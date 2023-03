Quiénes son y cómo piensan 11 de las mujeres protagonistas del gran momento del vino argentino

Close-up of a woman hand pouring wine into a glass. Female waiter serving red wine in a winery. (Getty)

Cada vez que se habla de un vino argentino hay alguna mujer que participa en el proceso de elaboración, y cada vez con más protagonismo. Porque si bien antiguamente la industria vitivinícola estaba vista como una actividad de hombres, una imagen más ligada al consumo del vino, desde el inicio del nuevo milenio las cosas se fueron acomodando, y hoy se puede afirmar que la industria del vino es una de las que mejor refleja la diversidad, equidad e inclusión (DEI), aunque seguramente quede mucho por hacer.

Partiendo desde el viñedo, con el cuidado de las viñas a lo largo del año, no tanto para hacer trabajos de fuerza sino más bien delicados como raleo de hojas, acomodar brotes, etc.

Luego, durante la vendimia, siempre ellas son las más buscadas porque suelen ser más delicadas y precisas con las tijeras. Cuando la uva llega a la bodega, en los vinos premium y de alta gama, se seleccionan los racimos y uvas, y alrededor de esas largas mesas vibrantes siempre hay mujeres eligiendo los mejores granos.

Susana Balbo es una de las referentes más importantes de argentina. Su larga trayectoria sirvió de inspiración a muchas mujeres que hoy se dedican al vino

Claro que el protagonismo de las mujeres hoy quizás no sea 50/50, pero no por cuestiones de género o de diferentes capacidades sino porque aún falta articular las demandas de la actividad con el rol de las madres. Pero ya son muchos los nombres propios que participan en muchos de los mejores vinos argentinos.

Estas son algunas de las mujeres más destacadas en el mundo del vino argentino de la actualidad.

1- Susana Balbo

Sin dudas, Susana Balbo, que se graduó con honores en 1981 y fue la primera Licenciada en Enología del país, es la gran referente en la actualidad, no solo por su vigencia sino por los vinos que elabora en la bodega que lleva su nombre. Allí, en el corazón de Agrelo, cuenta con dos restaurantes donde se puede vivir una experiencia completa alrededor de sus vinos, y además recientemente inauguró un hotel de lujo en Chacras de Coria, también con su nombre. Su larga trayectoria sirvió de inspiración a muchas mujeres que hoy se dedican al vino en distintos ámbitos, pero también a muchos hombres que ven en sus vinos y su visión un camino a seguir.

Estela Perinetti dice que los hombres suelen hacer vincos más de moda, en cambio las mujeres se dejan llevar por sus percepciones

Por suerte, en el vino argentino hay cientos de mujeres detrás de miles de etiquetas, y cada vez son más las bodegas que defienden la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres en sus lugares de trabajo. Hoy, estudios demuestran que los ámbitos laborales que se distinguen por su diversidad, igualdad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) obtienen mejores resultados para los negocios.

2- Estela Perinetti

Otra de las referentes es la ingeniera agrónoma Estela Perinetti, que luego de trabajar 20 años para la familia Catena decidió apostar por su propio emprendimiento. Ella se dio cuenta que quería seguir con la tradición familiar luego de regresar de Europa de hacer un posgrado, justo cuando la industria comenzó a tomar otro vuelo. Ella está en plena vendimia y la adrenalina de la cosecha es lo que más disfruta. “La diferencia entre el hombre y la mujer en las bodegas es que el hombre hace vinos que van más hacia las modas, mientras las mujeres nos dejamos llevar más por nuestras percepciones, poniendo foco en lo que nos causa placer”, afirmó.

A Estela le gusta el desafío que propone el Pinot Noir, y le salen muy bien los Cabernet Sauvignon, más allá del Malbec en su bodega Las Estelas.

Julia Del Águila Eurnekian: “Lo que más disfruto es el proceso de imaginar y luego crear un vino, desde lo abstracto, imaginando sabores, texturas y colores"

3- Silvia Corti

Silvia Corti, como la mayoría de las hacedoras, también está en plena cosecha. Ella asesora a varios emprendimientos, muchos de ellos especializados en uvas orgánicas como Chañares Estate en Lomas del Malbec, pero su corazón y foco está puesto en los single vineyards que llevan su nombre.

Trabajadora incansable y creadora de marcas muy exitosas, hoy reparte sus días entre Mendoza y San Juan, y lo que más disfruta es pasar tiempo en la viña con la gente que hace la cosecha, porque cada historia vínica nace allí, en el viñedo.

Nicole Monteleone dice que los vinos argentinos no tienen nada que envidiarle a los de otras prestigiosas regiones

4- Nicole Monteleone

Por su parte, Nicole Monteleone, agrónoma de Kaiken, dijo que “hay hasta más respeto hacia las mujeres, ya que los hombres se cuidan más en la forma de hablar o de dirigirse a una”. Ella venía de una bodega más grande y aportó una perspectiva más objetiva. Le encanta el vino argentino y que no tenemos nada que envidiar, “hoy hay excelentes vinos tanto de proyectos grandes como chicos”, sostuvo.

Silvia Corti asesora a varios emprendimientos, pero su corazón y foco está puesto en los single vineyards que llevan su nombre

5- Paula Pulenta

La joven bodeguera Paula Pulenta pertenece a la cuarta generación de una tradicional e importante familia de la industria vitivinícola argentina. Hoy dirige Bodega Vistalba, orgullosa de todo lo hecho en los últimos 100 años por su familia; “hemos sido parte de muchas historias laborales y de lindas experiencias de vida para muchas personas, y eso es muy satisfactorio.

Por otro lado, es una responsabilidad y un desafío muy grande seguir aportando y alimentando a la industria, tanto con productos como con educación, con la misma calidad, constancia y responsabilidad que se hizo mi familia desde el primer día”, contó.

6- Julia Del Águila Eurnekian

También pertenece a una familia que hoy también se dedica al vino, en Patagonia y Armenia. “Lo que más disfruto es el proceso de imaginar y luego crear un vino, desde lo abstracto, imaginando sabores, texturas y colores. De la tierra a la mesa, es un proceso largo y fascinante. Hacer vino es un emprendimiento que requiere de mucha creatividad, y creo que los grupos diversos son fundamentales para sortear los avatares de la viticultura”, explicó Del Águila Eurnekian. Hoy viaja por el mundo con el propósito de mostrar y compartir sus vinos, pero también con el objetivo de convertirse en referentes de sus dos terruños amados; Armenia (el principio del mundo) y Patagonia (el fin del mundo).

Andrea Ferreyra una de las grandes enólogas de la Argentina. Recordó a Celia Bustos que abrió camino a las mujeres en la vitivinicultura a fines del siglo XIX

7- Andrea Ferreyra

Andrea Ferreyra es una de las grandes enólogas de la Argentina, y ya lleva 15 años en La Celia. Para ella, “lo más difícil es armonizar el rol laboral que en la vitivinicultura es demandante y el rol de madre. También está el tema de equidad laboral en un ambiente que históricamente ha sido desarrollado por varones, pero con el paso del tiempo las mujeres venimos haciendo camino y cada vez somos más las que, gracias al esfuerzo y mérito, lideramos equipos de trabajo. Considero que la mujer siempre estuvo presente en el mundo vitivinícola, de distintas maneras; el tema es que últimamente hay una visibilidad de su trabajo que antes no existía. Tenemos el ejemplo de Celia Bustos que, habiendo nacido a finales del siglo XIX, lideró la finca que lleva su nombre durante muchos años. Y Como Celia, seguramente hubo muchas otras mujeres. Entonces, para mí el rol de la mujer ha sido el de inspirar a otras mujeres, desde el punto de vista de la capacidad de trabajo”.

Paula Pulenta dirige Bodega Vistalba. "Es una responsabilidad y un desafío muy grande seguir aportando y alimentando a la industria"

8- Soledad Buenaventura

Otra enóloga que está haciendo mucho ruido es Soledad Buenaventura que en enero cumplió 8 años en Dante Robino.

“Descubrí el mundo del vino de la mano de mi abuelo, que trabajaba en una bodega. Hoy disfruto mucho del nacimiento de una nueva cosecha, recorriendo viñedos, siguiendo la evolución de la uva. Y es importante ampliar nuestro rol para que no nos enfoquemos sólo en lo técnico, sino que podamos ser embajadoras del vino”, afirmó la hacedora del Gran Dante Bonarda, al que considera uno de los mejores exponentes.

Soledad Buenaventura propone que las mujeres sean embajadoras del vino

9- Andrea Tansini

Tansini es la primera enóloga de la bodega Doña Paula y trabaja junto a Belén Tudela en el equipo de Martín Kaiser, uno de los ingenieros agrónomos más respetados del país. En la secundaria eligió un colegio técnico agrario y enológico, siguiendo la vocación de su padre, pero en el último año hizo pasantías en una bodega y le encantó tanto la experiencia que se decidió por la carrera de Enología en la Facultad Don Bosco. Hoy lleva 22 años en la industria.

