Desde los clásicos pareos, al crochet y las transparencias: cómo es la “biblia” de looks en Punta del Este

Looks y tendencias para ir a la playa en Punta del Este

Cada temporada las playas de Punta del Este son la pasarela perfecta del para destilar glamour. El look esta minuciosamente pensado para poder disfrutar de un día de sol y arena pero siempre a la moda. La costa uruguaya es el lugar preferido de los famosos argentinos para pasar sus veranos. El publico sabe que además de visualizar las vacaciones que vive la farándula argentina, encontrará además las últimas tendencias de la moda.

Este 2023, las propuestas son audaces pero sofisticadas, lucidas en las playas por modelos, actrices, e influencers, la costa esteña renueva sus outfits y trae propuestas innovadoras, versátiles e únicas.

Entre ellas se están destacando los tejidos en crochet, los kimonos y las transparencias. A continuación, algunas de las prendas mas chic de esta temporada:

Zaira Nara: Transparencias y kimonos

Zaira Nara con la tendencia del tejido color marrón (@zaira.nara)

Una de las primeras en llegar a Punta del Este, Zaira Nara, elige pasar siempre sus veranos en la costa uruguaya y nunca decepciona con sus looks trendy.

Zaira publicó en sus redes sociales uno de los outfits más usados de esta temporada: el tejido a crochet. La modelo deslumbra con un vestido largo tejido con transparencias y cortes para disfrutar de un día de arena y mar.

Los kimonos son tendencia esta temporada (@zaira.nara)

La conductora de telefé también lució un kimono de lino color marrón claro, otra de las tendencias de esta temporada: colores neutros y telas suaves y frescas para disfrutar de un verano con estilo.

La hermana de Wanda Nara también deslumbró en las playas del este con una pollera larga de lino, una tela fina y ligera que es parte de las tendencias de este verano.

El lino es una tela ideal para estar fresca y con estilo en la playa (@zaira.nara)

Karina Jelinek: Pareos y tiro bajo

Fiel a su estilo, la actriz y empresaria Karina Jelinek lució prendas cómodas y practicas pero que siguen la tendencia. La modelo argentina vistió en estos días la prenda clave de cada verano, un pareo.

Atado a la cadera, Jelinek utiliza el tiro bajo, uno de los cortes que esta en tendencia en esta temporada junto a un buzo crop negro.

Los pareos son un clásico infalible para el verano (RS Fotos)

La modelo argentina también se suma a la tendencia y elige un look tejido. Fanática declarada de los tops en ese material Jelinek optó por lucir uno con un pañuelo en la cabeza también tejido color crema, combinando colores neutros.

Los tops tejidos de colores neutros son los preferidos de Karina Jelinek (@karijelinek)

Nicole Neuman: Tejidos y más tejidos

Nicole Neuman es una mujer con estilo. Cada temporada luce las prendas mas finas y únicas en las playas de Punta del Este. Este año no es la excepción. La modelo se inclinó por la moda de los tejidos, pero mostró un look más jugado.

Según mostró en su Instagram, Nicole lució un conjunto de top y pollera larga tejidos a mano estampados con pequeños cuadrados de colores vibrantes que resaltaron su bronceado en la famosa golden hour.

Nicole Neumann con la tendencia del tejido y los colores fuertes (@nikitaneumannoficial)

Además, la modelo argentina está en los detalles. Imponiendo a full el crochet, la modelo vistió un sombrero blanco tejido a mano para cubrirse del sol y no perder el glamour.

Nicole Neuman, luciendo prendas y gorro tejidos al crochet, junto a su novio Manuel Ucera en las playas de Punta del Este (@nikitaneumanoficial)

Wanda Nara: Camisas y estampados

La modelo y empresaria argentina Wanda Nara eligió looks cómodos y estampados para disfrutar de este verano a pleno junto a sus cinco hijos en Punta del Este. La hermana de Zaira Nara mostró un look “in&out” para disfrutar de un día de playa.

Wanda Nara con su look estampado de entre casa que también luce en las playas uruguayas (@wanda_nara)

Practica y versátil, Wanda llevó días atrás un conjunto con una camisa verde y blanca estampada y un short corto haciendo juego que se puede usar tanto para estar en casa como para ir a la playa.

Camila Homs: Buzo oversize y aberturas

Otra de las protagonistas de este verano que lleva los looks más trendy es Camila Homs, la ex mujer del futbolista Rodrigo de Paul. La modelo opta por pasar sus vacaciones en las playas de Punta del Este, donde se la ha visto con looks versátiles. Entre ellos, uno que es tendencia esta temporada: los buzos oversize.

Cami llevó un buzo blanco grande de la reconocida marca Balenciaga, para sentirse cómoda en sus días en Punta del Este, pero sin perder el estilo.

Cami Homs marca tendencia con un buzo oversize (@camihoms)

Además, la modelo llevó a la playa looks más jugados siguiendo la tendencia del “cut out”. Se trata de prendas con cortes que le dan sensualidad y estilo al look.

A Camila se le vio con un entero tejido, con aberturas, en la costa uruguaya junto con un collar hecho de caracoles haciendo juego y anteojos negros alargados.

La modelo se arriesga con un jugado look (@camihoms)

Agustina Casanova: Sombreros y glamour

La periodista y modelo Agustina Casanova, se hace notar en las playas uruguayas. La conductora optó por lucir en uno de sus días de descanso una prenda que es tendencia esta temporada: un kimono blanco con transparencias y bordados color crema para disfrutar del atardecer.

La modelo completó el look con unos antojos grandes espejados y con un item que no puede faltar esta temporada: sombreros. Agustina lució un sobrero negro con un bordado color claro para completar su look.

El kimono con encajes es uno de los más elegidos de esta temporada (@agucasanova)

Además, la periodista al igual que Camila Homs, sigue la tendencia del “cut out”. Este verano a Agustina se la pudo ver con un enterizo negro con cortes que resaltan su bronceado.

Agustina Casanova sigue la tendencia del “cut out” y marca tendencia (@agucasanova)

Candela Vetrano: Sweaters tejidos

La actriz y modelo Candela Vetrano esta disfrutando de un verano con amigos en las playas de Punta del Este. Junto con una de sus mejores amigas, la cantante Lali Esposito, Vetrano disfruta de risas y tragos en un yate en la costa uruguaya.

Cande Vetrano y una de las prendas más trendy de esta temporada (@candelivetrano)

Compartido por la actriz en sus historias de Instagram, a Cande se la vio luciendo un sweater tejido, largo y oversize de color blanco. Estos sweaters se han impuesto este verano para ese momento cuando refresca en la playa.

Se trata de una prenda que no busca remplazar a los buzos, que también siguen siendo tendencia, si no completar el look brindándole un estilo fino y ligero.

