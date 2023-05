La Abadía de Westminster bajo la lupa de los diseñadores: quiénes fueron los mejor y peor vestidos en la coronación de Carlos III

La Reina Rania de Jordania una de las más elegantes. La reina Matilde de Bélgica asistió a la ceremonia toda de rosa y según los expertos el color no fue del todo apropiado

Pocas veces asume un rey, sobre todo en Gran Bretaña, que se mantuvo casi 70 años bajo el reinado de Isabel II. Finalmente, le llegó la hora a Carlos III. Hoy, 6 de mayo, fue coronado a los 74 años en la Abadía de Westminster, lugar donde también lo hizo su madre en el año 1953.

Westminster se convirtió, ante la presencia de dignatarios, líderes religiosos y miembros de la familia real y la nobleza, en una especie de alfombra roja donde los invitados, siempre respetando las reyes de protocolo, mostraron los distintos looks en el marco de los códigos que también implican una ceremonia diurna.

En dialogo con Infobae, la diseñadora Maureene Dinar y el director creativo de Valker, Miguel Saberian, analizaron los looks de los invitados, destacando quién acertaron y quienes tal vez no estuvieron a la la altura de las expectativas.

Los mejor y los peor vestidos en la ceremonia de la coronación de Carlos III

Reina Rania de Jordania

La primera mejor vestida de la jornada fue la Reina Rania de Jordania que llegó a la ceremonia de hoy con su esposo, el rey Abdullah. La reina vistió un atuendo monocromático que fue elogiado por los diseñadores debido a su simpleza y glamour: “Ella está impecable, así se lleva un color claro en una ceremonia monárquica. Fina, elegante, sin dudas en el conjunto hacen un buena presentación pero ella es la que se lleva todo el mérito” destacó el director creativo de Valker, Miguel Saberian.

Al tiempo, la diseñadora Maureen Dinar agregó: “Me gustó. Lleva un vestido Pensil con un detalle de una Esaúlette al rededor de los hombros, ademas lleva un clash y un elegante sombrero”.

Reina Máxima de Países Bajos

Máxima junto a su marido, Willem-Alexander. Para esta ocasión, la reina apostó nuevamente por el diseñador holandés Jantaminiau

El look de la Reina Máxima de Países Bajos fue uno de los más esperados de la ceremonia. Junto a su esposo, el Rey Willem-Alexander deslumbraron con sus atuendo en la ceremonia más importante del siglo. Fiel a su estilo, la reina optó por la simpleza. En palabras de Saberian, la reina lució “un sombrero espectacular junto a un vestido con detalles de encaje llamativos y un anudado simple en la cintura que deja caer las extensiones del mismo hasta las rodillas. Me gusta”.

El detalle estuvo sobre la zona del escote, en el que había flores bordadas a mano. Guillermo se mostró con un tradicional traje, un saco con cola color negro con un pantalón a rayas gris y corbata

La reina Matilde de Bélgica

La reina Matilde de Bélgica no acertó con su look según los expertos

La reina Matilde de Bélgica asistió a la ceremonia Junto a su esposo el rey Felipe. A pesar de que tuvo ciertos aciertos, fue una de las peores vestidas de la jornada. “Me gusta el detalle que estén a tono en el rosa, pero se les fue un poco la mano. Ella podría haber optado por algunos detalles más si iba a vestirse por completo de rosa palido” afirmó Saberian. Ciertos detalles hicieron que su atuendo no se viera favorecido.

Por su parte, Dinar agregó: “El sombrero blanco es lo único que criticaría. El vestido es rosa recto con las mangas como capa que salen del hombro ese escote en V cortito con zapatos al tono”.

Nick Cave

Nick Cave llegando antes de la ceremonia de coronación del rey Carlos III y la reina Camila en la Abadía de Westminster, Londres REUTERS

El músico australiano Nick Cave fue una de las celebridades más destacadas que estuvieron presentes en la coronación del rey Carlos III.

Su look sencillo pero elegante estuvo acorde a la ceremonia. El diseñador Miguel Saberian elogió el style de Cave y afirmó: “Un look seguro que transmite confianza, esta muy bien”. Además agregó: “Nick apuesta por lo seguro eligiendo un traje negro proponiendo una camisa de cuello alto cerrada por una corbata de corte clásico un pelo bien prolijo tirado hacia atrás”.

Gran Duquesa María Teresa de Luxemburgo

La Gran Duquesa María Teresa de Luxemburgo y un look "arriesgado", según los expertos

La Gran Duquesa María Teresa de Luxemburgo asistió junto al Gran Duque Enrique de Luxemburgo. Su look fue arriesgado; rompiendo con las tradiciones, la Duquesa optó por lucir un traje en vez de un tradicional vestido midi.

