Cómo impactan la desinformación y la credibilidad en el autocuidado de la salud y la sustentabilidad

El Congreso “Más mujeres, mejor periodismo”, fue organizado por Women in the News Network (WINN) junto al Knight Center de Periodismo para las Américas

En esta sociedad moderna en la que vivimos, donde hay sobredosis de información y cada vez es más difícil obtener datos confiables para tomar decisiones correctas, el rol del periodismo toma cada vez más importancia.

Te puede interesar: Los desafíos de la Inteligencia Artificial aplicada al periodismo

Ese y otros temas trascendentales se conjugaron esta mañana durante el Congreso Iberoamericano “Más mujeres, mejor periodismo”, organizado por Women in the News Network (WINN) junto al Knight Center de Periodismo para las Américas. La segunda edición del congreso planteó “Cinco conversaciones sobre periodismo y comunicación para pensar y actuar” de la mano de líderes del medio.

Así, durante cinco paneles de excelencia periodística, referentes nacionales e internacionales dialogaron sobre la importancia del periodismo y cómo hoy las audiencias se informan y toman decisiones a partir de las noticias que reciben.

Te puede interesar: La FDA de Estados Unidos aprobó la primera vacuna contra el chikungunya

Los paneles presentados por Gabriela Olivan, fundadora y presidente de WINN, tomaron temas trascendentales que hoy atraviesan al público y al periodismo como la Inteligencia Artificial, la crisis de credibilidad, el rol del autocuidado para mejorar la salud, la importancia de la sustentabilidad en las sociedades y las nuevas plataformas o formatos para informar.

Primer panel del evento WINN 2023

En el primer panel “Inteligencia Artificial: ¿Un periodismo más o menos inteligente?”, Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, Gabriela Cañas, CEO de la Agencia de Noticias española EFE, y Sofía Vago, presidenta de Accenture Argentina y Latinoamérica Hispana, reflexionaron sobre el efecto de las nuevas herramientas de IA en las narrativas periodísticas.

Te puede interesar: Para qué sirve el té verde y cuáles son sus beneficios para la salud

El segundo panel “Periodismo, Desinformación y Credibilidad”, se habló sobre cómo la confianza en los medios decrece año a año, ¿Cómo recuperar la credibilidad? ¿Cuáles son los temas que importan? ¿Sigue siendo el periodismo el garante de la democracia?, fueron algunas de las preguntas contestadas por sus panelistas: Gabriela Vivanco, directora La Hora, Ecuador y vcicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Claudia Palacios, conductora de Blue Radio, columnista en El Tiempo de Colombia, Paula Escobar Chavarría, conductora CNN Chile y profesora de la Universidad Diego Portales, y Mariajosé Quiceno, VP corporativa de Reputación y Comunicación del Grupo Bancolombia.

El segundo panel versó en el la confianza que hay por parte de la sociedad hacia el periodismo

Quiceno coordinó el panel y expuso el tema de que los medios de comunicación están viviendo en medio de una crisis de confianza que ha crecido en los últimos años. Entonces, Vivanco destacó la polarización de la sociedad que se manifiesta claramente hoy en día y se preguntó: “¿Cuál es el rol de los medios de comunicación ante esto? ¿Van a responder o a reaccionar?”. Enseguida, trató de trazar el mapa de cómo eligen las audiencias las noticias que consumen.

“Hay demasiada información disponible. Y también hay cada vez más estrés crónico. Y eso se ve en las audiencias. Nos damos cuenta que hay más sociedades que reaccionan de manera violenta o impulsiva. Y eso se deriva también en la forma en que esa sociedad elige a las autoridades que los gobiernan. El estrés crónico está en aumento y el daño que genera se nota muchas veces más en las mujeres”, planteó. Y remarcó la importancia que tienen los medios de comunicación que ayudan a la sociedad a comprender esta problemática.

A continuación, Palacios indicó que hubo una disrupción de los medios de comunicación, cuando llegaron las plataformas digitales que permitieron la interacción con las audiencias. “Los más estratégicos tomaron las decisiones correctas, para que sus audiencias permitieran comprender que no podían abarcar todo y que la noticia no dada no se trataba de una censura. Y no cayeron en la dictadura del click”.

Claudia Palacios habla de su experiencia como periodista colombiana

También hizo foco en la analfabetización de los jóvenes en las audiencias digitales y que por otro lado hay muchos periodistas que se reciben en varias universidades sin formación de criterio o manejo correcto del lenguaje. “Hoy una persona analfabeta es quien no sabe consumir información. Hay que observar qué percepción se forma alrededor del medio de comunicación y hay que enseñarle a las audiencias los contenidos hechos con rigor, que es una de las bases del periodismo. Las audiencias más jóvenes les falta esa percepción del rigor y de los contenidos profesionales, hecho por un medio y no por otras fuentes falsas o sesgadas”.

