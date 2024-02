Estilo Coquette: consejos para adoptarlo en el cabello y en la rutina de belleza

Los peinados Coquette no conocen límites de edad o tipo de cabello; la clave radica en adoptar una actitud que abrace la sofisticación y la romántica elegancia /@chrisappleton1

En el vasto y cambiante universo de la moda, donde las dinámicas vienen y van con la velocidad de la luz, emerge un estilo que, más allá de ser solo una tendencia, se convierte en un reflejo de personalidad y actitud: la moda Coquette.

Te puede interesar: Johana Bahamón cortó su cabello para donarlo y recibió elogios por su nuevo ‘look’

Coquette es una palabra que viene del francés y quiere decir “coqueta”. Este movimiento, que ha capturado la imaginación y el corazón de millones alrededor del mundo, desde Argentina hasta España, pasando por México, Colombia y Estados Unidos, es una invitación a explorar la delicadeza, la feminidad y un toque de coquetería inocente.

La moda Coquette se inspira en la estética de la belleza clásica y romántica, evocando imágenes de un pasado idílico con un toque moderno. Se caracteriza por su uso de colores pastel, encajes, volantes, moños, flores y una preferencia por lo vintage y lo artesanal, buscando siempre resaltar la feminidad de manera sutil pero poderosa. Uno de los elementos mas importantes o icónicos del Coquette, es el moño o lazo que se usa en el cabello y en la ropa.

Coquette, palabra francesa que encierra un estilo que ha conquistado corazones desde Argentina hasta España, destacando por su uso de colores pastel, encajes y un toque vintage /@fadedfairydesigns

Orígenes e inspiración

La inspiración de esta corriente viene de varias fuentes, desde el Rococó francés del siglo XVIII, con su amor por el detalle y la ornamentación hasta la era victoriana y su énfasis en la modestia y la elegancia. En la Francia de la era de Maria Antonieta, las mujeres llevaban vestidos vaporosos de telas como la seda o el brocado, corsé ajustados y peinados espectaculares. Sin embargo, la moda Coquette no se queda atrapada en el pasado; absorbe elementos contemporáneos, creando un híbrido que apela tanto a nostálgicos como a modernos.

Aunque es difícil precisar un lugar de nacimiento, esta tendencia ha florecido gracias a plataformas digitales y redes sociales, donde creadores de contenido de todo el mundo comparten su amor por este estilo, dándole una dimensión global.

Como reconocido estilista y especialista en el cuidado del cabello, he observado cómo la moda Coquette no solo influye en la vestimenta, sino también en el styling y cuidado capilar. Utilizamos esta tendencia para inspirar looks que complementan la moda Coquette, desde suaves ondas hasta recogidos delicados, siempre asegurando que el cabello luzca saludable, brillante y, sobre todo, natural.

La moda Coquette no se limita al pasado, sino que evoluciona con elementos contemporáneos, captando la atención global a través de plataformas digitales /@rev_todolochic

¿Para quiénes son los peinados Coquette?

Los peinados Coquette son ideales para cualquier persona que desee proyectar una imagen sofisticada y romántica. No hay restricciones de edad o tipo de cabello; lo importante es la actitud y el deseo de adoptar un estilo que evoca feminidad y elegancia. Estos peinados son especialmente populares entre quienes aprecian las tendencias vintage y quieren incorporar elementos de épocas pasadas en su look moderno.

Consejos para adoptar el estilo coquette en tu cabello

Para quienes deseen sumergirse en este mundo, los peinados Coquette se caracterizan por su suavidad y fluidez, y aquí hay algunas ideas sobre cómo incorporarlos en tu rutina de belleza:

1. Hidratación y brillo. La base de un cabello coquette es un cabello saludable. Nuestros tratamientos de hidratación profunda son perfectos para recuperar la vitalidad y el brillo, esenciales para lucir los peinados con suavidad y elegancia.

