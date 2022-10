Cómo lookear el traje sastre, la prenda infalible que arrasa esta primavera

Se trata de una opción a la que recurren los expertos y apasionados por la moda en cuanto las temperaturas lo permiten y que, sin duda, se trata de un clásico súper favorecedor, sencillo y versátil

Hay algunas prendas infalibles que todos debemos tener en nuestro armario. Y no se limitan a los prácticos jeans, a un vestido negro o en color o a la clásica camisa blanca. Uno de los imprescindibles de la temporada es el traje sastre, que alcanza su máximo esplendor cuando se lleva en colores brillantes o texturas excéntricas.

Es una tendencia que atrae a múltiples generaciones. Desde la Generación Z y los millennials en sus inicios hasta la Generación X e incluso los “boomers” que aún no están preparados para jubilarse, el apetito por los trajes se extiende a todos y las ventas están en auge en la calle.

Según el diario británico The Guardian, la marca de moda Reiss registró un récord de ventas de su traje negro Haisley y también de su traje blanco Taite. “Estamos vendiendo el doble de trajes que antes de la pandemia”, aseguró la directora de ropa de mujer, Una Joyce. La historia es similar en Marks & Spencer, Jigsaw y John Lewis.

Pese a su condición atemporal, el sastre se reinventa cada temporada al son de las tendencias (Daniele Venturelli/WireImage)

Es que esta prenda funciona igual de bien fuera de las horas de trabajo. En la página web de la firma de lujo Me & Em, cada traje se muestra de dos maneras, un look para la oficina y otro para el fin de semana, para mostrar la versatilidad del género, y las celebridades ya se han sumado a este estilo no corporativo. La modelo Hailey Bieber suele ser fotografiada con trajes holgados combinados con zapatillas y buzos deportivos. Los trajes de colores fueron una tendencia destacada tanto en los Premios de la Academia como en la Gala del Met a principios de este año.

Cuando llegue la temporada de fiestas, los veremos por todas partes. La directora creativa de la marca Jigsaw, Jo Sykes, afirmó que la “sastrería destacada” ya ha aumentado un 30% año tras año, superando a sus líneas de trajes clásicos. Un esmoquin de color magenta brillante con pantalones de raso a juego tiene una lista de espera en el sitio web de la firma de más de 1.600 personas.

“Nadie está interesado en cosas como la ropa de cama de lujo o el denim relajado en este momento”, remarcó Sykes. “Debido al coste de la vida, la gente no quiere gastar dinero en prendas informales. Quieren piezas de inversión y cosas que puedan llevar y que les hagan sentir bien”.

¿Las claves para “lookearlo”?

Hailey Bieber sabe que un traje sastre con zapatillas deportivas nunca pasa de moda (GC Images)

Con lencería visible

Según Vogue, el traje con lencería visible es uno de los favoritos del street style. Incluso los desfiles de Primavera/Verano de 2022 lo elevaron a la categoría del nuevo evergreen, para llevarlo no solo por la noche en un evento importante, sino también durante el día para ir a la oficina o a una reunión.

“Elegí una ropa interior en el mismo tono que el traje, preferiblemente en tejido de encaje y con un detalle de color neón para resaltar el escote y, si sos fan del color monocromático, acompañalo con unas gafas de sol, un clutch y unos zapatos del mismo color. Serás chic y, en términos de estilo, infalible”, aseguraron desde la revista.

El traje sastre monocromático es el favorito de las celebridades para las alfombras rojas (Backgrid/The Grosby Group)

“Shirtless”

Los punks de los años 70 ya llevaban saco sin camisa como una forma de romper los códigos de vestimenta formales y demostrar que un saco o un traje también pueden ser una revolución o una señal de rebeldía.

Ahora todo es un poco diferente, el look ya no es tan shockeante o provocador como lo era en los ‘70, pero sigue siendo una forma de jugar entre lo formal y lo casual (y el streetwear), y es algo que ya no solo se ve en conciertos de las bandas más populares, sino que ha sido adoptado completamente por el mundo de la moda y por las figuras mejor vestidos del momento.

Es la manera más vaga de lucir un dos piezas, pero en esa sencillez reside su atractivo. Si te animás a probarla, elegí trajes cruzados o de doble botonadura (los de hilera sencilla podrían bajar demasiado el escote), con solapas anchas (por la misma razón), de colores lisos y hechos con fibras naturales para evitar la hipertranspiración.

Meghan Markle apostó por un traje sastre de color blanco, oversize y con el blazer a modo de camisa, firmado por Valentino (Max Mumby/Indigo/Getty Images)

Un traje sobrio

Un traje sastre sobrio siempre es una buena inversión. Vas a poder usarlo como un total look para una ocasión especial o cada una de sus piezas por separadas. Si te parece que es muy impoluto que todos sus detalles sean de un solo calor, podés apostar por los que tinenen ciertos detalles en color.

Helena Christensen, en la Semana de la Moda de París para celebrar el regreso de Alexander McQueen a las pasarelas, asombró a todos con un traje rosa oversize, con chaqueta de doble botonadura y pantalones anchos. ¿El toque maestro? La supermodelo de los ‘90, optó por un labial rojo, que iluminaba todo el conjunto, gracias también a un collar con una piedra en el mismo tono, combinado con un clutch rosa y sandalias negras como los botones del blazer.

