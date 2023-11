Bobby Flores y la apertura de su nuevo bar: “Todo lo que hice fue para llegar hasta donde estoy hoy, este es mi lugar”

“Tengo 64 años y, a esta altura, me pasa que todo lo que encaro es para toda la vida, porque miro para adelante y no sé qué va a pasar”, dice Bobby a Infobae (Luciano González)

Bobby Flores siempre está en movimiento. Disc jockey y musicalizador radial, fundador de la icónica Rock&Pop, ganador del Premio Konex de Platino 2007 a la difusión de la música popular y Martín Fierro 2017 a la Labor Radial Musical, es sin dudas una voz autorizada e ineludible en lo que concierne a la música y a la historia de la radio.

Ahora, un nuevo proyecto junto a socios y amigos tomó forma y reafirma el espíritu indomable y enérgico de Bobby. Se trata de Mixtape Listening Bar, un sitio que conjuga los mundos siempre alineados de la música, la coctelería y la gastronomía. El lugar se encuentra ubicado en pleno barrio de Belgrano, en la planta superior del restaurante Haiku Sushi.

En diálogo con Infobae, Flores repasó la trastienda de esta apertura. “Somos varios socios; en realidad, amigos y socios. Entre otros, estamos el maestro del sushi Takeshi Shimada, el chef Quique Yafuso, el icónico bartender Pablo Pignatta y yo. Es como la típica amistad con la gente del barrio o del trabajo, y ser amigo y socio es algo increíble. Hablás de todo lo que hablás con tus amigos y acá tenés algo más en común”, valoró.

Decenas de invitados se acercaron a la apertura del bar de Bobby. "Este es mi lugar", dijo el musicalizador, entre sonrisas

Y sumó: “Mixtape es un listening bar; un nuevo concepto gastronómico oriental, que tiene que ver con los tragos, la comida y, sobre todo, con la atmósfera, que se da con la música, la ambientación y que está muy cuidada. Es como un bar de diseño”.

Uno de los aportes creativos troncales de esta iniciativa es el de Quique Yafuso, que es el dueño de Haiku, en la planta baja del lugar.

“Con 35 años en el barrio, Quique ya un histórico del sushi clásico. En su restaurante comía Luis Alberto Spinetta porque estaba a la vuelta de su casa paterna, también comíamos con Gustavo Cerati”, evocó Bobby.

Uno de los pilares fundacionales de Mixtape Listening Bar es "comer y después quedarse a tomar algo sin tener que buscar otro bar para hacerlo", según contó Bobby a Infobae

“Ahora, arriba construimos Mixtape -continuó a Infobae- con otro apoyo importante que es el de Pablo Pignata, que tenía Mundo Bizarro, un bar clásico de los 90. Pablo está en la barra ahora, y yo estoy en la musicalización y ambientación con Luiggi, otro de nuestros socios. Tenemos una linda terraza compartida. Shimada, por su parte, está en la cocina; él formó dos generaciones de sushiman en Buenos Aires y es legendario. Se copó con la idea y quiso poner su omakase ahí”.

¿Qué es el omakase? Así lo explicó Flores: “Es sushi de hoy. No hay una carta, es lo que hay en el día, todo fresco, Es un sushi fresco y power. Es un lugar único. Es lo que siempre buscamos nosotros, los socios, que somos varios, también está Cabito Alcántara. Es un lugar en el que podés terminar de comer y quedarte ahí, sin tener que buscar otro bar para tomar algo”.

La música propuesta por Bobby en su bar es "del día", al igual que los platos: el DJ diagrama las listas musicales que cambian cotidianamente

Así como el sushi, la música también es del día y está cargo del propio Bobby, a esta altura un musicalizador inconfundible. “Con 47 años de experiencia musicalizando, ya sé y entiendo lo que busco. Acá vamos a proponer música secuenciada, refinadamente elegida, con una búsqueda siempre de experiencias nuevas. Todos los días es diferente. Es vivir una experiencia que va más allá de la comida o del trago; es una atmósfera diferente”.

Antes de esta inauguración, Flores y sus compañeros de aventura, como quienes no dejan nada librado al azar, testearon no solo el buen funcionamiento de la instalación sino, sobre todo, la gastronomía y la ambientación. Para eso, acudieron a las voces más confiables y sinceras: las de los seres queridos.

Pablo Pignatta, una eminencia de la coctelería nacional, estará detrás de la barra del bar

“Hicimos un montón de pruebas sorpresa con gente cercana. Digo sorpresa porque los convocábamos como una juntada común y corriente en una casa sin avisarles que se trataba de un nuevo bar que estaba a punto de abrir. Posteriormente, la cosa avanzó y terminamos haciendo hasta cumpleaños, inclusive el mío. Mucha gente no sabía a dónde iba, llegó aquí y quedó encantada. Nuestro entorno más confiable respondió bien y no queremos perder el envión. El proyecto funcionó de manera óptima”, resaltó el alma máter de esta moción.

Bobby tiene una vasta experiencia en nuevos proyectos y en inauguraciones, desde radios hasta el mencionado Mixtape. Los balances, naturalmente, llegan y se abre la reflexión. “Tengo 64 años y, a esta altura, me pasa que todo lo que encaro es para toda la vida, porque miro para adelante y no sé qué va a pasar”, resaltó.

Amalia Amoedo, Bobby Flores y Quique Yafuso, en pleno brindis en la apertura de Mixtape Listening Bar

Y agregó: ”Jamás me metería en algo así si no confío en que esto es lo que quiero hacer de aquí hasta que se me acabe la garantía. Este es mi lugar. Empiezo a pensar que muchas de las cosas que hice, las hice para tener esto hoy. Nada fue casualidad. Tuvimos contratiempos y salimos adelante durante un año o más. Es un bar que abrieron unos amigos conmigo. Uno se ocupa de cada cosa. Y aquí estamos”.

En las redes sociales de Mixtape se pueden ver algunos de los puntos de la filosofía que pregona Bobby Flores aquí y en cada paso que da. “Este es un lugar para beber, comer y conversar. Pero ante todo, para escuchar muy buena música. Acá la música no es funcional, es fundamental. Si te gusta la música tenés que venir. Y si te gusta la comida rica y los buenos tragos, también”, rezó la última publicación del Instagram. “Están todos invitados”, cerró Bobby.

Fotos: Luciano González

Mixtape Listening Bar se encuentra en Franklin Roosevelt 1806.