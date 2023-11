Cómo establecer objetivos de running realistas y desafiantes

Santiago García nos cuenta cómo fijar objetivos realistas a la hora de entrenar y competir.

Desde el primero hasta el último de los runners que participan de carreras tienen objetivos, desafíos y deseos. Pero desde los profesionales hasta los novatos, cada uno debe encontrar el nivel que le corresponde. Para la élite, esto se mide con mayor facilidad porque los objetivos y las medidas son más claras. Pero para la casi totalidad de los aficionados, es más difícil saber cuál es el límite al que se enfrentan.

Tener objetivos realistas y al mismo tiempo desafiantes es fundamental para conseguir salud física y mental, evitando frustraciones, que muchas veces le quita el encanto a algo que, después de todo, es un hobby, una elección sin ningún tipo de compromiso que no sea con uno mismo.

Es necesario, incluso imprescindible, plantearse metas. Objetivos para alcanzar, planes para concretar. No siempre se podrá lograr lo que uno busca, pero todo el camino al cielo es el cielo, dice una famosa expresión. La clave está en que esos objetivos sean realistas. Si un corredor de cincuenta años empieza a correr y desea ganar el maratón de Berlín al año siguiente, es un hecho seguro que no lo conseguirá.

Establecer metas inalcanzables puede desencadenar frustraciones (Imagen ilustrativa Infobae)

No es raro que los aficionados se planteen metas inalcanzables y esto termine en una enorme decepción. Pero tampoco es saludable no buscar ningún tipo de mejora o sueño. Nada gigantesco, nada que arruine la felicidad de correr. No perder el gusto por el running ni por aspirar a demasiado o por no buscar absolutamente nada.

Para muchos runners un objetivo es correr una primera carrera, para otros, completar un maratón y así hasta alcanzar planes que son absolutamente personales. Correr el circuito de la Seis Majors -los seis maratones más importantes del mundo- es un ejemplo. No se necesita ser élite para lograrlo, pero sí tiempo, dinero y mucha dedicación.

Pero sin llegar a eso, un objetivo puede ser entrenar todas las semanas del año. Correr un poco más rápido o terminar mejor un entrenamiento. A veces, aunque suene paradójico, un objetivo puede ser simplemente dejar de sufrir.

El disfrute personal y la mejora continua son partes fundamentales de los objetivos en el running (Imagen ilustrativa Infobae)

Disfrutar del esfuerzo, hacer placentera la experiencia de dar lo mejor en los entrenamientos o las carreras.

Los objetivos realistas se ajustan a cada corredor, momento que vive, físico o edad. Es lindo tener proyectos y es sano soñar con algo que necesita trabajo. Desafiarse, apuntar a más o apuntar a algo distinto. No siempre ir más rápido, pero sí siempre dar lo mejor de uno. El running no tiene misterios, lo que uno de la es lo que uno recibe.

No buscar cosas imposibles, que siempre son una buena excusa para rendirse, pero tampoco entregarse a la nada por temor a frustrarse. Buscar equilibrio es una tarea para todos los runners y es algo que nunca se deja de trabajar. ¿Ya saben cuál es su próximo objetivo?

*Santiago García es maratonista, autor de los libros “Correr para vivir, vivir para correr” y “Volver a correr”. Completó la Six World Marathon Majors dos veces. En Instagram: @sangarciacorre.