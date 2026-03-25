La sorprendente historia detrás de las 5 palabras extranjeras que sumaron a la mesa argentina

La integración de alimentos extranjeros en Argentina impulsa una mayor diversidad lingüística y gastronómica en la vida cotidiana - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación sobre la integración de alimentos extranjeros en la vida cotidiana revela que en Argentina, productos como la quinoa, el hummus o el sushi suelen ser pronunciados de manera incorrecta por gran parte de los consumidores. Según el Atlas Lingüístico Antropológico de la República Argentina, elaborado por el Ministerio de Educación y Justicia junto con la Organización de Estados Americanos, la diversidad lingüística del país se ve influida por las sucesivas olas migratorias y la incorporación de términos extranjeros en el habla cotidiana.

En Argentina, la quinoa es uno de los alimentos cuyo nombre genera más confusión fonética entre los consumidores. De acuerdo con datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el consumo de quinoa creció un 42% entre 2020 y 2024, lo que ha incrementado la aparición de consultas sobre su correcta pronunciación en plataformas digitales y medios especializados. La mayoría de las personas la pronuncia “ki-no-a”, aunque la forma recomendada es “KEEN-wah”, según especialistas en fonética del Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires.

La expansión de productos internacionales en la oferta gastronómica local se aceleró en la última década, impulsada por la apertura de restaurantes y el auge de las aplicaciones de delivery. Según la Cámara Argentina de la Industria de Alimentos, platos como el hummus (“jumus” en su versión original), el ramen y el bagel han registrado un aumento del 37% en presencia en menús urbanos entre 2018 y 2025, lo que refleja una tendencia sostenida hacia la diversidad gastronómica.

Los alimentos extranjeros más pronunciados incorrectamente

La expansión de platos internacionales como hummus, ramen y bagel elevó en un 37% su presencia en menús urbanos argentinos entre 2018 y 2025 — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones del Atlas Lingüístico Antropológico de la República Argentina confirman que la tendencia a adaptar fonéticamente palabras como “sushi” (“su-shi” en vez de “su-shi” con acento suave en la primera sílaba) o “brie” (frecuentemente pronunciado “bri” en vez de “bríe”) responde a la necesidad de simplificar sonidos ausentes en el español rioplatense. El queso brie y el pesto también figuran entre los términos con mayor variación fonética en restaurantes y hogares argentinos.

En el caso de la quinoa, alimento originario de Sudamérica, la confusión se potencia por la convivencia de influencias anglófonas y la propia tradición andina. La popularidad de la quinoa en ensaladas y platos vegetarianos experimentó un crecimiento superior al 50% en la última década, según datos oficiales del Ministerio de Agricultura.

El ramen, de origen japonés, es otro caso frecuente: en muchos locales porteños se pronuncia “rámen” en lugar de la forma japonesa “rá-men”, con acento plano. Especialistas del Instituto de Lingüística de la UBA destacan que la exposición a series, películas y contenidos en redes sociales puede corregir algunas pronunciaciones, pero también introduce variantes propias del inglés o del español neutro.

Globalización, redes sociales y hábitos alimenticios

El Atlas Lingüístico Antropológico destaca que la flexibilidad del español rioplatense facilita la localización de términos extranjeros y enriquece el idioma - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno no se limita a la capital. En ciudades del interior como Córdoba y Rosario, la presencia de restaurantes étnicos y la difusión de tendencias culinarias a través de plataformas digitales han multiplicado la aparición de términos extranjeros en menús y conversaciones cotidianas. Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, los pedidos a través de aplicaciones de delivery de platos con nombres de origen asiático o mediterráneo aumentaron un 40% entre 2023 y 2025.

De acuerdo con la doctora Mariana Basso, especialista en sociolingüística de la Universidad Nacional de Córdoba, “la adopción de palabras extranjeras en la gastronomía argentina es un reflejo directo de la multiculturalidad y de la internacionalización de los hábitos alimenticios”. La especialista sostiene que la adaptación fonética es una estrategia natural para integrar nuevos productos a la vida diaria, aunque en algunos casos puede generar malentendidos o dificultades en la comunicación.

Adaptación lingüística y perspectiva regional

El proceso de adaptación lingüística no implica una pérdida de sentido, sino una resignificación local de los términos. El Atlas Lingüístico Antropológico de la República Argentina subraya que la flexibilidad del español rioplatense permite absorber préstamos léxicos y adecuarlos a los patrones fonéticos regionales, contribuyendo a la riqueza del idioma.

La tendencia sugiere que, a medida que crece la influencia de la cocina global y la conectividad digital, aumentará la presencia de términos extranjeros en el habla cotidiana. El desafío, según los especialistas, será lograr un equilibrio entre la fidelidad a la pronunciación original y la naturalización de los nuevos sonidos en el español de Argentina.