haber sido distinguidas previamente en una o más listas de “Best Workplaces” de distintos países de América Latina en 2023 o principios de 2024.

El 89% de los colaboradores de las compañías del ranking valoró el acceso a oportunidades de capacitación y desarrollo profesional en su empresa(Imagen ilustrativa Infobae)

Entre más de 2.500 compañías participantes, 125 empresas consiguieron un lugar en el ranking de los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina 2024, divididas en tres categorías según la cantidad de colaboradores: pequeñas y medianas (hasta 499 empleados), grandes (500 o más) y multinacionales.

Las multinacionales deben figurar en al menos tres listas nacionales de la región y tener un mínimo de 1.000 colaboradores en todo el mundo, con al menos el 40% o 5.000 de esos empleados fuera del país de su sede central.

El ranking en cifras

Se evaluaron más de 2.500 empresas con presencia en Latinoamérica

2,2 millones de empleados representados por las 125 empresas principales

Participaron colaboradores de 30 países de América Latina , de los cuales 20 tienen rankings nacionales de GPTW

La lista se compone de 125 ganadores: 25 multinacionales, 50 pequeñas y medianas empresas (10-499 colaboradores) y 50 grandes empresas (más de 500 colaboradores)

En la edición 2024 del ranking, se destacaron cuatro áreas clave que reflejan las prácticas y culturas de las empresas líderes en la región: la adopción de inteligencia artificial, la construcción de confianza, la promoción de la equidad y la adaptación al cambio.

Cultura de la innovación e inteligencia artificial (IA)

El entusiasmo por la IA en el lugar de trabajo se traduce en una mayor disposición a adoptar y utilizar estas herramientas de manera efectiva (Imagen ilustrativa Infobae)

En la edición 2024 del ranking de los mejores lugares para trabajar en América Latina, se destaca la adopción proactiva de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA).

Más de 5.000 colaboradores en Sudamérica, Centroamérica, México y el Caribe contaron que 6 de cada 10 empleados están entusiasmados con la posibilidad de usar herramientas de IA en el trabajo, aunque solo tres de cada diez reportan que sus empleadores están invirtiendo en su capacitación.

Las empresas en el ranking sobresalen achicando esa brecha: el 89% de sus colaboradores tienen acceso a programas de capacitación en IA, en comparación con solo el 59% en las empresas del resto del mercado.

Este compromiso con la capacitación impulsa una cultura de innovación y adaptación tecnológica. Las empresas líderes entienden que invertir en el desarrollo de habilidades tecnológicas de sus colaboradores no es solo una ventaja competitiva, sino una necesidad para mantenerse a la vanguardia en un mercado en constante evolución.

Para confeccionar el ranking de las Mejores Empresas para Trabajar en Latinoamérica, se entrevistó a casi 2,2 millones de colaboradores

La confianza como base del buen desempeño

La confianza se identifica como un pilar fundamental en las mejores empresas del ranking. En estas organizaciones, nueve de cada diez empleados (91%) afirmaron que las personas hacen un esfuerzo adicional para cumplir con los objetivos, en comparación con solo dos tercios (64%) en las empresas del resto del mercado de Latinoamérica.

El informe de GPTW señala que este alto nivel de compromiso es clave para el desempeño y la adaptabilidad de la empresa, y postula que la confianza en los líderes y en la equidad organizacional motiva a los empleados a esforzarse y colaborar con sus colegas.

Además, la confianza facilita la adopción de nuevas tecnologías y la implementación de cambios, ya que los colaboradores se sienten seguros y apoyados durante el proceso.

Un lugar de trabajo justo para todos

Para confeccionar el ranking de las Mejores Empresas para Trabajar en Latinoamérica, se entrevistó a casi 2,2 millones de colaboradores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La equidad es una diferencia clave entre las empresas que lograron posicionarse en el ranking de los Mejores Lugares para Trabajar de América Latina y las típicas de la región. En las compañías del ranking, el número de colaboradores que perciben los ascensos como justos es un 74 % mayor que en las empresas promedio de la región.

La sensación de equidad es vital para una cultura empresarial inclusiva e innovadora. Cuando los empleados sienten que todos tienen las mismas oportunidades de ascenso, capacitación y remuneración, están más motivados para colaborar y dar lo mejor de sí.

Adaptación al cambio

Un 97% de los empleados afirmó que son tratados de manera justa sin importar su origen étnico, género u orientación sexual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empresas destacadas en el ranking también se distinguen por su capacidad de adaptación al cambio. Estas organizaciones muestran un compromiso constante con el desarrollo de sus empleados, preparando a su fuerza laboral para enfrentar y aprovechar los vaivenes del mercado.

El 93% de los colaboradores de las empresas que figuran en el ranking dijeron que sus colegas se adaptan con rapidez al cambio, en comparación con el 64% del promedio del mercado.