2. Ondas suaves. Las ondas ligeras, al estilo de las musas del cine clásico, son un complemento perfecto. Utilizamos técnicas que protegen tu cabello mientras te ofrecen un look romántico y femenino, ideal para cualquier momento del día.

Moda Coquette - Rocco

3. Accesorios delicados. La moda Coquette ama los detalles, por lo que recomendamos adornar tu cabello con accesorios sutiles, como cintas, diademas de encaje, o incluso flores naturales, para un toque extra de feminidad.

4. Coletas. Esta tendencia se caracteriza por agregar a estos peinados, como son las coletas, lazos o cintas para darle ese toque Coquette e hiperfemenino.

5. Recogidos bajos. Opta por recogidos bajos, como moños sueltos o chignons, adornados con accesorios delicados como pasadores con perlas o flores. Este estilo es ideal para mostrar la nuca y resaltar detalles en la ropa, como cuellos o espaldas abiertas.

6. Trenzas. Las trenzas, desde las más sutiles incrustadas en el cabello hasta las coronas trenzadas, aportan un toque de inocencia y son perfectas para cualquier longitud de cabello. Juega con diferentes estilos de trenzas para encontrar el que mejor se adapte a tu look Coquette.

La suavidad y fluidez definen los peinados Coquette, donde la hidratación y el brillo son fundamentales para lograr un look romántico y femenino /@skims

¿Qué tipo de cabello?

La belleza de los peinados Coquette es que se pueden adaptar a cualquier tipo de cabello.

-Cabello largo. Ideal para ondas suaves, trenzas, y recogidos elaborados.

-Cabello mediano. Perfecto para estilos con movimiento y recogidos bajos.

-Cabello corto. Aunque pueda parecer un desafío, el cabello corto puede adornarse con accesorios o peinarse con ondas suaves para un efecto Coquette.

Incluso el cabello fino o grueso puede llevar estos estilos, utilizando productos adecuados para dar volumen o controlar el frizz, respectivamente. La clave está en la preparación y el cuidado del cabello, asegurando que esté sano y manejable para crear el peinado deseado.

Un estilo que transciende

La moda Coquette es más que una tendencia pasajera; es una expresión de individualidad y una búsqueda de belleza en la delicadeza y la sutileza. En este viaje estético, desde Rocco Donna Professional, nos enorgullece ser tus aliados, ofreciendo productos y consejos que realzan tu belleza natural y complementan tu estilo Coquette, permitiéndote brillar con luz propia.

Ondas suaves al estilo de las musas del cine clásico se presentan como una opción perfecta para incorporar la estética Coquette en la rutina de belleza diaria /Pinterest

Invito a todos, no importa en qué rincón del mundo se encuentren, a explorar la moda Coquette. Descubran en ella no solo una forma de vestir, sino una forma de vivir, donde la belleza, la elegancia y el cuidado personal se entrelazan para crear algo verdaderamente único.

En conclusión, la moda Coquette es un homenaje a la feminidad, un recordatorio de la importancia de los detalles y una invitación a redescubrir la belleza de lo clásico con un toque contemporáneo. Como Leonardo Rocco, creo firmemente que cada persona tiene una esencia única que merece ser celebrada. Y en el arte del cuidado capilar, así como en la moda, encontramos infinitas maneras de expresar quiénes somos.

Los peinados Coquette no son solo una forma de arreglar el cabello; son una expresión de individualidad y una extensión de un estilo que celebra la feminidad y la elegancia atemporal. Independientemente de tu tipo de cabello o longitud, hay un peinado Coquette para ti. Con la actitud correcta y un poco de creatividad, puedes transformar tu look y proyectar la esencia de la moda Coquette, un estilo que es tanto un homenaje al pasado como una visión moderna de la feminidad.

* Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza, el primero ubicado en Ocean Drive y 1stStreet y el segundo en el Carillon Miami Wellness Resort en NorthBeach, además es creador de su línea de productos Rocco Donna Professional”. IG | @leonardorocco1