Paula Escobar Chavarría, conductora de CNN Chile y profesora en la Universidad Diego Portales, remarcó que “hay una responsabilidad de los medios de comunicación al brindar la información. Y eso se diferencia de la actividad de difusión de información que se realiza en las redes sociales. Esa idea de que cualquier persona puede ejercer el periodismo es un error”.

“También vemos a la hostilidad como la moneda de cambio más frecuente en las redes sociales, en las que las mujeres son las víctimas más afectadas. Hay más violencia online desde que Elon Musk está al frente de Twitter, según se publicó en un reciente informe. Queremos más mujeres en el periodismo. Invito a no polarizar, encontrando un tono profesional adecuado, sin entrar en el juego de la confrontación, que lleva a socavar la profesión y la democracia misma”.

El tercer panel tuvo como protagonismo el autocuidado y en el rol del periodismo en la alfabetización de la salud.

El rol clave que tiene el periodismo en la salud fue tratado en el tercer panel

Daniela Blanco, Directora Editorial de Infobae precisó que el autocuidado es uno de los grandes vocablos del Siglo XXI. “Somos todos protagonistas de una sociedad disruptiva en términos comunicacionales, sociales y socioculturales. Nos rodean la guerra, procesos democráticos y disrupciones sociales y comunicacionales. Pero en el mundo de la salud, y con la pandemia por coronavirus que nos detuvo en un tiempo casi imaginario, se instalaron desafíos puntuales sanitarios, y más respecto a las sociedades longevas. Hoy el gran desafío es vivir más y mejor”, enfatizó.

Blanco citó la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el autocuidado, como la capacidad de individuos, familias y comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades, mantener la salud y hacer frente a las enfermedades y discapacidad con o sin el apoyo de un proveedor de atención médica.

“El autocuidado son hechos simples. En las pequeñas acciones ocurren los grandes cambios. Tenemos que ir a la ´baldosa chica. El autocuidado debe apuntar a individuos empoderado sus decisiones, en atender a su prevención, en visitar al especialista médico y hacerle preguntas. Que esa consulta sea activa. Que vaya a vacunarse. Que lea medios de comunicación vinculados a temas científicos con validaciones de fuentes eficaces”, subrayó.

Finalmente, insistió en el deber de apuntar al tema macro, con regulaciones vinculadas a los nuevos tiempos, con espíritus mancomunados entre las reguladoras, el mundo pharma y el mundo científico para dar más acceso y empoderamiento del individuo.

Daniela Blanco, de Infobae, coordinó el panel sobre autocuidado y el papel de los medios, del que participó Juan Thompson de ILAR y Silvina Brienza, de Bayer

Silvina Brienza, directora médica de Consumo para el Cono Sur de Bayer sostuvo: “Me gustó el término que dio Daniela sobre que el autocuidado es uno de los principales conceptos del Siglo XXI. Desde ILAR, nuestro principal foco es desarrollar esta estrategia en América latina en conjunto con otros actores de este ante, como también tener conciencia de este cuidado responsable, siempre basado en la ciencia”, indicó.d

“Como compañía científica que es Bayer, ponemos al frente el autocuidado y las alertas que las personas deben tener en su vida. Si tengo un síntoma o sé lo que me está pasando, es mucho más fácil para todos. Estamos trabajando con distintas campañas como Mujeres sin tabú, que brinda conocimientos a las mujeres para generar un autocuidado responsable para mejorar el autocuidado. La automedicación responsable es muy importante. Y para eso hay que enseñarle al paciente en el consultorio de cuándo debe tomarla, cuál es el síntoma correcto, qué pasa si no funciona. En este sentido el farmacéutico es una pieza clave también, además del médico. Y los medios también tienen una gran llegada a la población y es importante su comunicación en salud. Las dos palabras que debemos tener en la cabeza es educar y empoderar”, afirmó Brienza.

Luego, Juan Thompson, director general de ILAR (Asoc. Latinoamericana de Autocuidado Responsable) sostuvo: “Me gustó el término que dio Daniela sobre que el autocuidado es uno de los principales conceptos del Siglo XXI. Desde ILAR, nuestro principal foco es desarrollar esta estrategia en América latina en conjunto con otros actores de este ecosistema que llamamos salud que conforman los gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, agencias regulatorias que regulan los productos de autocuidado, por ejemplo”.

Y agregó: “Uno de los principales focos en ILAR es la producción de evidencia. Y lo llevamos adelante con estudios que trabajamos para el bienestar de la salud de una comunidad. Y lo hacemos con la Federación Internacional de Autocuidado para saber el impacto económico y social del autocuidado, que se estima que 7 mil millones de dólares de ahorro que el autocuidado genera en la salud de América latina. Para 2030 vamos a tener un déficit de 118 millones de profesionales de la salud, frente al creciente incremento de necesidades de personas más longevas”.