Las estrategias para fomentar habilidades de adaptación incluyen programas de capacitación continua y un ambiente de apoyo que permite a los empleados sentirse seguros al enfrentar nuevos desafíos.

Las empresas se clasificaron en tres categorías de acuerdo a su tamaño: pequeñas y medianas (10-499 empleados); Grandes (más de 500 colaboradores); y Multinacionales

Los Mejores Lugares para Trabajar, en números

Los datos obtenidos del ranking de los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina destacan varios aspectos clave en todas las categorías de empresas, ya sean multinacionales, grandes y pymes.

El 93% de los colaboradores de los Mejores Lugares para Trabajar indicó que se les proporcionan los recursos y equipos necesarios para realizar su trabajo

El 90% siente que los líderes expresan con claridad sus expectativas y responden genuinamente a las sugerencias e ideas

El 89% valoró el acceso a oportunidades de capacitación y desarrollo profesional en su empresa

El 96% de los colaboradores se siente orgulloso de lo que logran en su empresa y el 91% cree que su trabajo tiene un significado especial

El análisis de los resultados de la edición 2024 del informe de GPTW para la región, revela que el verdadero diferenciador entre las empresas líderes y el resto es su cultura organizacional. “Al invertir en una cultura de alta confianza e innovación, estas organizaciones están mejor preparadas para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado y enfrentar los desafíos futuros con resiliencia y agilidad”, concluye el informe.

El ranking completo de los mejores lugares para trabajar en América Latina

DHL Express lideró la categoría Multinacionales del ranking los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina 2024 (gentileza DHL)

Multinacionales

DHL Express PedidosYa Hilton Teleperformance SAP SE Deloitte GBM Cisco Nestle SC Johnson Accenture Tigre Hilti Encora Accor Philip Morris International NTT Data AES Eurofarma Oracle Schneider Electric Grupo Lafise Santander Cargill Itaú

Cervecería y Maltería Quilmes se posicionó en el puesto 17 en la categoría Grandes empresas de los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina 2024 (gentileza Cervecería y Maltería Quilmes )

Grandes empresas (más de 500 colaboradores)

Finsocial e-Core Virú S.A. Seguros Universales S.A. Interprotección FNC Casa de Campo Resort & Villas Distribuidora Salvadoreña S.A. DE C.V. Luminova Pharma Group Banco de Occidente Banco Internacional Grupo Security Bancaribe Diunsa Flor de Caña Banco Económico Cervecería y Maltería Quilmes Caja de Ahorros Cervepar Grupo Corporativo Fajardo Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC) Visagio Grupo México Complejo Metalúrgico Sonora Grupo Universal Banco de Finanzas Vesta Customs PlazaVea & Vivanda Parque del Recuerdo Ualá Banplus Banco Universal C.A Grupo Protek Fundación Génesis Empresarial Banorte CBN Grupo EFE Tecnoedil S.A. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) Fundación Universitaria del Área Andina (Areandina) Zoom International Services C.A. Grupo Saesa Gazin Empresas Lipigas Alsuper Droguería INTI Grupo Financiero Bantrab Corporación Lanec S. A. Grupo BIND Lácteos de Honduras S.A. de C.V. Fundimisa Fundição e Usinagem Supera Farma

LinkSolution se posicionó en el puesto 8 en la categoría Pequeñas y medianas empresas de los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina (gentileza LinkSolution)

Empresas pequeñas y medianas (hasta 499 colaboradores)

KIA Ecuador Gestión Integral de Proyectos S.A.S. (GIP) Chévere Salud, C.A. Wines & Spirits S.A. BHS Cevaldom S.A. Inteligo Bank LTD Link Solution Grupo GEN Soluciones Seguras Metalmark BN Valores Creditel Cyberpuerta Parque de La Paz Camposantos y Servicios Maestranza Diesel SA The Friendship Bridge Fedecrédito de C.V. Universidad Central del Paraguay Cooperativa Multiactiva Humana de Aporte y Crédito (Coophumana) Grupo Levvo Raizen Paraguay Elaniin GBH BASE4 Binaria IT Services EDV Rocket Lab CrossNet Carza Assuresoft Aeris Holding Costa Rica S.A. OCP Ecuador Clínicas Sanas Belltech Perú S.A.C. Grupo Landa APC Experian Bancard Aeropuertos Uruguay Human Group Ecu - Italcol S.A. IAS Software Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. (Contecar) Grupo TecnoSpeed Financiera FIC SAECA FarmaElias Adila Fin and Pay Avila Tek Inteligo Group - Subsidiarias Perú Drocosca C. A. - Valmy

Para consultar el ranking completo de los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina 2024 hacer click acá