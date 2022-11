Se constituyó la Alianza Anti Bullying Argentina: a qué desafíos se enfrenta

Los Estados Miembros de la Unesco designaron el primer jueves de noviembre de cada año como Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el ciberacoso (Getty Images)

En el marco del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, declarado por Unesco, se reunieron en el Congreso de la Nación las organizaciones que integran la Alianza Anti Bullying Argentina. Las instituciones dedicadas a prevenir la violencia en las escuelas realizaron un conversatorio sobre el tema que se pudo seguir por el canal de Youtube de la Cámara de Diputados.

¿De qué hablamos cuando hablamos de bullying o acoso escolar? Para Alejandro Castro Santander, escritor, investigador y psicopedagogo institucional, “es brevemente, el acoso físico, verbal o social que uno o varios estudiantes realizan a uno o varios compañeros. También podemos hablar de ciberbullying cuando este hostigamiento se hace a través de Internet, redes sociales, apps, etc.”.

Castro Santander, que viene trabajando hace más de 15 años en el Observatorio Argentino de Convivencia Escolar, es uno de los miembros fundadores de la Alianza. En una entrevista con este medio, el especialista aseveró: “En general se suma al desconocimiento del fenómeno la gran difusión de los últimos años focalizada en el acoso entre escolares, cuando existen otras situaciones más frecuentes, como conflictos, indisciplinas y violencias esporádicas, las que también distorsionan el clima escolar”.

El bullying es un problema de todos

En el conversatorio, el experto contó que, a pesar de que desde hace ya 50 años que se habla del acoso escolar, todavía no hay una solución concreta ni una prevención efectiva. “Lamentablemente, seguimos en una escuela vieja que no termina de cambiar y se aferra como única preocupación a la lengua, la matemática y la ciencia. Y así debería ser. Pero sabemos que esto no se puede llevar a cabo si no somos capaces de crear un buen clima social escolar. Lo que nos boicotea esta tarea es la violencia en las aulas. El bullying podría ser considerado como un emergente de la gran cantidad de conflictos que no se tratan y terminan en acoso. Debemos tratar tempranamente estos problemas”, advirtió.

Las organizaciones que conforman la Alianza en esta primera etapa son: Equipo ABA, Hablemos de Bullying, Si nos reímos nos reímos todxs, Vínculos Sin Bullying, Comunidad Anti Bullying Argentina y Observatorio de la Convivencia Escolar de la Universidad Católica de Cuyo. Además, participan otras organizaciones en carácter de adherentes relacionadas a la educación y a políticas de no discriminación.

La fecha se conmemora hoy, y bien vale de excusa para hablar de un fenómeno que es más frecuente de lo que se cree y que sufren a diario miles de niños y adolescentes

La Alianza Anti Bullying trazará metas de trabajo compartidas para la prevención del bullying y violencia en las escuelas, fortaleciéndose de los recursos y experiencias comunes. “La construcción de una convivencia pacífica es una responsabilidad colectiva, y únicamente desde el ejercicio de la construcción conjunta es que podremos lograr resultados profundos y a largo plazo”, advirtieron.

“Es un trabajo colaborativo. Haberlo concretado en esta Alianza es una forma de dar un ejemplo de que, si bien no somos iguales y tenemos objetivos particulares, entre todos somos más fuertes. Hay una responsabilidad familiar, en las instituciones educativas, en los medios de comunicación y en otros medios sociales que ocupan lugares importantes. Estamos contentos de haber demostrado que somos capaces de hacer algo juntos y apoyarnos mutuamente. La violencia que vivimos hoy en la sociedad destruye toda la tarea educativa que se realiza en las aulas diariamente”, finalizó Castro Santander en el simposio.

Los principales objetivos de la Alianza:

Las víctimas de acoso escolar suelen sufrir en silencio lo que les pasa (Andina)

- Desarrollar una recopilación de investigaciones estadísticas sobre la problemática del bullying y la violencia en la Argentina, a fin de diseñar un documento con información válida y confiable.

- Generar un vínculo con autoridades de la Unesco a fin de dar a conocer nuestra Alianza, y al mismo tiempo, abrir la posibilidad de un trabajo en conjunto.

- Desarrollar una Guía sobre Buenas Prácticas para la Comunicación sobre Bullying.

- Desarrollar una recopilación de buenas prácticas basadas en la evidencia para el desarrollo y fundamentación de proyectos de ley.

“Hace falta una ley específica ateniente a resolver esta problemática en particular. El puntapié más importante es tener datos estadísticos, saber qué es lo que está pasando en nuestro país. Es una problemática que atraviesa escuelas públicas y privadas; es cosa de chicos pero sobre la que tenemos que trabajar los adultos. La misión más importante de esta reunión es sembrar consciencia de las consecuencias que puede tener el bullying en grandes y chicos”, detalló Paola Zabala, directora de Comunidad Anti Bullying Argentina.

Seguir leyendo: