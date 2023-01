Punta del Este: 10 datos útiles para disfrutar de la temporada 2023

Punta del Este: 10 datos útiles para disfrutar la temporada 2023

Con las calles y playas de Punta del Este colmada de turistas que disfrutan de sus vacaciones de verano, una pequeña guía para conocer todos los beneficios a los que los extranjeros pueden acceder en su estadía en el exclusivo balneario uruguayo y cuáles son los requisitos que ya no se piden para poder ingresar a Uruguay.

1) Requisitos respecto a la pandemia de COVID-19: para ingresar a Uruguay ya no es necesario la realización del test por técnica de biología molecular PCR-RT o test de detección de antígenos, ni se requiere una declaración jurada. Tampoco, es necesario el certificado de vacunación.

2) IVA 0 en hoteles y alojamientos: quienes deseen gozar de este beneficio -que tiene vigencia durante todo el año- deberán presentar su documento de identidad emitido en el exterior. Al estar exonerado, este consumo se factura sin IVA, es decir, el impuesto del 18% no se cobra y no genera devolución. Para que proceda su aplicación, la contratación deberá hacerse de manera directa y no a través de una plataforma digital de viajes.

3) IVA 0 sobre servicios gastronómicos, cuando sean prestados por restaurantes, bares, cantinas, confiterías, cafeterías, salones de té y similares, o por hoteles, moteles, apart hoteles, hosterías, estancias turísticas, hoteles de campo, granjas turísticas, posadas de campo, casas de campo y camping hostel. Este beneficio rige hasta el 30 de abril de 2023 y se realiza, siempre y cuando, dichas prestaciones no integren el concepto de hospedaje.

IVA 0 sobre servicios gastronómicos

4) IVA 0 en servicios de catering para la realización de fiestas y eventos: su vigencia será hasta el 30 de abril de 2023. También, IVA 0 en servicios para fiestas y eventos, no incluidos en lo antedicho.

5) IVA 0 en alquileres de vehículos sin chofer hasta el 30 de abril de 2023.

6) Devolución del 10,5% del precio del alquiler de inmuebles con fines turísticos a locatarios que sean personas físicas no residentes. El beneficio rige si el arrendamiento se realiza en inmobiliarias registradas y el medio de pago utilizado es tarjeta de débito o crédito emitida en el exterior (hasta el 30 de abril de 2023)

7) Devolución de 9 puntos de IVA en servicios de mediación en el alquiler de inmuebles con destino turístico (hasta el 30 de abril de 2023)

8) Régimen de Tax Free que devuelve el 14,4% del valor de la compra realizada en productos como ropa, artesanías, alimentos, bebidas, artículos de cuero y tejidos. Este beneficio solo es válido si el egreso de Uruguay se realiza a través de alguno de los siguientes pasos de frontera: Aeropuerto Internacional de Carrasco, Aeropuerto de Laguna del Sauce, Puerto de Montevideo, Puerto de Colonia, Terminal de Arribos de Cruceros de Punta del Este, Puente Salto-Concordia, Puente Paysandú-Colón, Puente Fray Bentos-Puerto Unzué y Chuy. Al momento de dejar el país, deberá completarse el trámite correspondiente para el reintegro.

Para la temporada 2023, continúa el régimen de Tax Free

9) Descuento del 30% en combustible (naftas) pagando con tarjeta de crédito o débito, sobre el precio de venta, en estaciones ubicadas en un radio de 20 kilómetros desde los siguientes puestos de paso de frontera con Argentina: Fray Bentos – Puerto Unzué, Paysandú – Colón, y Salto – Concordia.

10) Descuento del 24% en combustible (naftas) pago con tarjeta de crédito o débito, sobre el precio de venta, en estaciones ubicadas en un radio de 20 kilómetros desde los siguientes puestos de paso de frontera de Brasil: Chuy, Río Branco, Aceguá, Rivera, Artigas y Bella Unión.

Es importante destacar que la aplicación de todos estos beneficios fiscales corresponden a servicios prestados a consumidores finales, siempre que sean abonados mediante dinero electrónico, tarjetas de débito y/ o crédito.