“Para mí ha sido un honor seguir el camino iniciado por tantos enólogos talentosos y ha sido un proceso muy natural. De la mano del Director de Viticultura y Enología de Doña Paula, Martín Kaiser, fui asumiendo responsabilidades y hoy conformamos un gran equipo en el cual compartimos visiones elaborando vinos de gran calidad dando a conocer al mundo el potencial argentino”, contó. Le gustan mucho los cortes, como el Altitud Series 1350, un blend de altura de Gualtallary. “Particularmente me gusta mucho el Cabernet Franc y este blend tiene Cabernet Franc, Malbec y Casavecchia. Creo que es un vino con mucha expresión del lugar, mucha textura, muy original e innovador en cuanto a las variedades”, dijo.

Andrea Tansini, primera enóloga de la bodega Doña Paula, junto a Belén Tudela, con quien trabaja

10- Jimena Castañeda

Por su parte, la agrónoma Jimena Castañeda (Gerente Agrícola de las bodegas del Grupo Molinos Nieto Senetiner, Cadus y Ruca Malén), puso el foco en el gran esfuerzo que le está demandando esta vendimia a causa de las dificultades climáticas a lo largo del ciclo. Sin embargo, está fascinada con el trabajo que están llevando a cabo en las diferentes fincas.

“Como parte de un proceso y junto a los enólogos Roberto González y Santiago Mayorga, decidimos encarar un estudio exhaustivo con el geofísico Guillermo Corona, para el que realizamos 64 calicatas en la finca Villa Blanca, ubicada en Vistalba, y esto nos ha permitido mejorar mucho la forma de hacer nuestros vinos”, explicó.

11- Agustina Hanna

También trabaja en Ruca Malen la enóloga Agustina Hanna, de 32 años. Ella no tiene ningún pariente cercano dedicado al vino, pero hace poco tiempo que un tío suyo viajó a Italia y descubrió que familiares hacía mucho tiempo se dedicaron al vino. “Parece que es verdad eso de que la sangre tira”, dijo.

Para Agustina la competencia con su pareja (que también es enólogo) es muy linda, “es algo que nos une y que compartimos. Nos entendemos el uno con el otro, nos apasiona probar vinos distintos, conocer sobre regiones, técnicas, protocolos y formas de pensar sobre el vino. En muchas cosas coincidimos, en algunas no, y ahí está lo divertido porque al final nos complementamos. De hecho, pudimos trabajar juntos en dos oportunidades y fue emocionante, cada uno aportando puntos diferentes y llegando a un mejor vino, al final somos un buen blend”, contó.

Jimena Castañeda está fascinada con el trabajo que están llevando a cabo en las diferentes fincas

Para ella no es una cuestión del género sino de la actitud de cada persona. “En general, muchos dicen que las mujeres somos más detallistas, más sensibles y prolijas, pero sería encasillarnos, porque también hay hombres que entran en esas descripciones y muchas mujeres que no. Por eso es fundamental entender que ninguno es mejor que otro, sino que se complementan. Para mí las personalidades y formas de pensar no tienen género, por eso siempre busco que los equipos sean mixtos, que haya diversidad para poder así llegar a mejores resultados e ir creciendo en un mundo más inclusivo”.

Agustina Hanna trabaja junto a su marido y considera que ambos hacen un gran equipo

Agustina celebra que sean cada vez más las mujeres en la industria vitivinícola y que sigan ganando visibilidad. “No es que antes no había mujeres, si no que no éramos tan visibles y pocas tenían la posibilidad de liderar proyectos y mostrar su trabajo. Hoy todo eso es cada vez más notorio, y somos cada vez más las mujeres que formamos parte de la industria abarcando y liderando diferentes sectores. Nos veo muy unidas, apoyándonos para seguir creciendo y al mismo tiempo acompañadas por nuestros colegas y por un cambio cultural que se viene dando en todos lados. Por eso no dudo en que a futuro lograremos que el hecho de ver a una mujer líder deje de ser una sorpresa, sino que forme parte de nuestra normalidad”, cerró.

Como estas mujeres, hay cientos de ejemplos más detrás de miles de vinos argentinos y del mundo, demostrando que ya no se trata de una tendencia sino de una realidad.

