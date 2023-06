Los siete looks presentados por Bōken para los días de frío

Bōken presenta los “must” de la temporada

El cambio de temporada otoño/invierno es el momento perfecto para pensar un guardarropas que, por ser abrigado, no deje de ser moderno. Las claves de este invierno están marcadas, a grandes rasgos, en el uso de prendas con acento en la cintura, el triunfo de los colores básicos, los cortes oversize y el mix de texturas.

Te puede interesar: Spider-Man: Across the Spider-Verse inspira la tendencia viral de TikTok: “evento canónico”

“Esta temporada combinamos texturas y colores en diseños con detalles de recortes, tachas y acordonados, fabricadas con cuero ovino que se mandó a desarrollar a Italia para obtener la mejor calidad, logrando que el producto se destaque no solo en diseño sino en calidad del material”, explicó Camila Fontana, diseñadora de la marca de ropa argentina Bōken.

Para el primer outfit Agustina Marzari eligió un tapado de cuero largo, un top de espalda abierta y una maxifalda (Lihueel Althabe)

El primer look, elegido por la influencer Agustina Marzari, es monocromático: tapado de cuero largo negro y top de espalda abierta con lazos para atar en el cuello combinados con una maxifalda también de cuero; una de las tendencias más fuertes del momento. Para complementar, sumó una shoulder bag del mismo color

Te puede interesar: Cómo es el comportamiento del viajero colombiano en vacaciones de mitad de año

“Este look lo elegí básicamente porque puedo ir así a una reunión de laburo y después ponerle tacos e irme a cenar”, aseguró la influencer.

El tercer look es una falda larga marrón de cuero combinada con un chaleco del mismo tono (Lihueel Althabe)

Siguiendo con el estilo monocromo, el segundo outfit es un maxivestido de cuero negro con mangas largas, cuello camisero y botones para ajustar: “Estás completamente abrigada, es extremadamente canchero. Es un look que podes usar para un millón de cosas, con zapatillas, con botas. En este caso yo, obviamente, elegí unas botas que completan y este sobre que hace juego”, agregó Marzari.

El tercer look sugerido para los días frescos es una falda larga marrón de cuero combinada con un chaleco del mismo tono. Puede complementarse con tacos -como eligió la influencer- o botas, según la formalidad del evento. Además, el chaleco es reversible: cuero marrón de un lado, peluche negro del otro.

El maxivestido de cuero negro con mangas largas y cuello camisero puede combianarse con botas altas o zapatillas (Lihueel Althabe)

Para días en los que sea necesario vestir en capas, el outfit recomendado por Bōken combina el pantalón de cuero con abertura en los talones (para mostrar los zapatos), blusa negra de cuello tortuga, tapado largo de peluche en color gris y borcegos negros. Pueden sumarse sweaters según el clima.

Para un día de mucho frío, Agustina Marzari eligió combinar el tapado gris de peluche con un pantalón de cuero negro y borcegos (Lihueel Althabe)

“Este look lo uso para todo. Podes ir a tomar el té, podes ir a un almuerzo, a una reunión de laburo, como sea. Este tapado, además de ser muy calentito y el color es espectacular, es reversible. De este lado tiene cuero, full cuero, y de este lado, es un osito”, indicó la influencer.

Siguiendo con la gama de marrones, must de la temporada, el quinto outfit es perfecto para un evento casual: pantalón de cuero marrón oversize, campera del mismo tono y blusa negra. “Este look es lo máximo: extremadamente cómodo, amo el oversize, me van a ver vestida muchísimo con oversize y este pantalón cargo de cuero también es mega calentito, no puede más. Los detalles al costado, los bolsillos divinos”.

El quinto outfit es ideal para un evento casual (Lihueel Althabe)

Para un día más informal, Agustina Mazerli sugiere un look Bōken donde prime la comodidad: jogging negro amplio y campera blanca de cuero con detalles en plateado. El jogging es ajustable y puede colocarse a la cintura, a la cadera o tiro alto.

La comodidad es uno de los elementos clave de la colección de invierno de Bōken (Lihueel Althabe)

Para el último look, ideal para un evento nocturno, la influencer combinó una babucha de cuero, acentuada en los talones, con una campera de cuero corta con drapeado y botas de taco alto.

La campera con corte a la cintura ayuda a estilizar el outfit (Bōken)

“Me encanta usar camperas cortas, me gusta mucho que se vea la cintura porque me estiliza un montón. Y este pantalón también, el detalle del pantalón abajo es increible, que queda babucha. Lo podes cerrar o lo podes abrir también, como a vos te guste, porque se regula. Así que me pareció un look increíblemente canchero”, indicó Mazerli.

Sobre la colección de invierno, la diseñadora de Bōken desarrolló: “Esta colección tiene muchos detalles tanto constructivos como de diseño, ya sea en el exterior o interior de las prendas, generando así un grado de importancia a cada una y brindando una prenda súper exclusiva a nuestras clientas, esos detalles son los que nos destacan y caracterizan por sobre el resto”.

Para encontrar todos los looks de Agustina Marzari, se puede ingresar a la tienda online de Bōken.