A pesar de la iniciativa, este look fue criticado por los diseñadores: “El azul es sin dudas es color de la realeza, pero el mismo es solo la primera parte de una elección segura, la segunda parte es no hacerlo así” sentenció Saberian.

Por su parte, Dinar afirmó: “María Teresa de Luxemburgo lució un saco y un vestido mezclada con pantalón ancho arriba y más ajustado abajo. El saco se lo ve arriba de un escote que puede ser de un vestido y cosas de perlas pero no se entiende muy bien lo que tiene puesto”.

La princesa heredera María de Dinamarca

Los colores llamativos no suelen ser usados para este tipo de celebraciones; sin embargo, la futura heredera al trono Danés supo llevarlo con glamour

La princesa heredera María de Dinamarca lució un vestido “violeta azulado sobrio pero llamativo” destacó Saberian. Los colores llamativos no suelen ser usados para este tipo de celebraciones; sin embargo, la futura heredera al trono Danés supo llevarlo con glamour y estilo combinándolo con “aros y broches en un color de la misma paleta mucho más claros le dio un toque genial” afirmó el diseñador.

El diseño en color morado, guantes y salones al tono es de Gianvito Rossi. Y el tocado diadema ancha con tul de Jane Taylor.

Rey Jigme Khesar Namgyel Wangchuck y Reina Jetsun Pema de Bután

Rey Jigme Khesar Namgyel Wangchuck y Reina Jetsun Pema de Bután asistieron respetando sus tradiciones

Rey Jigme Khesar Namgyel Wangchuck y Reina Jetsun Pema de Bután asistieron a la ceremonia con looks fieles a sus tradiciones. En cuanto al look de la reina Dinar destacó “el tapado oriental largo con mangas amplias y el escote smoking de seda con un paco de relleno muy liviano y trabajado”. El rey por su parte lució “un tapado corto, con medias y un tapado con puños blancos y negros” afirmó Dinar y sentenció: “Me encantó todo este look”.

Por su parte Saberian agregó: “La nobleza de Bután hace su aparición luciendo vestimenta típica de la región. Ella con el cabello recogido y de color Lila está muy elegante”.

Emma Thompson

Dame Emma Thompson llega antes de la ceremonia de coronación del rey Carlos III. No es un outfit adecuado para la ocasión", dijo uno de los expertos Jane Barlow/Pool vía REUTERS

La actriz británica Emma Thompson junto a su marido el actor británico Greg Wise, fueron unos de los primeros en llegar a la Abadía de Westminster. La actriz lució “un tapado estilo oriental con manga 3/4 en seda amplia y un vestido negro” comentó Dinar.

Sobre su estilo, Saberian fue crítico y afirmó: “No me gustó nada la elección. No es un outfit adecuado para la ocasión. Los estampados no son los indicados ni tampoco usarlo abierto”.

Katy Perry

La actriz estadounidense Katy Perry fue una de las celebridades más esperadas de la jornada. La compositora fue una de las invitadas “no royal” y a pesar de su deslumbrante gargantilla Three Row Pearl Bas Relief de la colección de Vivianne Westwood, su total look no logró convencer al ojo crítico de los diseñadores.

“A mi me parece que esa está correcta con el tema del color de los zapatos pero creo que el conjunto que eligió es muy mezclado con información por el escote del saco y el escote del vestido” afirmó Dinar. “Inclusive los guantes parece que no la pegó con el modelo del vestido, me parece muy recargada”, sentenció la diseñadora.

La princesa Charlotte y el príncipe Louis de Gales

Los pequeños de la familia real británica, la Princesa Charlotte de Gales con 8 años y el príncipe Louis de Gales de 5 años se llevaron una vez más todas las miradas en la coronación de su abuelo el rey Carlos III. Los niños reales lucieron looks acordes y elegantes que se destacaron. “La inocencia de unos niños siempre es atrapante, pero si encima les sumamos un vestuario impecable quedan realmente angelicales” afirmó Saberian.

A pesar de su corta edad los príncipes de Gales “dieron un ejemplo de bien gusto y elegancia” sentenció el diseñador.

La reina Letizia al llegar a la coronación de Carlos III. Eligió un atuendo de Carolina Herrera

El look de la reina Letizia estuvo firmado por Carolina Herrera. Los medios británicos alabaron el estilismo de la reina y la calificaron como una de las royal más elegantes y radiantes.