Thompson resaltó el papel de los profesionales de la salud y también tener un marco regulatorio que nos asegure un acceso seguro y eficiente de intervenciones de autocuidado, como medicamentos de venta libre, productos alimenticios y herramientas de autotesteo, como las que se utilizó durante la pandemia por COVID. “La inclusión en salud implica tirar abajo las barreras individuales, sociales, culturales, políticas, etc, es el punto fundamental para que la salud y que el autocuidado esté disponible a todas las personas, principalmente en Latinoamérica que tiene tanta diversidad. La pandemia nos abrió los ojos. Fue un momento horrible pero del cual aprendimos muchas cosas. Y la educación en salud es un tema clave”, finalizó.

La sustentabilidad busca ser cada vez más protagonista en los medios

Durante el cuarto panel “Cómo promover la sustentabilidad en la agenda mediática”, moderado por Claudia Rostagno, directora de Marketing y Comunicación para Latinoamérica de FedEx, se destacó que en la agenda editorial impulsada por el “click” parece no haber lugar para temas de mediano y largo plazo como el cambio climático, las emisiones y otras cuestiones de sustentabilidad.

¿Cómo empresas y medios podrían trabajar coordinadamente para generar el cambio social que nuestro planeta necesita? Fueron las preguntas disparadoras para que los panelistas Carolina Cortes Arce, VP de Comunicaciones Globales de Avianca y Liza Gross, Senior Advisor Solutions Journalism Network analizaran esta problemática.

Cortes Arce, remarcó que se necesitan talento y equipo para implementar las estrategias de cambio climático, las emisiones y otras cuestiones de sustentabilidad. “Hemos tenido distintas iniciativas en los medios de comunicación, como la agenda pública y mediática en el mundo. Los temas que tienen prioridad son los políticos y económicos. Y se dejan relegados los de sustentabilidad, por ejemplo”, precisó.

Las expertas hablaron sobre la importancia de educar a las audiencias en estos temas sustentables y de medio ambiente

En tanto, Gross reafirmó que el periodismo es el guardián de la democracia. “Las audiencias en lugar de seguir más los temas de cambio climático o medio ambiente, se ven más enajenadas cuando ven situaciones violentas, catastróficas o noticias que no funcionan. Estoy trabajando desde hace varios años en el periodismo de soluciones, que es una técnica periodística que apunta a buscar las respuestas que están funcionando. Se aplican en varios temas y consiste en ver las respuestas que funcionan y mostrar cómo funcionan involucrando a las audiencias”, puntualizó.

Y agregó: “El periodismo no debe cumplir el rol de brazo armado del sector público o privado, sino para servir e informar a la sociedad con datos veraces y confiables para que tome la decisión correcta. Igualmente hay un diálogo e iniciativas entre el periodismo y esos sectores que son exitosas. Eso se logra manteniendo un diálogo franco y sincero.

La evidencia es lo que realmente tiene que atraer al público. Hay que pensar formas distintas de amplificar el mensaje periodístico, pero en nuevos vehículos o medios para hacer circular la información y poder conectarse con el público”.

El quinto panel habló sobre los podcast y su novedoso formato para llegar a las audiencias

El último panel “Conexiones Transformadoras: Plataformas, Nuevos Formatos y Periodismo”, moderado por Claudia Gioia, CEO de Perceptual Advisors, buscó avanzar sobre las plataformas que impulsan la reconfiguración del negocio periodístico y, con eso, surgen nuevas posibilidades para los periodistas.

Nacho Gil, director de Podcasts para Latinoamérica de Spotify, dijo que el podcast es un espacio que tiene características específicas y que permite cosas distintas. “Permite escuchar cuando quiere y dónde quiere. El audio tiene ese descanso visual. Y tiene un impacto en el alcance, que se puede escuchar cuando se maneja, se está en el gimnasio o cocinando. El contexto en que es presentado, permite abrir una interacción más larga y durable. Hoy la generación Z que demanda tiempos o atención más corta, este formado permite un espacio para ir más allá de la superficialidad de una cosa”, enfatizó.

No cualquiera puede ejercer el periodismo, fue una de las conclusiones de este panel

Y Olivia Zeron, periodista Grupo Reforma y conductora “El Café de la Mañana” indicó que el podcast es hoy un formato periodístico. “El audio ya no es un elemento que acompaña un texto, sino que es un formato en sí mismo para contar una historia periodística. Yo ya había hecho radio, TV, guiones, pero para hacer podcast he debido aprender cosas nuevas y desaprender otras. Hoy hay una explosión de contenidos y el podcast tiene posibilidades infinitas para contar una historia periodística”, remarcó.

Y finalizó: “Es contarle algo a alguien de forma muy cercana. Es casi como una conversación. La gente se pone sus audífonos para que le cuentes algo, un hecho nuevo, una historia distinta, con el extra de que hay rigor allí. Y el formato tiene que ser así, como de contar una historia. Esto logra conformar audiencias especiales que no son similares a la radio o la televisión”.